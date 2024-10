Sánchez está "tranquilo" ante el 'caso Koldo': dice que no sabía lo que hacía Ábalos y anuncia que renovará el PSOE

El presidente Pedro Sánchez ha asegurado este sábado que está absolutamente "tranquilo" ante las nuevas revelaciones del caso Koldo que puedan salir a la luz en las próximas semanas, ha indicado que intentará sacar adelante los Presupuestos de 2025 pese a la falta de apoyos parlamentarios y ha anunciado una profunda renovación del PSOE en el Congreso federal convocado para finales de noviembre.

Durante la recepción ofrecida por los Reyes en el Palacio Real, tras el desfile de la Fiesta Nacional, Pedro Sánchez ha ironizado ante los periodistas sobre los ataques que recibe de los "Torquemadas" de la oposición, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, a cuenta del caso Koldo.

"Llevan pidiendo mi dimisión desde noviembre de 2023", ha comentado el presidente, "la noticia sería que no la pidieran ahora".

Al respecto, el presidente del Gobierno ha asegurado ante los periodistas que no conocía las actividades ilícitas del exministro José Luis Ábalos —cuya imputación va a pedir la Fiscalía ante el Tribunal Supremo— y ha defendido que el Gobierno actuó con "prontitud y absoluta transparencia" en este caso.

Tan sólo cinco días después de que aparecieran las primeras informaciones que implicaban a Ábalos, ha alegado, el PSOE le pidió que entregara el acta de diputado (a lo que el exministro de Transportes se negó) y le abrió un expediente de expulsión del partido.

"Cuando existen casos de corrupción, que por desgracia siempre pueden ocurrir", ha dicho al respecto, "lo que diferencia a unos y otros es la manera de responder. Antes se escondían los casos corrupción", ha indicado sobre el anterior Gobierno de Rajoy, "ahora, por el contrario, el Gobierno colabora con la Justicia".

Pedro Sánchez se ha reafirmado en que pretende agotar los tres años que deban de legislatura: "Quedan 1109 días para las elecciones generales", ha proclamado.

Pese a la pérdida de apoyos parlamentarios, ha presumido de que, desde las elecciones generales del 23-J, "el Gobierno ha ganado todas las batallas políticas grandes", como la aprobación de la ley de amnistía (pese a que el Supremo no se la aplica a Carles Puigdemont), la renovación del CGPJ pactada con el PP con la mediación de la Comisión Europea y la ejecución de fondos europeos.

"Hemos sacado todo adelante", se ha congratulado Sánchez.

El presidente ha asegurado que no renuncia a aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2025, aunque no los llevará a las Cortes hasta que pasen los congresos de Junts y ERC: "El Gobierno no va a eludir su responsabilidad de presentarlos"

no obstante, ha recordado, "el Gobierno no opera sobre el vacío, actúa sobre realidades que no marcamos nosotros", ha dicho sobre la dificultad de hallar apoyos en el Congreso, "la aritmética parlamentaria es la que es y tengo que operar sobre eso".

Unos 1.300 invitados asisten a la tradicional recepción con motivo del Día de la Fiesta Nacional que, presidida por los Reyes y la Princesa de Asturias, ha comenzado sobre la 13:30 horas del sábado en el Palacio Real.

Tras la parada militar celebrada bajo una intensa lluvia, la Familia Real se ha desplazado al Palacio Real, donde el Rey se ha despojado de la vestimenta militar, pero la Princesa, como guardiamarina de la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra), ha seguido con el uniforme de gala de la Armada.

La recepción ha comenzado con los saludos en el Salón del Trono, donde han participado durante cerca de hora y media los máximos representantes de los poderes del Estado, los miembros del Gobierno, presidentes de las Comunidades Autónomas y de los parlamentos autonómicos, de los partidos políticos con representación parlamentaria.

También asisten representantes de organizaciones empresariales y agentes sociales, del Ejército y las reales academias o de las confesiones religiosas, entre otros, informa Efe.

Los Reyes y la Princesa de Asturias han saludado además a un grupo de la sociedad civil compuesto por científicos, académicos y representantes de asociaciones que han coincidido en diferentes actos con la Familia Real en actos por toda España.

