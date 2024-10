Ábalos se defiende: “Una cosa es decir las cosas y otra, probarlas. A mí me importa la verdad judicial”

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha vuelto a defender su inocencia en el caso Koldo este viernes. Esta vez ha restado autoridad al informe de la UCO de la Guardia Civil afirmando que "una cosa es decir las cosas y otra, probarlas" porque a él lo que le "importa es la verdad judicial".

También ha insistido en que no se ha visto beneficiado económicamente en toda la trama del caso Koldo. "No me he lucrado en el ejercicio público, no me he enriquecido. Cualquiera que sabe de mi, lo sabe. Y no formo parte de ninguna trama", ha reiterado.

Ábalos ha admitido que el último informe de la Guardia Civil sobre el caso Koldo es "muy duro", aunque va a ser "luchando" por su "inocencia".

"Voy a tratar de dar respuesta a todas las cuestiones. Lo voy a hacer en sede judicial, dado que parece ser que ese es el camino. Es allí donde lo puedo hacer con garantías", ha afirmado, dejando entrever que probablemente será imputado. El exministro ha dejado claro que no dará entrevistas a los medios de comunicación porque es a lo que se tiene que "limitar".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.