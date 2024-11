El turismo extranjero creció un 20,3% en la Región Murcia entre enero y septiembre: la mayor cifra por autonomías

Fernando López Miras es optimista respecto al futuro del sector turístico en la Región de Murcia por las cifras que, entre enero y septiembre, se han anotado los alojamientos turísticos regionales: más de 1,47 millones de viajeros, un 5,4% más que en el mismo período de 2023.

El jefe del Ejecutivo autonómico cree que esas cifras garantizan que tienen "mucho más fácil desestacionalizar el turismo" que el resto de destinos. "Tenemos lo más importante: empresarios del sector que saben que viven en una tierra que les da la mejor materia prima para recibir turistas". Así se ha pronunciado López Miras, este martes, en la primera Convención Regional de Turismo de la Región de Murcia.

"Nunca antes habíamos tenido tantos afiliados a la Seguridad Social en el sector turístico", según ha proseguido López Miras, durante la inauguración de esta jornada que ha reunido a distintos profesionales y expertos, para intercambiar ideas y puntos de vista para seguir potenciando el sector turístico en la comunidad murciana.

A lo largo de su intervención, López Miras ha incidido en que la Región de Murcia está consiguiendo sus mejores cifras en "número de visitantes, de pernoctaciones, gasto más elevado por turista…".

De hecho, según un comunicado difundido por el Palacio de San Esteban, entre enero y septiembre, la Región de Murcia fue "la comunidad española en la que más creció el turismo extranjero, con un crecimiento interanual del 20,3%, hasta alcanzar los 914.141 turistas".

Por otro lado, en julio y agosto, la afiliación a la Seguridad Social en este sector ha marcado sus registros más elevados de la serie histórica en la Región. Las tasas de crecimiento interanual se han situado "por encima de las del conjunto de España, con un 3,8% en julio y un 6,6% en agosto, hasta alcanzar ese mes los 65.983 trabajadores".

Asimismo, en 2023 el Consumo Total de los Turistas se estima en unos 3.300 millones de euros y el PIB turístico "alcanzó su máximo histórico con 4.100 millones de euros". Esto representa "un 5,1% más que en 2022, lo que supone una participación del turismo en el PIB regional del 11,2%, con un crecimiento de tres décimas respecto al año 2022".

En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional se muestra exultante porque asegura que el turismo es una pieza clave en la economía regional: "Es una de las industrias que más futuro tiene. Nuestro PIB está conformado por distintos sectores, pero estos ya no tienen la capacidad de crecimiento que sí ofrece el turismo".

El acto de inauguración de la primera Convención de Turismo de la Región de Murcia. CARM

Empresarios del sector

Para López Miras, estos resultados turísticos "se deben a los empresarios". Por ese motivo, afirma que esta convención "no podría haber llegado en mejor momento". El presidente asegura que esta jornada "nace con vocación de permanencia" porque "que una región que está llamada a ser uno de los referentes turísticos del Mediterráneo y de Europa no tuviera una convención de turismo no se entendía".

Así, el presidente autonómico insta a "aprovechar oportunidades" como las que ofrece el hecho de que otros destinos empiecen a estar saturados. "Hay otros destinos que quizá no han sido todo los sostenibles que tenían que ser, y esa es otra oportunidad para la Región de Murcia".

"Tenemos al alcance tecnologías como la IA, otra palanca de oportunidad para el desarrollo turístico", según destaca López Miras. "Si a todo esto le sumamos unas administraciones con ganas de apostar por el turismo, empresarios dispuestos a involucrarse y grandes profesionales que trabajan en distintos países, el resultado solo puede ser el éxito".