Teresa Ribera defiende en la Eurocámara su actuación en la DANA y culpa a Mazón: "Las alertas se enviaron a tiempo"

Durante su examen en la Eurocámara para convertirse en vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Teresa Ribera ha defendido este martes su actuación durante la DANA en Valencia, alegando que su ministerio envió puntualmente todas las alertas que le correspondían. La todavía número tres del Gobierno de Pedro Sánchez ha culpado así implícitamente al Gobierno de Carlos Mazón de no haber avisado a tiempo a los ciudadanos para que se protegieran de las inundaciones, como según ella era su responsabilidad.

"Insisto en la importancia de tener en cuenta el reparto de competencias entre el Gobierno nacional y el regional. No fueron las alertas factuales ni las predicciones las que fallaron. Fueron los avisos dirigidos a la población, las medidas para proteger a la población, las que fallaron. Y eso no está bajo responsabilidad del Gobierno nacional", ha argumentado Ribera en su comparecencia en el Parlamento Europeo.

"El Gobierno nacional estaba dispuesto a ayudar y estaba ya trabajando desde muy pronto por la mañana, como muchas autoridades locales e instituciones públicas y privadas, que tomaron nota y adoptaron las medidas necesarias", ha insistido cuando se le ha preguntado por su actuación durante la DANA.

La vicepresidenta ha achacado además a la crisis económica de 2008 que el anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, en el que ella participó como secretaria de Estado, no ejecutara las obras públicas necesarias para prevenir el riesgo de riadas en las localidades afectadas por la DANA. "Fue mala suerte que la crisis se llevara por delante la capacidad de inversión en esos proyectos. La recuperación de esos proyectos desde 2018 nos permite hoy tener licitados muchos de ellos", se ha excusado.

Los fallos en la respuesta a la DANA se han colado desde el principio en el examen en la Eurocámara a Teresa Ribera, que ha iniciado su intervención con un recuerdo a las víctimas de "la peor catástrofe en décadas". La candidata ha defendido que, como respuesta a este tipo de fenómenos cada vez más frecuentes y graves debido al cambio climático, la UE debe intensificar sus esfuerzos para descarbonizar su economía, mejorar su adaptación y resiliencia y "reforzar los sistemas de alerta y protección".

El primero de los eurodiputados en interrogarla, el democristiano alemán Markus Ferber, le ha reprochado que todavía no haya dado explicaciones en el Parlamento español sobre su actuación en la DANA. Después, el portavoz de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, le ha acusado de ser "responsable" de la tragedia en Valencia porque disponía de información y "no hizo nada". "Para nosotros no debería sentarse en la Comisión, sino en un banquillo", le ha espetado.

"A usted le correspondía haber evitado la tragedia, porque usted es responsable de la prevención, preparación y respuesta de los desastres climáticos. Es responsable de las inversiones en la gestión de los ríos, de la prevención de inundaciones y de las alertas climáticas (...) Por eso estoy segura de que la historia, y quizá también los jueces, la juzgarán por su inacción y por su incompetencia. ¿Se compromete a dimitir si se ve involucrada judicialmente para no arrastrar al descrédito a la presidenta Von der Leyen y a todo el colegio de comisarios?", le ha preguntado la líder del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat.

En una respuesta mayoritariamente en inglés, Ribera le ha replicado a Montserrat que el Gobierno central tenía la responsabilidad de "emitir las alertas meteorológicas y seguir los flujos de agua en tiempo real, así como proporcionar los medios que soliciten los Gobiernos autonómicos". "Como en otros Estados descentralizados en Europa, el Gobierno regional es el responsable de generar las alertas a los ciudadanos y de adoptar las medidas para proteger a la gente", ha agregado.

"Las alertas (que correspondían al Gobierno) se enviaron a tiempo. De hecho, hubo muchas instituciones que, de acuerdo con esas alertas en los días anteriores y a las 7:30 de la mañana el 29 de octubre, decidieron cancelar toda su actividad, como la Universidad de Valencia o las autoridades locales en muchas poblaciones. Eso no ocurrió con otras autoridades locales", sostiene la todavía vicepresidenta responsable de Transición Ecológica.

Al portavoz de Vox, la vicepresidenta tercera le ha replicado que "no hay nada más peligroso que minar la credibilidad de las instituciones que nos alertan" de posibles catástrofes. "Su falta de apoyo a los Presupuestos hace particularmente complicado poder invertir en servicios públicos. La vocación de recortar impuestos hace particularmente complicado disponer de recursos", he ha dicho Ribera a Buxadé.

"Creo que Europa debe seguir comprometida porque desgraciadamente la aparición de este tipo de fenómenos va a ser recurrente e intensa. Lo que necesitamos es reforzar nuestra preparación, nuestras alertas y generar esas alertas para asegurar que la gente pueda estar protegida", ha concluido.