No habrá foto de unidad en Sumar: Garzón no irá al mitin final de Madrid y Errejón se cae del cartel

La foto de unidad de la izquierda será descafeinada o no será. A menos de 24 horas de que termine la campaña electoral, los líderes de Más País, Íñigo Errejón, y de Izquierda Unida, Alberto Garzón, no están invitados a participar en el acto final de Sumar en Madrid.

La cita, que pretendía representar la nueva reconciliación a la izquierda del PSOE antes del 23-J, sí prevé la presencia de Ione Belarra (Podemos), Sira Rego (IU), Ada Colau (Catalunya en Comú) y Mónica García (Más Madrid).

Aunque la relación entre Podemos y el grueso de la coalición de Sumar no está en sus mejores términos, todo el mundo tenía marcado en el calendario que el viernes 21 de julio se viviría la famosa unidad que el espacio lleva años reclamando, desde la ruptura de Errejón con Podemos en 2019, primero, y tras las duras negociaciones de coalición con Sumar, después. Finalmente, no ocurrirá.

Fuentes de la coalición señalan ahora que "en ningún momento estuvo prevista" la presencia de Garzón en Madrid, ya que él mismo decidió "terminar la campaña en Málaga para despedirse como diputado".

El ministro de Consumo, que lleva siendo diputado desde 2011 –el más veterano del espacio del cambio– optó por no repetir este 23 de julio en las listas de la izquierda transformadora y dejar vía libre a Sira Rego, eurodiputada de Unidas Podemos y portavoz de IU.

Garzón tuvo su momento protagonista en campaña el pasado miércoles, en Málaga, provincia por la que obtuvo su escaño hace 12 años. Se esperaba que Yolanda Díaz encabezase con él el mitin en la ciudad andaluza, pero la vicepresidenta decidió a última hora despejar su agenda para preparar el debate a tres del jueves, dejando al ministro de Consumo como cabeza de cartel.

El caso de Errejón es parecido. El borrador de campaña establecía que el diputado sería "una pieza central" en dos mítines, el de Valencia del 8 de julio y el de Madrid del 16, pero no en el domingo de cierre. Aun así, los volantazos de última hora reclamaban que el ex número 2 de Podemos también se pasara por el evento para, precisamente, simbolizar la reconciliación del espacio del cambio en una foto con Ione Belarra. No ha sido así.

De hecho, exceptuando a la ministra de Consumo, Yolanda Díaz será la única líder de primer nivel que vaya en las listas electorales y tenga una intervención este domingo. La idea que subyace de la alineación final es destacar el papel de las mujeres en Sumar –seis frente a un único hombre, Pablo Bustinduy–, desembarazarse de los antiguos referentes de la izquierda y sustituirlos por sus fichajes.

La gala de la reconciliación, por tanto, habrá que creérsela más que vivirla. Lo más parecido que ha habido a una foto de reconciliación ocurrió, precisamente, durante el último mitin de Sumar en Madrid, el 16 de julio, en el que coincidieron en el escenario Yolanda Díaz, sus números 2 y 3 por Madrid, Agustín Santos Maraver y Tesh Sidi; Errejón, que va de 4; e Isa Serra, portavoz de Podemos. Ahora, los que se muevan no saldrán en la del domingo que viene.

