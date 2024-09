La Eurocámara pide a España explicaciones por no recurrir a los 3.000 agentes de Frontex en la crisis de Canarias

El pasado 4 de septiembre, el Parlamento Europeo supo que si la emergencia migratoria de Canarias no está siendo abordada por las instituciones de la UE no es por "dejación de funciones", sino porque "España no lo ha pedido", tal como reveló el director general de Frontex. La noticia fue recibida como "inhabitual" por la Eurocámara, dada la magnitud de la crisis, y por eso se le van a pedir explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez.

El Reglamento (UE) 2019/1896 habilita a España a solicitar "todas las herramientas" a su disposición en la Unión. Es decir, la asistencia de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores, conocida como Frontex. Y también de los expertos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO). Se pondrían a disposición de España, para Canarias, 3.000 agentes de fronteras, con patrulleras y fragatas, para frenar las rutas migratorias. Además de decenas de funcionarios que aliviarían la carga de los menores no acompañados (menas). El director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens, en el Parlamento Europeo. Efe La declaración del director general de Frontex, Hans Leijtens, ante el comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Eurocámara (LIBE) sorprendió a sus miembros, que este miércoles han aprobado por mayoría dirigirse al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para preguntarle por qué España no solicita el despliegue de los miles agentes de Frontex y de EASO. El Gobierno de Canarias lleva más de un año clamando al de España para que atienda la "crisis humanitaria" que supone la llegada de una media de más de 200 sin papeles al día a sus costas, en un flujo que ya triplica al del año pasado, que cerró con la llagada de 39.910 migrantes irregulares a las islas, entre ellos, unos 4.000 menores no acompañados. Es decir, un récord desde la crisis de los cayucos de 2006, que provocó una convulsión por el desembarco de 31.678 personas. Este año, en los ocho primeros meses, ya son más de 25.000 los migrantes que han llegado a Canarias, a falta de los cuatro meses de calmas que comienzan ahora, y suelen ser los de mayor afluencia. "Son más de 15 millones de euros al mes lo que nos cuesta esta crisis", explican fuentes del Gobierno canario. "Y todo lo ponemos de nuestros propios recursos, que ya están agotados, y de nuestro presupuesto, que cerrará con un déficit incalculable". El incremento en lo que va de año es del 126% y, sin embargo, "ni se han habilitado fondos extraordinarios por parte del Gobierno del Estado" ni se ha arbitrado mecanismo alguno para aliviar la peor parte de la carga: los más de 5.300 'menas' a los que el Ejecutivo de Fernando Clavijo está teniendo que tutelar. De ahí, la medida desesperada de publicar un nuevo protocolo, ahora suspendido por la Justicia, "para obligar al Estado a cumplir con los derechos de los niños y niñas". Comisión y Parlamento Hace una semana, el vicepresidente de la Comisión Europea Margaritis Schinas visitó Canarias, para entrevistarse con Clavijo y demostrar que Bruselas sí está pendiente de su frontera más al sur. Canarias, desde el África occidental, se ha convertido en el punto de mayor llegada de migrantes irregulares procedentes de ese continente, precisamente porque Italia y Grecia han logrado reducir en más de un 60% este año las cifras de sus rutas, procedentes de Libia y Túnez. Comisión Europea Bruselas destina 14 millones a Canarias para la crisis migratoria y ofrece más agentes de Frontex La carta a Marlaska es una decisión del comité LIBE a iniciativa del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE). Dolors Montserrat, portavoz popular en la Eurocámara y vicepresidenta del grupo europeo, ha declarado a este diario, desde Nápoles, que "es inadmisible que Sánchez no haya solicitado ayuda a la Unión Europea". La información del director de Frontex a la Eurocámara cayó como un aldabonazo tras una pregunta de otro miembro del PP, Juan Ignacio Zoido, antecesor de Marlaska en el Ministerio del Interior. Zoido planteó a Leijtens cuál había sido su papel en la crisis migratoria de las Islas Canarias. Y éste contestó que ninguno, a la espera de que España pidiera su participación. "Espero que se nos habilite y se nos pida prestar ayuda a España", dijo el alto funcionario de la UE. "He visto con mis propios ojos lo que ocurre en Canarias, pero todo empieza por que el Gobierno de ese Estado miembro pida ayuda a Frontex. Si no, no podemos hacer nada", reconoció el director de Frontex. Bruselas ofrece dinero Y por eso, Schinas combinó una triple condición en esa entrevista con el presidente insular. Por un lado, es griego, y conoce bien el problema migratorio; por otro, está casado con una española -de hecho, habla un castellano perfecto-, razón por la que conoce nuestro país como si fuera el suyo; y finalmente, pertenece al PPE, la formación con cuyo partido en España (PP) Clavijo gobierna en coalición las islas. El barco 'Guardamar Talia' de Salvamento Marítimo traslada, este martes, a 180 migrantes a Puerto del Rosario (Fuerteventura). EP Y que le hace oposición al PSOE de Pedro Sánchez. De hecho, a los pocos días, Schinas se vio con Alberto Núñez Feijóo en la sede del PP en Génova. El líder autonómico canario con quien se había entrevistado antes es con el presidente del Gobierno, apenas tres semanas antes, tras más de un año de continuas peticiones inatendidas. En aquella reunión, el presidente del Gobierno ofreció 50 millones de euros de apoyo, pero el canario alegó que ya llevaba gastados 150... y en todo caso, de ese dinero ofrecido nada se ha vuelto a saber. También prometió Sánchez desencallar las negociaciones para la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Ésa es la vía que ha elegido Moncloa para aliviar la emergencia migratoria de Canarias y de Ceuta. El aluvión de pateras en Canarias se dispara con Sánchez: Zapatero y Rajoy lograron contenerlo Pero ha pasado ya un mes y el ministro Ángel Víctor Torres -encargado por Sánchez para la crisis- no ha dado un solo paso: "No tenemos los datos ni el dinero que nos prometió el 12 de agosto al Gobierno canario y al representante del Partido Popular", apuntan las fuentes del entorno de Clavijo. Por eso Schinas le insistió a Clavijo en que "están los 3.000 agentes de Frontex a su disposición si el Gobierno de España los pide". Es más, en esa cita, el vicepresidente de la Comisión Europea dispuso una orden para librar 14 millones de euros, además de una partida excepcional de los Fondos de Desarrollo Regional (Feder) para financiar los gastos de las islas... pero también tiene que pedirlos el Gobierno de Sánchez. "La UE se relaciona con los Estados miembros, no con las regiones", explican las citadas fuentes, "así que estamos en manos de Sánchez, y de Marlaska, y de Sira Rego, y de Torres, y de la desaparecida ministra de Migraciones, Elma Saiz... y de la de Hacienda, María Jesús Montero, que es la que debe poner el dinero". El plan ofrecido por Bruselas plantea también otras dos vías. Primero, usar Canarias como región piloto de implantación del nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE, que no entra en vigor hasta 2026. Y además, la posibilidad de "reforzar la salvaguardia de la frontera exterior a través de Canarias" con operaciones conjuntas de Frontex, con patrulleras y fragatas, y de la EASO, para aliviar la carga administrativa de la autonomía canaria con los menores.