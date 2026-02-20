Crecen los crímenes en España: hay un 3% más de violaciones, el tráfico de drogas sube un 5,5% y los asesinatos un 8%

El ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la entrega de la IX edición del ‘Premio Nacional Pyme del Año’, a 19 de febrero de 2026. Europa Press

España cierra 2025 con 2.474.156 delitos penales, un 0,8% más que el año anterior. Son casi 20.000 infracciones más que hace un año.

Aunque la criminalidad convencional bajó un leve 0,2%, los delitos más graves siguen creciendo en nuestro país.

Así se desprende del balance de criminalidad del Ministerio del Interior, compartido este viernes por Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional.

Este informe muestra que los homicidios dolosos y asesinatos consumados crecieron un 7,7%, con 376 casos. También aumentaron los homicidios en grado de tentativa, un 5%, hasta 1.413.

Jupol ha aprovechado estos datos para cargar contra la gestión del ministro, Fernando Grande-Marlaska.

Los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria subieron un 7,2%, con más de 31.400 casos. Los secuestros también aumentaron un 9,6%, aunque en cifras absolutas fueron 114 hechos.

Los delitos contra la libertad sexual registraron 21.659 denuncias, un 2,3% más. Dentro de ellos, las agresiones sexuales con penetración crecieron un 2,8%, hasta 5.363 casos. El resto de delitos sexuales aumentaron un 2,1%.

Por otra parte, los robos con fuerza en domicilios bajaron un 8,3%, hasta los 74.353 casos. También han disminuido los robos con fuerza en viviendas, establecimientos y otras instalaciones con un 9,1%.

Los hurtos descendieron un 2,3%, aunque es el delito más frecuente, con más de 633.000 denuncias.

Los robos con violencia e intimidación se redujeron un 1,5%. Las sustracciones de vehículos, en cambio, subieron un 0,2%, con 33.032 casos.

El tráfico de drogas repuntó un 5,5%, hasta 22.731 infracciones. Es uno de los incrementos más claros dentro de la criminalidad convencional.

Pero el delito que ha tenido más peso es el aumento del cibercrimen. Las infracciones penales cometidas por medios digitales crecieron un 5,3% y alcanzaron las 489.248.

Las estafas informáticas superaron las 430.493 denuncias, un 4,3% más. Otros ciberdelitos se dispararon un 13,1%, con 58.755, evidenciando el crecimiento de prácticas, como el fraude online.

El mapa final deja una tendencia clara. Menos robos en viviendas y establecimientos, pero más violencia grave, delitos sexuales y más criminalidad digital. Y un total de delitos que vuelve a subir en España.