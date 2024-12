Ayuso pide a Sánchez obras hídricas para evitar otra DANA en vez de pagar "el negocio corrupto de los separatistas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este domingo al presidente Pedro Sánchez que invierta en grandes infraestructuras hídricas para frenar los efectos de la sequía o de otra DANA, en vez de destinar los recursos públicos a "pagar el negocio corrupto de los independentistas, que viven a costa de empobrecernos a todos".

Como ya hiciera el viernes durante la Conferencia de Presidentes, Ayuso ha rechazado la quita de la deuda pública y el resto de privilegios que Pedro Sánchez ha prometido a los partidos independentistas, a cambio de que le mantengan en el poder.

"Según Sánchez, a los independentistas hay que indultarles y condonarles las deudas", ha dicho la presidenta madrileña, "y eso sólo sirve para perpetuar su negocio. Cuanto más dinero se da a los nacionalistas vascos y catalanes, más descontentos están y más dinero piden".

Ayuso ha pronunciado estas palabras en Caravaca de la Cruz (Murcia), donde ha asistido a una comida con afiliados y simpatizantes del PP, en la que ha estado acompañada por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el alcalde de la ciudad, José Francisco García.

"Cuando vosotros tenéis una hipoteca, si no la pagáis tenéis un problema", ha dicho Ayuso dirigiéndose a los simpatizantes del PP. "En cambio, Pedro Sánchez puede dejar todas las hipotecas que quiera".

Algo que va a provocar, ha advertido, que las nuevas generaciones "van a heredar deudas millonarias, y no habrá dinero para cuestiones como los servicios públicos y las pensiones".

"Y no", ha añadido, "las hipotecas se pagan, las condenas se cumplen y las deudas se pagan, señor Sánchez, no se perdonan". Porque la realidad es que "las deudas no se evaporan, se reparten" entre todos los españoles, que tienen que asumir así el coste de la mala gestión de los independentistas en la Generalitat.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha mostrado su preocupación por el daño que causan al Estado de Derecho los ataques que el Gobierno dirige contra los jueces que investigan los casos de corrupción del PSOE.

"Si no hay Estado de Derecho", se ha preguntado, "¿quién va a proteger a los débiles? ¿Quién va a proteger a los españoles ante cualquier abuso?". Si no hay un Estado de Derecho fuerte, ha argumentado, "no hay derechos para ningún español".

Ayuso se ha mostrado convencida de que Pedro Sánchez no va a dimitir, pese a los escándalos de corrupción que asedian al Gobierno y al PSOE.

"No puede irse", ha dicho la dirigente popular, precisa quedarse en la Moncloa para "desde dentro ir atacando a los jueces, a los medios, comprando voluntades" como ha hecho con los partidos independentistas, ha agregado. Para así "defenderse desde dentro, porque si no está acabado".

Ayuso ha encuadrado en esta estrategia la filtración de informaciones confidenciales sobre su pareja, en una "operación de Estado" en la que habrían participado la Moncloa, la Agencia Tributaria, la Fiscalía General del Estado y la Abogacía.

Respecto al centenar de actos que el Gobierno tiene previsto celebrar en 2025 para conmemorar el aniversario de la muerte de Franco, Ayuso ha asegurado que Pedro Sánchez "ha levantado un muro norcoreano" y "ha declarado la guerra a una parte de los españoles".

El objetivo del Gobierno, ha dicho al respecto, es "fabricar una nueva España divida en bandos, retrotrayéndonos a los peores momentos de la Historia".

Sin embargo, ha señalado Ayuso, "los españoles han decidido vivir en paz, libertad y concordia desde la Transición. Ellos no han inventado la democracia", ha dicho en alusión a los socialistas, "la hemos levantado entre todos, ciudadanos de derechas e izquierdas".