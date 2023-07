Yolanda Díaz coge impulso rodeada de su propia 'ceja' de la Cultura: "Podemos ganar, todo ha cambiado"

Sumar fía el resultado de las elecciones a un último empujón milagroso antes de que termine la campaña, y no desaprovecha oportunidades. Con la cultura convertida en animal de guerra electoral, Yolanda Díaz se ha rodeado este viernes de su propio ejército de artistas entre los que se encontraba el director Pedro Almodóvar para armar su propio "club de la ceja", similar al que apoyó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La líder de Sumar ha acogido el acto cultural en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el mismo lugar en el que el PSOE inició aquella campaña en las elecciones de 2008. Más en petit comité que entonces, pero también más cercano, sin una gran afluencia, pero con mucho artista por metro cuadrado, Díaz confía en que el viento sopla a favor y que, a menos de 48 horas de las elecciones, por primera vez hay posibilidades de victoria.

"Todo ha cambiado esta semana, con el debate, con las mentiras de Feijóo. ¡Podemos ganar, creedme! ¡Podemos hacerlo!", ha declarado Díaz, confirmando las teorías de la remontada que Sumar lleva semanas propagando y encendiendo al escaso centenar de asistentes. No había sitio para muchos más, pero destacaban casi todos.

Entre el público se encontraban directores de cine como Pedro Almodóvar, Agustín Díaz Yanes o el también guionista Juan Vicente Córdoba; actores de la talla de Carlos Bardem, Marisa Paredes o Consuelo Trujillo; o la productora cinematográfica Puy Oria, entre otros. A fin de cuentas, un aviso a navegantes de que el mundo de la cultura ya no es sólo monopolio del PSOE y que, según Díaz, debe movilizarse para evitar "la censura del PP y Vox".

En un contexto en el que el mundo de la cultura está alzando la voz por la censura que Vox ha protagonizado en las últimas semanas en ayuntamientos y comunidades autónomas, la candidata de Sumar ha defendido que "la aportación de la derecha es la mentira, la censura", en línea con la ofensiva abierta en esta última semana de campaña.

"Os lo digo con datos, no soy una gran entusiasta, tengo datos. Hasta algún encuestador está cambiando de opinión. Tenéis que creerme: podemos ganar", ha ahondado la vicepresidenta. "Hay que hacerlo por vosotros también: la cultura no puede estar instrumentalizada por nadie. No puede tener injerencias. Se trata de que molestéis mucho, porque cuando molestáis nos hacéis pensar y nos hacéis un país mejor", se ha revuelto Díaz.

En un acto en el que ha intervenido, entre otros, el periodista y escritor Bob Pop y la representante de Cultura de Sumar, Getsemaní de San Marcos, Díaz ha propuesto también una casilla propia en el epígrafe 100 de la declaración de la renta para que cada ciudadano pueda apoyar al mundo de la cultura, además de romper el mito de la financiación pública en el sector.

"Rompamos con el relato de la derecha de que la cultura en nuestro país está subvencionada. Señores de la derecha, basta ya, las gentes de la cultura tienen derecho a acceder a los recursos económicos como país", ha reclamado la candidata de Sumar.

