El TJUE avala al Parlamento europeo contra Puigdemont y dice que fue acertado denegarle su escaño en 2019

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pierde su recurso contra la Eurocámara ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) a propósito de su antiguo escaño. En una sentencia hecha pública este jueves, el TJUE avala la decisión del entonces presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, de denegar inicialmente el escaño a Carles Puigdemont tras las elecciones europeas de mayo de 2019 por no haber ido a Madrid a acatar la Constitución.

El fallo no tiene consecuencias prácticas en el caso de Puigdemont, puesto que fue admitido como eurodiputado en enero de 2020 a raíz de un fallo sobre Oriol Junqueras y continuó hasta el final de la legislatura. El expresidente catalán -fugado en Bélgica desde la fallida declaración de independencia de Cataluña de octubre de 2017- no se presentó a las elecciones de junio de 2024 y ya no es parlamentario.

No obstante, la sentencia sí que podría marcar el futuro de su exconseller Toni Comín, que concurrió a los comicios pero cuyo escaño ha sido declarado vacante por el Parlamento Europeo precisamente por no haber ido a Madrid a acatar la Constitución. Por este motivo, el representante de Junts no figura en la lista definitiva de eurodiputados electos que la Junta Electoral Central ha remitido a la Eurocámara.

El fallo de este jueves desestima el recurso de casación de Puigdemont y Comín contra la decisión en primera instancia del Tribunal General de la UE. Éste ya declaró inadmisibe en julio de 2022 la apelación de ambos dirigentes independentistas fugados y concluyó que las negativas del presidente Tajani a reconocer su escaño no eran actos recurribles.

El TJUE señala que el presidente de la Eurocámara "no podía apartarse de la lista de diputados electos que las autoridades españolas le habían notificado oficialmente", en la que no figuraban ni Puigdemont ni Comín por no haber ido a acatar la Constitución a Madrid.

"En efecto, el presidente del Parlamento no dispone de ninguna competencia para controlar la exactitud de dicha lista, so pena de quebrantar el reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros. Dicho control corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales nacionales, en su caso previa remisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, o a este último en respuesta a un recurso por incumplimiento", alega la sentencia.

"El presidente del Parlamento se limitó a hacer lo que estaba obligado a hacer: tomar nota de la lista de diputados electos notificada por las autoridades españolas, que constituía para él una situación preexistente derivada de decisiones que se habían adoptado en el plano nacional", concluye el TJUE.