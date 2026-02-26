Sánchez del Real aviva la crisis en Vox por el relevo de Ortega Smith: "A mí no me echan, me mandan a sus sicarios digitales"

Sánchez del Real lamenta las formas con las que se está tratando a Ortega Smith y acusa a la cúpula de traicionar los valores originales del partido.

El exvicesecretario critica que la actual dirección de Vox intente borrar el papel de los fundadores y reescribir la historia del partido.

Sánchez del Real se incluye entre los afectados, junto a Ortega Smith, Ignacio Ansaldo y Carla Toscano, todos ellos suspendidos por desacatar órdenes de la dirección.

Víctor Sánchez del Real, exdirigente de Vox, denuncia una campaña de "acoso digital" dirigida por la cúpula del partido contra los críticos.

La crisis abierta en Vox por el pulso entre la dirección nacional y Javier Ortega Smith reaviva el malestar entre los afiliados más críticos, muchos de ellos presentes en la fundación del partido.

Víctor Sánchez del Real, exdirigente y a día de hoy militante de Vox, ha denunciado una campaña de "acoso" contra quienes más discrepan del aparato e impulsada por los "sicarios digitales" de Santiago Abascal.

En ese grupo se incluye a sí mismo, pero también a Ortega Smith, Ignacio Ansaldo y Carla Toscano, los tres concejales suspendidos de militancia por "desacatar" las órdenes de la dirección.

Sánchez del Real formó parte del núcleo inicial de Vox, en los años duros de travesía en el desierto. Fue el primer vicesecretario de Comunicación y entró como diputado en el Congreso en 2019. En 2023 no repitió en las listas.

Desde hace meses se sitúa entre los afiliados más distantes con la actual dirección. Pero a él no le han abierto "jamás ni un expediente ni una investigación interna", ha dicho esta semana en una entrevista. Aunque cree que "seguramente" ahora lo hagan.

¿Por qué? En pleno choque por el relevo de Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid, Sánchez del Real publicó un hilo en X en el que expresaba su malestar por lo que considera un intento de "reescribir la historia" del partido.

Se refiere al debate sobre quiénes pueden considerarse fundadores de Vox. El propio Santiago Abascal, en un acto en Castilla y León la semana pasada, dijo con cierto sarcasmo que en Vox había "más fundadores que afiliados".

Y eso, que se intente "borrar" el papel de quienes sacaron adelante el proyecto en los años más difíciles, le parece "indigno" a Sánchez del Real.

"La historia es la que es, y la hicieron muchos a tu lado desinteresadamente", le espetó en redes a Abascal.

El exdirigente admite que la dirección tome las decisiones que considere, pero le molestan "las formas". "Usted puede mandar, perfecto, pero no vayan contra la verdad, ni contra el respeto. Cuando a uno le tocan el honor, lo normal es que salga".

"Javier es un hombre de honor y no se merece las formas con las que le están tratando", lamenta. Y eso pese a que admite que "se ha dado de cuernazos muchas veces" con él.

El largo hilo del exdirigente de Vox, publicado el pasado 23 de febrero por la noche, arranca recuperando fragmentos de la carta que Abascal envió a Mariano Rajoy al darse de baja del PP en noviembre de 2013.

Hoy citaré a @Santi_ABASCAL en la famosa carta que le dirigió en su día a Rajoy y que le aplaudimos tantos: "la negativa a democratizar internamente nuestro partido o el pisoteo de nuestros propios estatutos internos. Todo constituye un incumplimiento flagrante de nuestro… — VíctorSánchezdelReal (@sanchezdelreal) February 23, 2026

"Hoy citaré a Santiago Abascal: "Pero eso, por desgracia, es ya historia. Historia pasada. Hoy, el arrinconamiento de algunas de estas figuras, y el olvido de otras, pero sobre todo el abandono de sus ideas y políticas, de nuestros principios y valores..."

"Hoy citaré a a Santiago Abascal: su estructura, sus abnegados militantes, y su generosa y patriota base social, a la que no os merecéis, están secuestrados por la inamovible cúpula dirigente a la que representas, cúpula que ha traicionado nuestros valores y nuestras ideas".

Doce años después, Sánchez del Real cita esas palabras para criticar que, a su juicio, se reproduzcan prácticas que entonces el mismo Abascal denunciaba.

En esos mensajes, y una entrevista posterior en un canal de YouTube, denuncia que le "manden a las hordas" de Bambú, sede nacional de Vox, en una campaña de "acoso digital", de "borroka digital" al más puro estilo "bilduetarra".

"Víctor, estás diciendo cosas muy graves", le interrumpe el presentador.

Hay que recordar que Abascal y su familia fueron objetivos de ETA en los años de plomo.