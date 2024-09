Sánchez no tiene votos para la Ley de Movilidad pero impulsa por orden ministerial la bici eléctrica

La pérdida de apoyos en el Congreso de los Diputados ha obligado al Gobierno a recalcular la ruta para evitar dar imagen de bloqueo. Este jueves, un día después de constatar que sacar adelante la Ley de Movilidad Sostenible va a ser difícil, Pedro Sánchez anunció que invertirá 40 millones de euros para promover el uso de la bicicleta eléctrica.

La diferencia es sustancial. Para aprobar la ley, Sánchez necesita los votos del Congreso, algo que ahora mismo no tiene. Sin embargo, el impulso de la bicicleta se habilitará a través de una orden ministerial, con lo que el Ejecutivo no necesita pasar por la Cámara Baja.

El pasado sábado Sánchez ya se mostró dispuesto a "gobernar sin el concurso del Poder Legislativo" y desde Moncloa insisten en que tienen la intención de agotar la legislatura. Así, la única posibilidad es gobernar a base de decretos, órdenes ministeriales y fórmulas similares que están en manos del Gobierno y que le salvan de derrotas en el Congreso.

En diciembre de 2022, el Consejo de Ministros aprobó su primer proyecto de ley de Movilidad Sostenible, pero decayó en 2023 al convocarse las elecciones generales y disolverse las Cortes. En febrero de este año, el Ejecutivo volvió a presentar el mismo texto, asegurando que había consenso y con la intención de que saliera adelante.

El Ejecutivo prometió a Bruselas que la norma estaría aprobada antes de 2025, y de ella depende la recepción de parte de los fondos europeos. Por ello, su aprobación es una de las prioridades de Sánchez en la vuelta de este curso.

Pero ahora el presidente ya no puede contar al cien por cien con el Congreso. Este miércoles, sobre la campana, el PP presentó una enmienda a la totalidad de la Ley de Movilidad Sostenible. Esto implica que Alberto Núñez Feijóo no la acepta, por lo que Sánchez no se puede apoyar en él, y además retrasa en el tiempo la tramitación.

Tampoco parece que los socios de investidura vayan a servir a Sánchez como alternativa viable. ERC está haciendo una serie de reclamaciones financieras que el PSOE prefiere incorporar en los Presupuestos de 2025 o en una hipotética reforma de la financiación singular. Por lo tanto, podría no haber acuerdo.

En ese contexto es en el que el Gobierno lanza el anuncio de la inversión de 40 millones para promover el uso de la bicicleta en las ciudades. La promoción de este tipo de transporte está incluida en la Ley de Movilidad Sostenible que no consigue aprobar.

Otras medidas similares

Con la promoción de la bicicleta a través de una orden ministerial, Moncloa ha iniciado su estrategia para legislar sin pasar por el Congreso. Este mismo jueves, el Ministerio del Interior anunció su intención de rebajar el límite de las tasas de alcohol al volante, de 0,5 a 0,2.

Según explican fuentes de Interior a este diario, la rebaja de la tasa se llevará a cabo a través de un real decreto que se remitirá al Consejo de Ministros para su aprobación. Esto no tiene rango de ley, sino de reglamento, y el Ejecutivo puede sacarlos adelante.

Las fuentes detallan que el asunto se debatirá igualmente en el Congreso de los Diputados, aunque no se ha decidido el formato. Este podría ser, por ejemplo, el de una moción. Sin embargo, a pesar del debate, no dependerá de la Cámara Baja para entrar en vigor.

Hay más ejemplos más. El Gobierno también quiere reformar la Ley de Extranjería y carece de los apoyos al no poder contar, de nuevo, con los socios ni con el PP. Sin embargo, sí que va a sacar adelante próximamente el nuevo reglamento para la norma, algo para lo que tampoco necesita pasar por el Congreso. Esto, sin embargo, no servirá para aliviar la situación de los menores en Canarias.

La falta de capacidad del Gobierno en el Congreso también se ve en la propuesta de Sumar para imponer el IVA en la educación y la sanidad privadas. Esta es una medida que podría ser acorde a los nuevos impuestos a "los ricos" que Pedro Sánchez pretende implantar.

Sin embargo, desde el Gobierno reconocen que no hay consenso para concretar esa iniciativa en una ley. Tampoco se avanza en una alternativa para la Ley del suelo, que Moncloa retiró antes del verano para evitar que decayese.