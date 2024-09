Sánchez cae a su nivel de aprobación más bajo y es el líder peor valorado entre sus votantes

El concierto catalán pactado con ERC, la crisis migratoria, los escándalos de corrupción y la investigación judicial a su mujer hunden a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno, según se desprende del último sondeo elaborado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, recibe su peor nivel de apoyo (27,9%) desde que se empezó a contabilizar en enero de 2020.

Entonces, los niveles de popularidad del secretario general del PSOE rondaban el 33,5%, nada más constituido el Gobierno de coalición con Unidas Podemos y Pablo Iglesias de vicepresidente. Desde entonces, sólo había caído por debajo del 30% una vez: durante el giro a la izquierda en verano 2022. Esta es la segunda.

Más aún, Sánchez es con mucha diferencia el líder político al que peor valoran sus propios votantes. Con una nota de un 6,5 por parte de los suyos, es el único que no alcanza el 7. De hecho, los otros cuatro —Alberto Núñez Feijóo, Yolanda Díaz, Santiago Abascal y Alvise Pérez— todos superan el 8 de valoración.

La desconfianza de los socialistas en Pedro Sánchez se pudo intuir con la segunda parte de este barómetro, en la que ya se mostraban dudas de los votantes socialistas a los últimos movimientos de su secretario general y su entorno. Sin ir más lejos, el 39% de votantes del PSOE cree que su comunidad autónoma perderá recursos si se aprueba la financiación singular de Cataluña que Sánchez avala.

Sin embargo, y a pesar de todo lo anterior, sorprende que el líder de los socialistas sigue superando a Feijóo tanto en las preferencias generales para ser presidente (23,5% frente a 19,9%), que incluyen al resto de candidatos; como en el cara a cara (38,7% frente a 32,3%), en el que son las dos únicas opciones.

Incluso en las peores épocas de su mandato, Sánchez siempre se ha impuesto a Feijóo en la serie histórica cuando la pregunta "a quién prefiere" si las elecciones se circunscribieran sólo a ellos dos. Principalmente, porque los votantes de Vox tienen más remilgos en apoyar al líder del PP que los de Sumar en hacer de muleta del PSOE.

En toda la serie histórica, Feijóo sólo ha ganado el "frente a frente" en una ocasión, durante el periodo abril-mayo, coincidiendo con el desgaste del caso Koldo, los cinco días de reflexión y la imputación de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez. A partir de junio, y tras el éxito de las elecciones catalanas, el presidente del Gobierno recuperó el liderato de la serie.

elegir-entre-sanchez-feijo (1)

La popularidad de Sánchez ha marcado máximos en dos ocasiones: en el primer verano de la pandemia del coronavirus y pasadas las generales del 23-J. En concreto, el pasado mes de noviembre, cuando fue reelegido por las Cortes para otro mandato, volvió a rondar el 40%. Desde entonces, no ha dejado de caer hasta el 27,9% actual.

Feijóo, por su parte, se sitúa en índices parecidos a los de su rival: recibe un apoyo del 27,5%. Ligeramente por debajo, y la mayoría de los encuestados creen que no podría ganar a Sánchez en unas elecciones. Eso sí, está mejor valorado por los españoles en general (3,6), empatado con Yolanda Díaz en la primera posición.

La vicepresidenta segunda no ha dejado de cosechar derrotas electorales desde que se separó de Podemos el pasado mes de diciembre, pero a pesar de todo sigue siendo la líder de partido más valorada por los españoles (28,1% de la llamada "gestión"), seguida de cerca por Sánchez (27,9%) y Feijóo (28,1%).

Estos datos, no obstante, hay que cogerlos con ciertos matices, dado que todos los líderes nacionales han bajado su popularidad drásticamente desde inicios de año. Díaz ha pasado de rozar el 40% a estar por debajo del 30%, igual que Sánchez; Feijóo superaba el 35% y ahora no alcanza ni el 28%; y Abascal ha caído desde el 27% hasta su actual 19,3%. Las valoraciones de Alvise Pérez, por su parte, no existían hasta hace un mes, y aun así han descendido.

valoracion-lideres-popularidad