El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se ha mostrado convencido de que el candidato del PP a la Presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, "no dudará en pactar con aquella gente que le ríe las gracias a los más poderosos”, a aquellos “que envían bombas a escuelas de niñas”.



“Yo no me quito de la cabeza que Mañueco empezó el gobierno con aquella gente que le ríe las gracias, que se llaman patriotas y son lo menos patriotas que hay, y lo volverán a hacer si pueden”, ha dicho en referencia al pacto de Gobierno de PP y Vox en Castilla y León, el primero del país, suscrito en 2022.



Mañueco, ha agregado, va a pactar “con quien le ríe las gracias a los más poderosos del mundo, a quienes se creen con derecho de mandar en el mundo, a aquellos que creen que a la fuerza de la razón hay que sustituirla por la razón de la fuerza, a aquellos que envían bombas a escuelas de niñas”, ha lamentado Hereu durante su participación este jueves en un mitin del PSOE en Villablino (León).



“A las múltiples razones de la provincia, de la comarca y de Castilla y León” para no votar al PP y a Vox “se suma el mensaje al mundo, que los valores de la libertad y la dignidad humana siempre estarán por encima de aquellos que creen que, como son más poderosos, tienen derecho a gobernar nuestras vidas”, ha dicho.