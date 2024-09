Las 10 claves de la nueva Ley ELA: discapacidad al 33%, cuidadores formados y dinero para investigar

Después de años de espera, mucha presión mediática, e insistentes reuniones con los grupos políticos en el Congreso, los afectados por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) tendrán su ley. Este martes, en el Congreso, se escenificará un curioso acuerdo entre los dos partidos del Gobierno (PSOE y Sumar) con el principal de la oposición (PP) y el grupo separatista que decidió en noviembre, a modo de bisagra, a quién investiría (Junts).

La norma es un texto integral, fruto de la resistencia de los populares en no bajarse de sus reivindicaciones, hasta que el PSOE se viera "acorralado". El pasado julio, en una reunión que no se comunicó a los medios, Sumar convocó al PP y a Junts para ofrecer un acuerdo sobre los puntos que los socialistas no aceptaban. Y los de Pedro Sánchez se arriesgaban a quedarse solos en la Cámara Baja.

El PP tenía un compromiso con las asociaciones de afectados, Junts estaba de acuerdo en los términos y sus dos PLs eran muy similares. La formación minoritaria del Consejo de Ministros vio una oportunidad, y el PSOE, finalmente, "claudicó". Ése es el verbo que utilizan los de Alberto Núñez Feijóo.

En realidad, han pasado más de dos años desde que el Congreso recibió la primera Proposición de Ley (PL) sobre la ELA. Entonces, un 8 de marzo de 2022, los diputados aprobaron por unanimidad la tramitación de un texto presentado por Ciudadanos. Pero aquella propuesta se quedó en el cajón, con hasta 50 ampliaciones del periodo de enmiendas, hasta que decayó con la legislatura, cuando Sánchez adelantó las elecciones.

Este martes se fundirán los tres textos registrados en esta legislatura. Y saldrá uno nuevo, al que ha tenido acceso este periódico, que reúne las siguientes ventajas clave para cambiar la vida de los enfermos y de sus familiares: