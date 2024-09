Canarias logra que el Gobierno aplique su nuevo protocolo de 'menas' pero Moncloa lo recurrirá al TC

El Gobierno de Canarias lleva desde este viernes aplicando su nuevo protocolo de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados (menas, por sus siglas) para dar salida a la crisis migratoria, pese al rechazo del Gobierno central.

Desde su entrada en vigor en el boletín oficial, las islas ya no asumen la tutela de más menas porque competen, según el Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo, al Estado y no los aceptarán en sus centros de acogida si no llegan correctamente identificados y con una asignación individualizada en el momento de su entrega.

Este protocolo es vinculante para trabajadores públicos y ONGs. El Gobierno de Pedro Sánchez se mostró desde el principio contrario a la nueva norma porque entiende que puede vulnerar los derechos fundamentales de la infancia en España.

De hecho, este lunes ya anunció los trámites para recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, pero, por ahora, "está cumpliéndolo", cuentan con satisfacción fuentes del Gobierno de Fernando Clavijo a este periódico.

En concreto, el Gobierno central estudia elevar este martes al Consejo de Estado la solicitud de un informe preceptivo para valorar la posibilidad de acabar llevando al Constitucional el nuevo protocolo.

"Atacados"

El presidente canario, Fernando Clavijo, denunció que la Policía y la Guardia Civil entregaban hasta ahora a los menores "directamente a las ONG, sin informar al Ejecutivo autonómico", y que lo hacían "en paquetes, sin identificar y sin participación de la Fiscalía", garante de los derechos del niño.

La red de menores de Canarias lleva meses desbordada por la continua llegada de pateras y cayucos a las islas y desde el Gobierno insular se sienten "solos y abandonados", y ahora, tras las advertencias de Moncloa y su posible recurso ante el TC, también "atacados".

El plan de regeneración democrática que presenta este martes el Consejo de Ministros y el bloqueo de la reforma de la ley de extranjería demuestran, según Clavijo, que el archipiélago "no está entre las prioridades" de Sánchez.

Entretanto, el Gobierno español "está cumpliendo el protocolo", más allá de que lo vayan a recurrir. "Salvamento no entrega a ni un solo menor sin identificar", explican fuentes cercanas al Gobierno canario.

Inmigración irregular

Precisamente este lunes el Ministerio del Interior publicó su último balance sobre inmigración ilegal. En lo que va de año han llegado a Canarias 26.758 personas en situación irregular, 12.304 más que en los mismos meses de 2023, lo que supone un incremento del 85,1%.

En toda España han entrado en estos nueve meses por vía marítima y terrestre un total de 37.970 inmigrantes, 12.499 más que en el mismo periodo del pasado año, lo que supone un incremento del 49%.