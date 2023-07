Feijóo, contra Sánchez por usar la "basura" de Marcial Dorado para "intentar desprestigiarle"

El líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido contra el PSOE y Sumar por meter en sus campañas electorales el caso del narcotraficante gallego Marcial Dorado. La polémica que ha metido en la campaña el bloque de izquierda ha sido calificado por Feijóo de "basura" que sólo "intenta desprestigiarle".

Cuando conoció a Marcial Dorado, "había sido contrabandista, nunca narcotraficante", ha asegurado Feijóo en una entrevista realizada este viernes por la mañana en los micrófonos de la COPE. En la última semana de campaña PSOE y Sumar han utilizado las fotografías de 1995 en la que el líder del PP aparece con Marcial Dorado en un barco.

En concreto, Feijóo ha señalado a su principal contrincante en las elecciones del próximo domingo, el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, porque "no esperaba que el presidente del Gobierno utilizara" las fotografías "para intentar desprestigiar al adversario". "Yo de fotos no voy a hablar porque me parece impropio", ha asegurado Feijóo, que después ha añadido que si se observa "la hemeroteca del señor Sánchez y la señora Yolanda Díaz pues están ahí... con personas acusadas por narcotráfico y dictadores".

El candidato del PP también ha intentado asociar al PSOE con Vox, a quienes ha señalado por tener el mismo interés en las elecciones de este domingo. "El PSOE y Vox tienen el mismo interés: que el PP no pueda gobernar en solitario", ha afirmado el líder del PP, que encabezaba las encuestas hasta el último día en el que se podían hacer públicas.

Mitin en Málaga

Tras la entrevista en la COPE de esta mañana, Feijóo se ha trasladado a Málaga para dar el penúltimo mitin de la campaña electoral antes de cerrarla en A Coruña esta tarde. Tras el discurso del presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, Feijóo ha utilizado a la comunidad autónoma y Málaga como ejemplos de gobiernos "estables" y en los que están "los mejores".

"Ahora España puede dejar atrás a un Gobierno obsesionado con mandar, pero no con gobernar", ha asegurado Feijóo. En referencia a los pactos firmados por el Gobierno durante la legislatura, el candidato del PP ha asegurado que si logra gobernar no tendrá que "pagar ningún peaje a nadie".

Feijóo ha recordado algunos de los actos más criticados por la derecha durante la legislatura de Sánchez como la coalición con Unidas Podemos, "con quien no podría dormir", los pactos puntuales con los partidos independentistas y Bildu, los indultos a los líderes del procès, el cambio de posición sobre el Sáhara Occidental y Marruecos o la 'ley del sólo sí es sí'.

En el tramo final de su discurso en Málaga, Feijóo ha vuelto a insistir en dejar gobernar a la lista más votada porque "el presidente del Gobierno no puede ser aquel que pierde las elecciones". "El lunes empezamos a vivir una época segura en la que se cuenten las cosas de verdad", ha concluido Feijóo, que confía en una victoria el próximo domingo.

