España estudia prestar apoyo militar a Chipre en una misión de la UE en "defensa de la paz" en plena guerra en Irán

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado este jueves que el Gobierno "valora" prestar apoyo militar a Chipre en el marco de la defensa europea y en plena guerra de Irán.

Al ser preguntada en la Ser si España va a facilitar apoyo militar a Chipre, tras el ataque de un dron contra una de sus bases, ha explicado que si la Unión Europea o países del bloque comunitario, en "defensa de la paz", envían efectivos "pues evidentemente España, como hace muchísimas ocasiones en otras muchas misiones, pues lo tendrá en cuenta y lo valorará".

El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha confirmado que el dron Shahed que atacó la base militar británica Akrotiri en Chipre, el pasado 2 de marzo, no fue lanzado desde Irán sino desde Líbano.

En este contexto, Robles ha dejado claro que España es un "aliado firmemente comprometido" con el marco de las Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea.

Por tanto, ha insistido en que España siempre va a estar con la UE defendiendo los "principios básicos de convivencia y la paz" y que si la "UE o algunos de sus miembros para proteger a Chipre deciden algunas misiones" España lo tendrá en cuenta y se hará público siempre dentro "del marco del derecho internacional".

Eso sí, ha remarcado que "una cosa son misiones de ataque y otra de defensa" y ha resaltado en este punto que no es una "anécdota menor" que el Ministerio en España se llame de Defensa y el de Estados Unidos se haya convertido en el Departamento de la Guerra.

"Defensa" de la UE

En una línea similar se ha manifestado el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares: "Es algo que se puede valorar".

El jefe de la diplomacia española ha recordado que el Gobierno ya ha demostrado en otras ocasiones su compromiso para "garantizar la seguridad del espacio común europeo", como por ejemplo en la reciente crisis de Groenlandia.

"Todo lo que toca a ese planteamiento de operaciones militares le corresponde al Ministerio de Defensa. Pero hay dos espacios: uno que es la [defensa de la] UE y otro muy distinto que es la operación militar de EEUU e Israel sobre Irán", en la que España "categóricamente" no tiene intención de participar.

Albares, en una entrevista en el programa Las mañanas de RNE, ha descartado por otro lado que España esté valorando enviar ayuda antiaérea a los países del Golfo Pérsico para derribar los misiles y drones iraníes, como sí ha anunciado Italia este jueves.

"La prioridad absoluta del Gobierno es la evacuación de aquellos 31.000 españoles que quieran salir de Oriente Próximo", ha dicho.

"No admitimos lecciones"

Sobre las declaraciones de la Casa Blanca de que España acordó este miércoles "cooperar" con EEUU, Robles ha remarcado, en al menos tres ocasiones, que España no permitirá a la Administración Trump utilizar las bases de Morón y Rota en el "contexto" de guerra en Irán.

De hecho, ha negado que ella trasladara ayer en su reunión con el embajador de EEUU en España, Benjamín León Jr., algo que pudiera interpretarse como una colaboración militar de España con la Administración Trump.

"Ellos saben que no es verdad", ha dicho evitando "especulaciones" sobre esta estrategia del Gobierno de Trump.

Ante este posicionamiento "clarísimo" y "firme" del Ejecutivo de Sánchez contra una guerra que considera no cumple con el derecho internacional, Robles ha aprovechado para "exigir respeto" a España porque "ética y jurídicamente estamos haciendo lo correcto".

"España es un país que puede llevar la cabeza muy alta y que no admite lecciones de nadie. Siempre desde el respeto y la mejor colaboración", ha afirmado la ministra.

Misil detectado por España en Turquía

Robles también ha confirmado que las fuerzas españolas destinadas en Turquía no fueron las que interceptaron el misil lanzado por Irán, pero sí aportaron "información suficiente" para que pudiera ser derribado.

Ha recordado que en este momento España tiene 1.000 militares en Líbano "en unas condiciones difíciles", en Irak y también están en Turquía, donde "tenemos una batería Patriot que monitoriza la situación".

Así, ha explicado que se informó del ataque con el misil, pero la destrucción en concreto no la realizaron tropas españolas. Dicho esto, ha recalcado que "en este caso son tropas de la Alianza Atlántica" y ha querido desmentir a Trump cuando dice que España no colabora.

"España está en Turquía con la Alianza Atlántica", ha recalcado para recordar que también está en Irak con la OTAN, en Líbano con Naciones Unidas y "cuando sea necesario estará con la Unión Europea" como está en otras misiones, como por ejemplo en la operación Atalanta, "en una misión que se olvida".