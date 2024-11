Sumar niega ahora que renuncie al impuesto a las energéticas tras dejarlo fuera en su pacto con el PSOE

El entendimiento entre el PSOE y Sumar para la reforma fiscal no ha durado ni 24 horas. Tras publicitar en la tarde del lunes un pacto con los socialistas que no incluía ningún impuesto para las empresas energéticas, los de Yolanda Díaz han comenzado el martes criticando al ala roja del Ejecutivo por priorizar a PNV y Junts en la negociación. Ahora, desde la coalición aseguran que no renuncian al gravamen.

El golpe de timón ha sido brusco. El lunes, a primera hora de la tarde, desde Sumar difundieron el pacto al que habían llegado con el PSOE, un acuerdo que allanaba el camino para la reforma fiscal —después de que los socialistas ya hubieran hecho lo propio con Junts y PNV—. Dicho acuerdo no hacía ninguna mención a las empresas energéticas, algo que desde Sumar siempre habían defendido. Sin embargo, hasta la propia líder de la coalición, Yolanda Díaz, salió a defender el acuerdo públicamente. "Hoy Sumar y PSOE firmamos un acuerdo para que paguen más quienes más tienen y proteger a quienes más lo necesitan", celebraba la gallega a través de sus redes sociales a media tarde. Hoy Sumar y PSOE firmamos un acuerdo para que paguen más quienes más tienen y proteger a quienes más lo necesitan.



La DANA ha demostrado que necesitamos más recursos y mejores servicios para proteger y llegar más lejos. Para eso necesitamos una reforma fiscal que sea justa y… — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) November 11, 2024 Poco antes, ERC había comunicado al PSOE su oposición a la reforma fiscal tal y como se estaba diseñando. Los republicanos aseguran que votarán en contra si no se incluye un nuevo impuesto permanente a las energéticas. Tanto es así, que la Comisión de Hacienda que debía celebrar se pospuso hasta el jueves. Desde EH Bildu se expresaron en términos similares al final del día, conminando a "reiniciar la negociación". La posición de Podemos, por su parte, es idéntica en este aspecto. Jesús Hellín Europa Press PSOE y Sumar pactan nuevos impuestos a la banca, al lujo y a los seguros privados de salud y dejan fuera a las energéticas Así las cosas, Sumar se había quedado solo en ese espacio a la izquierda del PSOE, como único grupo dispuesto a renunciar al impuesto a las empresas energéticas. Esa soledad les ha llevado a dar un giro de 180º en apenas veinte horas. Aunque en ese acuerdo no figure el tributo energético, Txema Guijarro, secretario general del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, ha explicado que Sumar mantienen una enmienda viva que hace referencia a este asunto, y la idea es pelearla para conseguir apoyos suficientes en el Congreso. Eduardo Parra / Europa Press Sánchez asume el programa de Sumar: acepta que 12,4 millones de usuarios de la sanidad privada paguen más impuestos "Vamos a seguir trabajando para intentar que esa enmienda salga aprobada cuando se discuta en comisión y si no, luego en Pleno", ha señalado Guijarro. Aina Vidal, portavoz adjunta del grupo, también se ha mostrado tajante: "Nosotras no hemos renunciado absolutamente a nada y por eso mantenemos viva nuestra enmienda". Además, desde Sumar se han mostrado molestos por el trato de favor que han recibido PNV y Junts en las negociaciones para la reforma fiscal. "A nosotros nos gusta empezar a armar mayorías por la izquierda", ha señalado Guijarro. "Si yo hubiera sido el Ministerio [de Hacienda], habría empezado de otra manera, no habría empezado por Junts ni el PNV", ha sentenciado. Lo cierto es que el PSOE no sólo llegó a un acuerdo con estos dos grupos de derechas, sino que lo hizo en formato enmiendas. Es decir, en textos formales registrados en el Congreso de los Diputados. Por el contrario, el pacto alcanzado con Sumar, como señalan los propios socialistas, sólo incluye "principios".