La nueva Sumar corregirá el modelo 'cesarista' de Yolanda Díaz y Podemos se autoexcluye para "no ser muleta del PSOE"

De los errores se aprende. O al menos eso es lo que creen en la izquierda. Los principales partidos que integran la coalición Sumar —Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar— se preparan para su reorganización.

Tras el acto del pasado sábado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid para relanzar el proyecto político, ahora estos partidos plantean nuevos eventos en Andalucía y Cataluña después de Semana Santa.

Si en la capital la anfitriona fue Rita Maestre, de Más Madrid, en el sur lo será Izquierda Unida, y en Barcelona lo harán los partidarios de la exalcaldesa Ada Colau.

Toda una declaración de intenciones sobre los territorios en los que cada partido es hegemónico.

La idea es crear una estructura estable, y no sólo electoral, a nivel nacional en la que el reparto de poder sea “más horizontal”.

Se quiere evitar así repetir los errores del Sumar de Yolanda Díaz, que creó un movimiento a su imagen y semejanza, a base de independientes y amigos que coparon los principales puestos del partido.

Pasa también en el Grupo Parlamentario, donde su amiga Marta Lois fue la primera portavoz, luego Íñigo Errejón (tuvo que abandonar el cargo, tras ser acusado de agresión sexual) y ahora lo es otra vieja conocida de la vicepresidenta segunda: Verónica Martínez Barbero.

Las portavocías adjuntas están en manos de los Comunes y de Més per Mallorca, tras la marcha de Jorge Pueyo de la Chunta, pese a que hay partidos como Más Madrid o IU que tienen mayor implantación territorial.

Las tensiones que acabaron con Podemos y una diputada de Compromís en el Mixto dejaron mermado el Grupo Parlamentario, de 31 a 26 diputados.

Ahora, el objetivo principal es que exista un reparto más equitativo en la conformación de las listas para las elecciones generales y europeas.

La idea es crear una mesa de partidos para alumbrar una nueva organización interna que refleje la implantación territorial de cada formación.

En principio, IU tendría más poder en Asturias y Andalucía; Más Madrid será el hegemónico en la capital; los Comunes en Cataluña y Compromís en la Comunidad Valenciana.

Más tarde vendrán la nueva marca y el cabeza de cartel. Su nombre podría surgir de un acuerdo entre las distintas formaciones, aunque partidos como IU creen que lo mejor serían celebrar unas primarias y deslizan que presentarán su propio candidato.

En el entorno de Yolanda Díaz y en La Moncloa empiezan a promocionar como relevo al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que este mes de febrero ha comparecido ya dos veces en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Su liderazgo también contaría con el respaldo de Más Madrid y no despierta recelos en ningún partido, pese a que tampoco provoca gran entusiasmo entre las bases, ni en el electorado.

La prioridad ahora es evitar los problemas a la hora de distribuir los puestos en las listas para las generales.

Ya sucedió en 2023, cuando Podemos quedó relegado al quinto puesto en la lista por la capital de España, frente a dos de Más Madrid y otros dos para Yolanda Díaz, quien puso en los puestos de salida a un independiente, el diplomático Agustín Santos Maraver.

Esta táctica se replicó en otras circunscripciones como Asturias, donde, pese a que IU es hegemónica a la izquierda del PSOE, Díaz designó a otro independiente.

Algo similar ocurrió luego en las europeas. La vicepresidenta apostó por una independiente sin pegada, Estrella Galán, y otorgó los puestos 2 y 3 a los Comunes y a Compromís.

Esto dejó, por primera vez en la historia, a Izquierda Unida sin un eurodiputado, ya que iba en el cuarto puesto.

El fracaso de aquellas elecciones, en las que la lista de Podemos, encabezada por Irene Montero, consiguió sólo un eurodiputado menos, fue clave para el primer paso atrás de Yolanda Díaz.

La ministra anunció que renunciaba a liderar Sumar, pero siguió controlando entre bambalinas un movimiento que cuenta, según sus datos, con 70.000 inscritos, aunque con poca participación y casi nula implantación territorial.

Para enmendarlo, Díaz anunció una gira por toda España para dar a conocer Sumar y "escuchar" a la ciudadanía. Aunque, como los artistas que suspenden sus conciertos por falta de venta, acabó renunciando.

“No se puede crear un movimiento popular desde un ministerio, pensando que te van a votar sólo por tu gestión”, admiten voces críticas que ven cómo todo un proyecto acabó naufragando.

Por ello, ahora no quieren repetir los errores y plantean una gira con los partidos que conocen los territorios.

Podemos, fuera

La cuestión es si Podemos entrará en este nuevo frente izquierdista. El pesimismo es común a ambos lados.

En los partidos que integran ahora Sumar ven muy complicado que se sumen los de Irene Montero. “Tienen su propio carril”, admiten.

Tampoco los morados parecen receptivos, ya que admiten que no quieren ser “la muleta del PSOE”. Precisan que sus diferencias con el resto de partidos de Sumar son “programáticas” y de “discusión política”. En el otro lado les acusan de tener problemas “de ego”.

Las dos últimas negociaciones —para las elecciones en Castilla y León y Aragón— se rompieron en la última jornada.

En ambos casos, Podemos ha concurrido por separado, mientras que IU lo ha hecho en una misma candidatura junto con Movimiento Sumar o Equo.

En ambos casos, las encuestas les daban como mucho un diputado. Podemos perdió su representación en Aragón e IU la mantuvo. Ahora, ambos podrían quedarse sin escaño en Castilla y León.

La otra prueba de fuego será Andalucía. De los cinco diputados que tienen en el Parlamento Andaluz, uno es de IU (Inmaculada Nieto), tres de Podemos y uno de Sumar (aunque hace cuatro años era de Más País).

Ahora, el candidato a la Junta será Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, avalado por 840 concejales en toda la comunidad.

La cuestión es si Podemos irá en esta coalición o por separado, arriesgándose a perder representación. Del éxito o fracaso en Andalucía dependerá la relación de fuerzas a nivel nacional.