El "galimatías" de los socios de Gobierno aboca la reforma fiscal al abismo y hace peligrar los Presupuestos Generales

Galimatías, inviable, frívolo, espectáculo incomprensible. Son algunas de las expresiones con las que el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, denominó este martes la ambiciosa "reforma fiscal" con la que el Gobierno de coalición pretendía —contrarreloj— salvar la próxima partida de fondos europeos y que, parece claro, no verá la luz debido al choque de los socios.

Un día antes, el lunes, el Gobierno canceló la Comisión de Hacienda (donde se votaba la reforma) 45 minutos antes de empezar para evitar una nueva derrota parlamentaria. El riesgo era que Podemos, ERC y Bildu tumbaran el paquete fiscal, que es imprescindible aprobar antes de que termine el año.

"Es muy complicado, imposible, que salga adelante", resumió Esteban. "Necesitamos que entremos todos, pues todo el mundo tiene que ceder", insistió, visiblemente enfadado antes las peticiones de EH Bildu de reiniciar las negociaciones.

El problema tiene otra derivada, y es la falta de equilibrio en el bloque de investidura. Las posiciones de la izquierda, al menos en este tipo de temas, son irreconciliables con las del resto de socios, y cada mínima votación se convierte en un encaje de bolillos para la coalición de Gobierno. Si no se ponen de acuerdo con la reforma fiscal, será imposible que se entendieran en los Presupuestos Generales del Estado.

El nudo gordiano de todo el asunto es el impuesto a las empresas energéticas. ERC, Bildu y Podemos lo apoyan sin ambages. PNV y Junts están radicalmente en contra.

Hace apenas dos semanas, el PSOE presentó una batería de enmiendas de la mano de Junts y PNV. Entre ellas se encontraba la prórroga del impuesto a la banca, pero no a las empresas energéticas, como reclamaba el resto de socios. El pacto no gustó nada al resto de socios parlamentarios a la izquierda de los socialistas.

Finalmente, el PSOE consiguió este lunes la claudicación de Sumar sobre este tema, pero no logró convencer al resto de fuerzas de izquierdas. Sumar fue quien presentó el acuerdo. Un día más tarde, el martes, los de Yolanda Díaz cambiaron de parecer y dijeron que no sólo no renunciaban al gravamen de las eléctricas sino que mantenían vivas sus enmiendas.

Ante este escenario, lo más probable es que el desacuerdo entre los socios no implique sólo el fin de la deseada reforma fiscal del Gobierno, sino también que no salga adelante el impuesto mínimo del 15% a las multinacionales, como pide Europa. Aun así, el portavoz del PSOE, Patxi López, ha asegurado que están "convencidos" de que podrán llegar a un acuerdo con todos.

