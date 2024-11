La debilidad de Sánchez hace de 2024 el año con menos leyes: sólo Rajoy aprobó menos en 2016, pero estaba en funciones

El Gobierno vivió este jueves un nuevo episodio de debilidad parlamentaria al tener que retrasar la Comisión de Hacienda del Congreso para no sufrir una derrota por la imposibilidad de poner de acuerdo a sus socios. No se trata de un hecho aislado, sino de un síntoma: la falta de apoyos de Pedro Sánchez está provocando que al Ejecutivo le resulte muy difícil sacar adelante iniciativas legislativas.

Según los datos del Congreso de los Diputados, 2024 es el segundo año de toda la democracia en el que menos iniciativas legislativas (un total de 16) se han sacado adelante. Sólo le supera un 2016 (con 10) extrañamente baldío, pero porque la dificultad entonces para formar Gobierno hizo que Mariano Rajoy estuviera 315 días en funciones, desde las elecciones de diciembre de 2015 hasta su jura en octubre de 2016.

El de Sánchez no es ese caso. El presidente socialista no ha pasado un solo día en funciones este año. El problema que tiene es que logró una mayoría de investidura tan variopinta y tan ajustada, que ahora se encuentra con que los intereses cruzados de los socios bloquean sus iniciativas y no tiene capacidad (ni intención) de buscar una mayoría alternativa con el PP.