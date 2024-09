Con 45 leyes atascadas, Sánchez evita hacer plenos los jueves para camuflar la debilidad en el Congreso

La debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez, que ya no puede contar al cien por cien con el apoyo de sus socios de investidura, está teniendo consecuencias palpables. Actualmente hay 45 leyes atascadas en el Congreso de los Diputados y el grueso de ellas son proyectos de ley, provenientes del propio Gobierno. Ante esta debilidad, el Ejecutivo no está llevando sus propuestas a votación, lo que está provocando que no se celebren plenos los jueves, como era habitual.

La Mesa del Congreso –con mayoría de PSOE y Sumar– está prorrogando sine die los plazos de enmiendas de numerosas normas. Así, se evita que estas se sometan a debate y que el Gobierno se desgaste en nuevas derrotas parlamentarias, como la vivida esta semana con el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. De las 45 leyes registradas y en plazo de enmiendas a fecha del viernes, 20 de ellas son proyectos de ley del Ejecutivo. Diez son proposiciones de ley de los grupos parlamentarios, 12 son proposiciones de ley del Senado y dos son proposiciones de las Comunidades Autónomas. También hay paralizada una iniciativa legislativa popular, la de regularización de extranjeros. Eduardo Parra Europa Press Qué puede hacer (y qué no) un Ejecutivo que sólo gobierna con decretos al margen del Congreso En esta cuenta no se están incluyendo las tres proposiciones de ley sobre el ELA que fueron registradas por varios grupos parlamentarios. Si bien aún figuran en la web del Congreso entre las normas con el plazo de enmiendas prorrogado, este sábado se ha conocido que PSOE y PP están cerca de firmar un acuerdo que previsiblemente se materializará la semana que viene. La negativa del Gobierno a intentar sacar adelante sus 20 proyectos de ley por falta de apoyos es lo que está haciendo que no haya Pleno los jueves, el día de la semana en el que se suelen debatir estas normas del Ejecutivo en el Congreso. No hubo esta semana y tampoco lo habrá la que entra, lo que ofrece un ejemplo muy visual de la situación de inactividad parlamentaria. Al evitar que vaya a Pleno, el Ejecutivo no sólo se cubre las espaldas para no perder votaciones y camufla su debilidad, sino que evita que las normas decaigan y haya que empezar a trabajarlas de cero. Por ese motivo el Gobierno retiró la Ley del Suelo del debate parlamentario el pasado mes de mayo. El proyecto de ley que más veces se ha retrasado es el de la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció ese proyecto de ley a finales del pasado mes de enero y, desde entonces, se ha prorrogado el plazo de enmiendas hasta en 23 ocasiones, a pesar de que se decretó el trámite de urgencia. Algo similar ha pasado con el proyecto de ley de Movilidad Sostenible, también en trámite de urgencia. Se ha prorrogado en 21 ocasiones por la falta de apoyos. La semana pasada el PP registró una enmienda a la totalidad y ERC anunció que tenía una serie de requisitos fiscales, por lo que se prevé que se retrase aún más. Para evitar la apariencia de inmovilismo, Sánchez anunció el jueves que el Gobierno invertirá 40 millones de euros en impulsar el uso de la bicicleta, algo que debería desarrollarse en la ley. Sin embargo, este parche no salva la ausencia de norma, que el Gobierno tiene que aprobar antes de 2025 y de la que depende la recepción de parte de los fondos europeos. También se ha retrasado, en 19 ocasiones, el proyecto de ley de Familias. Tanto esta norma como la de Movilidad Sostenible ya se registraron la legislatura pasada. De hecho, la de Familias lleva el sello de la exministra Ione Belarra, ahora en el Grupo Mixto del Congreso, lo que evidencia el retraso en las tramitaciones. De todas formas, no todas las normas tienen los mismos retrasos. Hay tres proyectos de ley del Gobierno cuyos plazos aún no han sido ampliados. Sin embargo, el resto de normas (las que no vienen del Gobierno) sí han sufrido numerosas ampliaciones. Acuerdo sobre ELA Esta debilidad parlamentaria se ha notado también en torno al previsible acuerdo entre PSOE y PP para sacar adelante una ley para los enfermos de ELA. En el Congreso hay actualmente tres proposiciones de ley distintas registradas, una conjunta del PSOE y Sumar, otra del PP y otra de Junts. Entre marzo y abril de este año, el Congreso aceptó la toma en consideración de las tres proposiciones de ley y unos meses después, en junio, el PSOE presentó una propuesta de fusión de las tres. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el PP y Junts porque consideraban que no incluía sus peticiones. Según fuentes del PP, el PSOE volvió a mandar una propuesta de fusión de las tres proposiciones este viernes por la tarde, ahora sí teniendo en cuenta al menos las peticiones del PP. Junts todavía no se ha pronunciado al respecto, pero todo apunta a que también se mostrarán satisfechos. Javier Cámara: "Soy un actor emocional. No podía evitar pensar en los afectados por la ELA que me escribieron" Con este movimiento, el PSOE puede aprobar la ley y no quedarse en el inmovilismo, a pesar de que no es el texto ideal que los socialistas habrían firmado. Sin embargo, se desbloquea una situación largamente atascada, ya que la norma incluso se había presentado en la legislatura pasada pero decayó por la convocatoria de elecciones. Según el PP, el PSOE ha terminado por aceptar que en la norma se incluya la supervisión y atención continuada especializada 24 horas para las personas con ELA en estadios avanzados y que se incluyan otras enfermedades y procesos neurológicos de alta complejidad y curso irreversible, entre otras medidas. Denuncias de "secuestro" El portavoz del PP en el Senado, Miguel Tellado, acusó el pasado martes a Pedro Sánchez de "tener secuestrado" el Parlamento. "Son como el perro del hortelano, ni legisla ni deja legislar", denunció. El portavoz aseguró que el Gobierno sólo ha logrado llevar al BOE dos leyes desde que comenzó la legislatura, la Ley de Amnistía y la de Enseñanzas Artísticas. Tellado dijo que una cantidad ingente de normas promovidas desde la oposición están en la nevera por sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas. Además, aseguró que una vez que se han presentado las enmiendas, se congelan las ponencias para estudiarlas, pese a que el reglamento establece un plazo de 15 días. Sánchez no tiene votos para la Ley de Movilidad pero impulsa por orden ministerial la bici eléctrica Según fuentes del PP, lo más sangrante de todo está sucediendo con las proposiciones de ley que provienen del Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta. "La ampliación de los plazos de enmiendas en aquellas normas que no les interesan es vergonzoso, especialmente en el caso del Senado, porque implica un desprecio entre Cámaras". De hecho, una de las normas que más se ha ralentizado es la proposición de ley del Senado para modificar la Ley del IVA, que llegó a la Cámara Baja en diciembre del año pasado. La Mesa del Congreso ha decidido ampliar el plazo de enmiendas a la totalidad hasta en 23 ocasiones. Las fuentes también denuncian que el Gobierno está abusando de la capacidad de veto que tiene, para aquellas normas que considera que suponen un gasto excesivo a los Presupuestos en vigor. Aseguran que esto ha sucedido cuatro o cinco veces de manera injustificada y que están estudiando recurrir al Tribunal Constitucional. Más comparecencias El sábado de la semana pasada, durante el Comité Federal del PSOE, Sánchez anunció que seguirá gobernando "sin el concurso del Poder Legislativo" y desde Moncloa confirman que su intención es agotar la legislatura. Ejercer el poder de espaldas al Congreso afecta en el atasco de leyes, pero también en otras cuestiones. Al no poder aprobar nuevas normas, el Ejecutivo ha iniciado una estrategia para legislar usando medidas menores, como inversiones, órdenes ministeriales o reales decretos. Esto se vio el jueves al anunciar los 40 millones para las bicicletas (orden ministerial), pero también con el anuncio de rebajar la tasa de alcohol al volante (real decreto), sin tener que pasar por el Congreso. Pero no sólo eso. Por ejemplo, Pedro Sánchez tendrá que comparecer más en el Congreso al pedírselo los grupos parlamentarios. Como sus socios ya no sirven de escudo, se está viendo que la Junta de Portavoces está aprobando comparecencias del presidente del Gobierno, algo que también pueden sufrir sus ministros. Moncloa decide gobernar a base de decretos y órdenes ministeriales para evitar derrotas en el Congreso Sin embargo, en este frente el Gobierno puede contar igualmente con el beneficio de la Mesa. Aunque una vez que se aprueba una comparecencia, esta debería ser en el menor plazo posible, es la Mesa la que tiene que coordinar la comparecencia con la agenda del presidente, por lo que Sánchez sigue teniendo cierto margen. Esto se vio la semana pasada. La Junta de portavoces aprobó la comparecencia de Sánchez para informar sobre la política migratoria del Gobierno. Como el jueves que viene no habrá Pleno, el PP mostró su disposición a habilitarlo igualmente y que Sánchez comparezca ese día. Sin embargo, desde el PSOE dan largas y no parece que se vaya a producir esta semana por cuestiones de agenda. El portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, aseguró que se producirá "en breves" y probablemente tras la celebración del próximo Consejo Europeo, a finales de mes. Pero eso no implica buena voluntad, ya que Sánchez está obligado a comparecer tras el Consejo Europeo y previsiblemente aunará todas las cuestiones en una sola comparecencia. Iniciativas legislativas en plazo de enmiendas Proyectos de ley -Proyecto de ley por el que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública. -Proyecto de ley de Movilidad Sostenible. -Proyecto de ley de Familias. -Proyecto de ley por el que se regulan los servicios de atención a la clientela. -Proyecto de ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, O.A. -Proyecto de ley por el que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. -Proyecto de ley por el que se modifican la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea. -Proyecto de ley de universalidad del Sistema Nacional de Salud. -Proyecto de ley por el que se modifica la ley sobre responsabilidad civil y la ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras. -Proyecto de ley por el que se establece un Impuesto Complementario. -Proyecto de ley por el que se prorrogan las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual. -Proyecto de ley por el que se modifica la ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. -Proyecto de ley del Cine. -Proyecto de ley por el que se adoptan medidas para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la prestación por desempleo. -Proyecto de ley de medidas de promoción del uso del transporte público. -Proyecto de ley para consolidar la equidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. -Proyecto de ley de la Función Pública de la Administración General del Estado. -Proyecto de ley por el que se prorrogan las medidas para afrontar las consecuencias económicas derivadas de los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo. -Proyecto de modificación del Estatuto de los Trabajadores. -Proyecto de ley de modificación de la Ley de Puertos del Estado. Proposiciones de ley de los grupos parlamentarios -Proposición de ley sobre Secretos Oficiales. -Proposición de ley de reforma del Código Penal para la protección de la libertad de expresión. -Proposición de ley sobre la autonomía de los deportistas. -Proposición de ley de reforma del Poder Judicial. -Proposición de ley relativa a la Acción y del Servicio Exterior del Estado. -Proposición de ley relativa a la conservación del lobo en España. -Proposición de ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. -Proposición de ley para reconocer como autoridad a los funcionarios de prisiones. -Proposición de ley de reforma del Código Penal para los delitos de hurto y estafa. -Proposición de ley para la mejora de protección de los donantes. Proposiciones de ley del Senado -Proposición de ley de modificación de la ley del IVA. -Proposición de ley de modificación de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad. -Proposición de ley contra la ocupación ilegal. -Proposición de ley de modificación del Código Penal. -Proposición de ley para recuperar la bonificación de las cuotas patronales de la Seguridad Social para Ceuta y Melilla. -Proposición de ley de modificación de la Ley de Costas. -Proposición de ley de montes de socios. -Proposición de ley de modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. -Proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica General Penitenciaria. -Proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. -Proposición de ley de modificación de la Ley General de la Seguridad Social. -Proposición de ley sobre las ayudas a personas afectadas por talidomida. Proposiciones de ley de las Comunidades Autónomas -Proposición de ley de garantía del servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera. -Proposición de ley de transferencia de la titularidad de la AP-9. Proposiciones de ley de iniciativa legislativa popular. -Proposición de ley para una regularización extraordinaria para personas extranjeras.