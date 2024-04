Las 10 preguntas clave que Koldo debería responder el lunes en la comisión de investigación del Senado

Aunque el PSOE ha intentado demorar su comparecencia, Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, está citado a declarar este lunes ante la comisión de investigación creada por el PP en el Senado para esclarecer el escándalo de los contratos de mascarillas que salpica a varios ministerios y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Según la investigación que instruye el magistrado Ismael Moreno, Koldo cobró comisiones de los contratos de mascarillas adjudicados al grupo Soluciones de Gestión y Ayuda a Empresas SL por los gobiernos socialistas de Baleares y Canarias, y por las empresas públicas Adif y Puertos del Estado, adscritas al Ministerio de Transportes.

Estas son algunas de las cuestiones que Koldo García debería responder este lunes en el Senado, para contribuir a esclarecer el caso de corrupción que ha hecho tambalearse al Gobierno apenas iniciada la nueva legislatura.

1. ¿Con qué altos cargos del Govern balear, el Gobierno canario, el Ministerio del Interior y las empresas públicas Adif y Puertos del Estado contactó para que compraran mascarillas a la trama corrupta?

Koldo García ha asegurado que ofreció mascarillas de la empresa Soluciones de Gestión y Ayuda a Empresas SL a cuatro ministerios y a varios gobiernos autonómicos del PSOE. Pero hasta ahora Koldo se ha negado a desvelar con qué cargos públicos de estas Administraciones contactó para ofrecerles el negocio. Ante la comisión de investigación, Koldo García, debería aclarar también si el entonces ministro José Luis Ábalos participó personalmente en estas gestiones o si tuvo conocimiento de ellas.

El actual ministro de Transportes, Óscar Puente, destituyó el pasado 5 de marzo a Álvaro Sánchez Manzanares como secretario general de Puertos del Estado, por su presunta connivencia con el contrato de 20 millones de euros adjudicado a la trama corrupta. En su comparecencia del pasado 27 de febrero, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, se negó a desvelar quién se dirigió al Govern balear, que ella dirigía entonces, para ofrecerle las mascarillas fake.

2. ¿Koldo o Ábalos realizaron alguna gestión personal para evitar que el Govern balear de Francina Armengol reclamara las mascarillas 'fake' compradas a la trama?

El Centro Nacional de Medios de Protección, dependiente del Ministerio de Trabajo, acreditó el 8 de junio de 2020 que la partida de mascarillas que la trama corrupta de Koldo había vendido al Govern balear por 3,7 millones de euros no cumplían los requisitos del modelo FFP2 para uso sanitario. Sin embargo, el Servicio de Salud del Govern balear no firmó el expediente para reclamar el dinero hasta tres años después, el 24 de agosto de 2023, el mismo día que Armengol se vio obligada a abandonar el Ejecutivo autonómico tras perder las elecciones. Los pinchazos telefónicos ordenados por el juez acreditan que Koldo y sus socios pretendían presionar al Govern para frenar esta reclamación.

3. ¿Cuánto le pagó la trama corrupta de Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama por estas gestiones?

Koldo García ha asegurado en varias entrevistas que no cobró ni un euro de la trama corrupta de Cueto y Aldama por realizar estas gestiones. Sin embargo, la investigación de la UCO y de la Agencia Tributaria acreditan el enriquecimiento de Koldo y su familia, no explicado por sus ingresos oficiales. Entre 2020 (año en el que se formalizaron los primeros contratos de mascarillas) y 2022, Koldo, su mujer y su hermano Joseba compraron dos apartamentos en Benidorm y una casa con dos parcelas en Polop (Alicante). Este patrimonio tiene un valor de 1,5 millones de euros. El matrimonio compró una de estas viviendas por 115.000 euros, sin hipoteca, y la puso a nombre de su hija menor. Al registrar la vivienda de Koldo, la Guardia Civil halló 24.000 euros en efectivo y anotaciones que indican que recibió ingresos recurrentes de 10.000 euros en metálico. Koldo García no ha explicado todavía el origen de este patrimonio.

4. ¿Quién le avisó de que la Agencia Tributaria investigaba la trama corrupta?

Las grabaciones realizadas por la UCO en la marisquería La Chalana en Madrid indican que Koldo tuvo conocimiento en febrero de 2022 de que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria se había dirigido a varias Administraciones (incluidos los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias) para recabar información sobre los contratos adjudicados a la trama corrupta. La reacción de Koldo fue aconsejar al comisionista Víctor de Aldama: "¡Que venda el Ferrari, el Porsche, y ya está! Y si no, él sabrá lo que hace". A partir de ese momento, los implicados tomaron mayores precauciones y Aldama comenzó a transferir su patrimonio a varias sociedades interpuestas, radicadas en Portugal. Koldo debería aclarar en el Senado quién le avisó de la investigación que había abierto la Agencia Tributaria.

5. ¿Por qué el comisionista Víctor de Aldama acompañó al ministro Ábalos a recibir a Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas?

El empresario Víctor de Aldama acompañó al entonces ministro José Luis Ábalos y a su asesor, Koldo García, a recibir a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas en la madrugada del 20 de enero de 2020. Aldama había sido contratado como comisionista por el Grupo Globalia (al que pertenece Air Europa) para intentar recuperar una deuda de 176 millones de euros, retenida por el Gobierno de Venezuela. Delcy Rodríguez tenía prohibido pisar la Unión Europea, a causa de las sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro.

Koldo García debería explicar en el Senado por qué Ábalos incluyó en este encuentro al comisionista Aldama, qué contenían las maletas (al menos una docena) introducidas en España desde el avión oficial de Delcy García y si le consta que, a raíz de aquella cita, el grupo Globalia dio por saldada la deuda de Venezuela.

6. ¿El comisionista Aldama intervino en el rescate millonario a Air Europa?

El Consejo de Ministros aprobó el 3 de noviembre de 2020 una inyección económica de 475 millones de euros a la compañía Air Europa, perteneciente al Grupo Globalia, a través de préstamos participativos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El Ministerio de Transportes, que dirigía José Luis Ábalos, elaboró informes decisivos para aprobar esta operación. Koldo García debería explicar en el Senado si el comisionista Víctor de Aldama (uno de los empresarios beneficiados por la trama de las mascarillas) aprovechó sus contactos con el Ministerio de Transportes para impulsar este rescate millonario.

7. ¿Por qué Koldo y su familia realizaron transferencias por importe de 45.000 euros a Ábalos tras cobrar las comisiones de la trama de las mascarillas?

EL ESPAÑOL ha desvelado que, en 2020 y 2021, Koldo García, su mujer y su hermano realizaron transferencias que suman 45.000 euros a José Luis Ábalos. El entonces ministro de Transportes destinó una parte de este dinero a los gastos de su separación y a interponer demandas contra tres comunicadores. Koldo debería aclarar en el Senado si el dinero que transfirió a Ábalos procedía de las comisiones que cobró de la trama de las mascarillas.

8. ¿Usted o Ábalos realizaron alguna gestión para que el diputado del PSOE y alcalde de San Roque adjudicara a una empresa de Víctor de Aldama la cesión gratuita de dos edificios de uso hotelero por 40 años?

El diputado nacional del PSOE y alcalde de San Roque (Cádiz) Juan Carlos Ruiz Boix adjudicó en octubre de 2021 la cesión de dos edificios municipales para uso hotelero durante 40 años a una sociedad de Víctor de Aldama, comisionista del grupo Globalia y empresario beneficiado por la trama de las mascarillas. Koldo García debería aclarar si él o el ministro Ábalos influyeron de algún modo para darle a Aldama este negocio millonario.

9. ¿Qué gestiones realizó ante Luis Rubiales para que el equipo que compró Aldama, el Zamora CF, pudiera competir en Segunda División B en lugar del Reus?

Las comunicaciones intervenidas por orden judicial indican que Koldo pidió en 2019 a Luis Rubiales (ahora procesado por la corrupción de la Federación Española de Fútbol) para que el equipo que había comprado el comisionista Aldama, el Zamora CF, pudiera competir en la Segunda División B, ocupando la plaza que había abandonado el Reus. Koldo debe aclarar si Rubiales cobró alguna contraprestación por este favor.

10. ¿El PSOE ha pactado con Ábalos para evitar que desvele detalles de la trama que puedan salpicar a otros miembros del Gobierno y del partido?

Koldo García no era un simple asesor del ministro José Luis Ábalos, sino también la sombra que le acompañaba en todos sus actos y desplazamientos. El propio presidente Pedro Sánchez relata en su libro Manual de resistencia que Koldo fue el encargado de custodiar día y noche los 57.000 avales que había recogido para ser candidato a secretario general del PSOE en las primarias del 21 de mayo de 2017.

Y Ábalos ha recordado que fue el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien introdujo a Koldo en Ferraz. Por ello, Koldo García conoce todas las claves políticas para aclarar cuestiones como los motivos que llevaron al presidente del Gobierno a destituir a Ábalos como ministro y a enviarle luego al Grupo Mixto, cuando salieron a la luz los detalles más comprometedores de la investigación judicial.