Koldo asegura que no ha pactado las preguntas con el PSOE: "No es el 'caso Koldo', yo no pinto nada"

Koldo García Izaguirre (Baracaldo, Vizcaya, 1970) será el primer compareciente en la Comisión de investigación del Senado que arrancará este lunes. El que fue asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021 está citado a las 11 de la mañana para responder a las preguntas sobre los contratos de las mascarillas adjudicados durante la pandemia.

Sólo unas horas antes de volver al foco mediático y de reencontrarse también con algunos de sus excompañeros en el PSOE, Koldo García atiende a EL ESPAÑOL en exclusiva en su domicilio para explicar cómo afrontará esta comisión y cómo es su vida después de que fuera acusado de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias por el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional.

Con buenas formas, sin apearse nunca del usted, Koldo García revela a este periódico que tras su reaparición este lunes tendrá que estar "escondido" durante un tiempo por la presión mediática. Se niega a mostrar su rostro a la cámara, aunque aclara que no es por él, sino para que su "familia y amigos" no se vean perjudicados.

Muestra resignación al hablar de su círculo más íntimo y relata cómo su teléfono ha dejado de sonar en los últimos meses. "Es normal que no me llamen", afirma, antes de señalar a la prensa como causante de que algunos de sus seres queridos hayan perdido el trabajo.

Koldo lee la prensa cada día y está al tanto de todas y cada una de las noticias que han salido publicadas sobre él y su familia en los últimos meses. De hecho, lleva contabilizados los artículos que le mencionan. Afirma ser víctima de una "cacería mediática" y compara su situación actual a cuando estuvo "amenazado por ETA".

Durante su conversación de casi media hora con EL ESPAÑOL, Koldo García hace referencias continuas al "sentido común" cuando se le pregunta por cuál será su actitud ante la Comisión de investigación del Senado, pero deja claro que no ha pactado preguntas con el PSOE.

¿Cómo afronta la cita con la Comisión del Senado?

Voy a ir a la comisión con mi abogado. Mi abogado, Javier Pimentel, es el que me tiene que asesorar legalmente porque, aunque yo tenga algún conocimiento jurídico, creo que lo que tengo que hacer es dejarme asesorar, que para eso está. Entonces, yo tengo una reunión antes con él y ahí tomaremos la decisión.

¿Responderá a las preguntas de los diferentes grupos políticos?

Por coherencia, y para hacer las cosas con un poquito de sentido común, lo primero es contestar al juez, pero eso lo decidirá mi abogado.

¿Qué espera de las preguntas que le realizará el PSOE, el que fue su partido?

No sé qué preguntas hará el PSOE. Hará las que tenga que hacer, como cualquier otro grupo político.

¿A mí me contestaría a las preguntas sobre el caso?

Los periodistas no han sido justos. No tengo ningún problema en contestarle ni a usted ni a ningún grupo político, pero necesito el asesoramiento de mi abogado. Lo primero que hay que hacer es responder al juez, que es lo coherente y lo que tiene sentido común.

No digo que vaya a responder ni al PSOE, ni al PP, ni a Vox... No estoy definiendo a nadie. Haré lo que me diga mi abogado. Por sentido común. Creo que lo primero que hay que hacer es responder a su señoría.

Sólo unas horas antes de su comparecencia ante la Comisión del Senado, ¿está tranquilo por ponerse de nuevo bajo el foco mediático?

Por el caso de las mascarillas no tengo ningún problema. Que yo tenga conocimiento no he hecho nada ilegal. Jamás me he quedado con un euro.

Usted ha defendido a José Luis Ábalos y ha afirmado que no tiene nada que ver con este caso. ¿Sigue haciéndolo?

Se ha sido muy injusto con José Luis Ábalos, lo mantendré siempre. También creo que se ha sido muy injusto con cualquier persona que haya pertenecido al Ministerio de Transportes, porque su labor y su profesionalidad no hay que ponerla en duda. Los funcionarios han hecho un trabajo excepcional. Me hubiera gustado ver a otras personas en aquella situación y en aquellos momentos.

¿Qué piensa sobre que la investigación del Congreso y del Senado se haya ampliado a la compra de todo tipo de material sanitario y que no se haya circunscrito al llamado 'caso Koldo'?

La comisión es para todas las mascarillas. He recibido ya la citación y pone "caso de las mascarillas" y no "caso Koldo". El "caso Koldo" no existe porque Koldo poco pinta en estas circunstancias.

Pero esto no ha sido una cacería. Los medios se han hecho eco de las investigaciones y de los informes de la Guardia Civil.

¿No ha sido cacería, señor? 5.800 publicaciones en dos meses, de todos los medios. En vez de llamarlo "caso de las mascarillas", lo llamáis "el caso Koldo". ¿Es normal que cualquier persona que haya hablado conmigo salga en la prensa? Mi mujer, mi hija, mi hermano, mi sobrino... Amigos míos han perdido su puesto de trabajo por hablar conmigo.

Comprenderá que es un caso de gran relevancia para la sociedad y, por tanto, muy mediático, al estar involucrados altos cargos de un ministerio.

Es un caso mediático, pero los medios habéis condenado a todos mis familiares y amigos. Habéis provocado discusiones de familia, han perdido el trabajo y ahora están mirando cómo pagar la hipoteca.

¿Tiene familiares y amigos que han perdido el trabajo por su relación con usted?

Sí, claro que sí. Tengo familiares y amigos que han perdido su puesto de trabajo por su relación conmigo. Amigos que han perdido el trabajo por el simple hecho de tomarse una cerveza conmigo. Los medios decís que es corrupta cualquier persona que se acerque a mí. Me gustaría saber las ganas que le pondréis los medios cuando me declaren inocente. Porque me van a declarar inocente.

Al parecer hubo problemas para hacerle llegar la citación a la Comisión del Senado. ¿No le localizaban?

¿No me localizaban? Sí, claro, es muy difícil localizarme [ironiza]. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen conocimiento perfectamente de dónde estoy, de verdad.

¿Está decepcionado por el PSOE y sus excompañeros?

Hay muchas cosas que se aprenden a lo largo de la vida. Tengo 54 años y creo que he aprendido un poco, con sentido común, a saber qué personas a mí no me han hecho nada.

¿Decepcionado por excompañeros o por el PSOE? Es normal y coherente. La política en España es así y no es otra cosa. No hay que asustarse, hay que ponerse en el pellejo de los demás. Mire, a un amigo y excompañero, por tomar cervezas conmigo le han despedido.

Habla mucho de un excompañero que ha sido despedido, ¿lo dice por Álvaro Sánchez Manzanares, ex secretario general de Puertos del Estado?

Me refiero a cualquier persona, no hay sólo uno. Lo que habéis hecho los medios de comunicación con mi círculo es increíble. Está en Google, entra y lo ve. La gente tiene miedo y es algo muy delicado. Hay que respetar el miedo que tienen mis amigos. Yo entiendo que no me llamen por teléfono. Hay que tener sentido común y esperar seis meses o un año y luego veremos.

[Koldo García interrumpe la entrevista por la llamada de su médico]

¿Está bien de salud? Se lo digo por la llamada que acaba de recibir y porque también se ha hablado sobre su estado durante las últimas semanas.

Me han operado hace muy poco. Estaba en el hospital, me estaban quitando los puntos... y hubo medios que pusieron un coche en cada hospital de Benidorm. ¡Menos mal que no estaba allí! [Ríe].

Defiende su inocencia y que no ha cometido nada ilegal. Por su contundencia en estas afirmaciones, ¿entiendo entonces que valora pedir el archivo de la causa?

Mis conocimientos no dan para poder tomar esas decisiones. Tengo que dejarme asesorar por la gente que sabe. Las decisiones las tomaré con mi abogado.