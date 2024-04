Las 10 preguntas clave que Illa debe responder este lunes en la comisión de investigación del Congreso

Comienzan las comisiones de investigación sobre el caso Koldo y sobre la compra de material sanitario durante la pandemia, la primera en el Congreso y la segunda en el Senado. El exministro de Sanidad y candidato del PSC a la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, hablará en ambas esta semana, el lunes y el miércoles.

No obstante, la del Congreso tiene especial interés, ya que no se centra exclusivamente en el caso Koldo, sino en todas las adquisiciones de material sanitario durante la pandemia. Esto sirve al PSOE para diluir el caso Koldo y extender las sospechas a los contratos adjudicados por los gobiernos autonómicos del PP.

Los socialistas esperan que la presencia de Illa se difumine en su larga lista de comparecientes, entre las que se incluyen José Luis Ábalos, Francina Armengol, Isabel Díaz Ayuso y el propio Koldo García.

Estas son algunas de las preguntas a las que deberá enfrentarse el exministro de Sanidad y actual candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat:

1. ¿Tenía conocimiento de que Koldo García ofreció las mascarillas de la trama corrupta a las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE y a varios ministerios?

Una de las grandes anomalías del caso Koldo es que el entonces asesor del Ministerio de Transportes jugase un papel tan personal en los contratos de las citadas Administraciones. En el PSOE era un personaje conocido, como hombre de la máxima confianza del entonces ministro y secretario de Organización del partido.

2. ¿Por qué el Gobierno decretó la compra centralizada de material sanitario y llegó a incautar mascarillas compradas por gobiernos autonómicos, pero luego dejó que cada Administración hiciera la guerra por su cuenta?

Durante los primeros compases de la pandemia, el Ministerio de Sanidad asumió la responsabilidad de centralizar la compra de material sanitario, pero finalmente cada ministerio y gobierno regional acabó encontrando sus propios mecanismos para adquirir material. Así es cómo la trama de Koldo logró sortear todos los controles.

3. ¿Cuál era el papel del Ministerio de Sanidad a la hora de gestionar los contratos del Gobierno durante la pandemia? ¿Por qué no las coordinaba?

Del mismo modo, nunca llegó a quedar claro qué papel jugó el Ministerio de Sanidad a la hora de organizar la acción del Gobierno con la compra de material sanitario. Este descontrol fue una de las razones por las que empezaron a aparecer tantas empresas e intermediarios sin experiencia en el sector organizando los contratos.

4. ¿Cómo justifica los 217 millones de euros en contratos de mascarillas defectuosas a una empresa próxima a La Roca del Vallés?

El Gobierno reconoció en 2020, con Illa todavía en el Ministerio de Sanidad, que más de 23 millones de las mascarillas compradas a FCS Select Products resultaron ser defectuosas. Los administradores de la empresa, que recibió el contrato por la vía de emergencia y sin publicidad, habían sido condenados por estafa y tenían su sede próxima a La Roca del Vallés, el pueblo del que Illa fue alcalde.

5. En las escuchas del caso Koldo uno de los implicados indica que "el ministro ha dado el OK" a la compra de las mascarillas de la trama. ¿Aludía al propio Salvador Illa?

En mensajes intervenidos a los implicados de la trama, recogidos en un informe de la UCO, se ha localizado una conversación de 2020 en la que aparece una captura de la entrada en Wikipedia de Illa junto a una frase en la que se asegura que "el ministro ha dado el OK". No obstante, cabe señalar que de otras comunicaciones se desprende que Illa podía ser un obstáculo para dicho contrato.

6. ¿Cómo explica los sobrecostes de hasta un 600% en contratos sanitarios de Ingesa para adquirir batas desechables?

Los contratos fueron adjudicados a Weihai Textile, una empresa textil que se hizo de oro durante la pandemia de la Covid 19. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), el organismo encargado de hacer las compras, pagó por sus servicios un valor muy por encima de lo que adjudicó a otras compañías en las mismas fechas, en 2020.

7. ¿Cómo es que una empresa sin experiencia y con costes triplicados se convirtió en uno de los grandes proveedores de Sanidad?

De manera similar a la anterior, Member of the Tribe (disuelta desde 2022) tenía menos de un año de vida cuando recibió un gran contrato de Sanidad para la entrega de guantes de nitrilo. En total fueron 9,44 millones de euros para 92 millones de piezas, por urgencia y sin publicidad. Se pagó por unidad un importe de entre 0,097 y 0,107 euros. No obstante, una empresa en Toledo los vendía por 0,031 y otra alemana por 0,05, ambas con experiencia.

8. Asimismo, ¿por qué mantuvo en su puesto a la directora general de Cartera Básica y Farmacia del SNS, Patricia LaCruz, tras aprobar la compra de mascarillas defectuosas sin valoraciones técnicas de por medio?

Otra partida de test defectuosos fue a la compañía china Bioeasy Biotechnology a través de un intermediario español desconocido en el sector, Inter Pharma. A través de Ingesa, Sanidad pagó 659.000 kits de diagnóstico de baja fiabilidad, denunciados por los hospitales y por técnicos del ministerio, obligando a su devolución.

Las denuncias internas apuntan a que fue la directora general del Ingesa, Patricia LaCruz, la que tramitó directamente la compra sin valoraciones técnicas ni de su organismo ni del Instituto Carlos III, que son los dos filtros habituales.

9. Del mismo modo, ¿cómo es posible que el Ministerio pagara un sobreprecio de más 30.000 euros por cada respirador, en una partida de 200 aparatos?

Se trata de un contrato para comprar 200 respiradores con la descripción Eternity SH-300 por 9,922 millones de euros a Tec Pharma Europe. El precio estipulado por cada uno de estos aparatos fue de 49.610 euros, cuando su valor de mercado en el momento de la adjudicación no rebasaba los 17.500 euros.

10. ¿Cómo es posible que fuera más caro almacenar geles hidroalcohólicos que comprarlos, si precisamente la urgencia era para utilizarlos?

A finales de octubre de 2020, Sanidad adjudicó sin concurso a una empresa domiciliada en Rubí (Barcelona) el almacenamiento de 55.080 botes de gel hidroalcohólico de la compañía china Shandong Liangfu Pharmaceuticals Co. El almacenaje costó 291.108 euros, a 5,3 euros por bote, cuando el precio de compra fue únicamente de 4 por cada frasco.