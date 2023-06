"Lacayo" de Mohamed VI y "persona non grata": los saharauis señalan el doble juego del 2 de Yolanda Díaz

Las imágenes que quedan de aquello en la hemeroteca no tienen una gran resolución, son de 2009. En ellas se puede ver a Agustín Santos, proclamado recientemente número 2 de Sumar, y Aminatou Haidar, activista saharui. Ella estaba en plena huelga de hambre por haber sido expulsada de El Aaiún (población más importante del Sáhara Occidental) y enviada de manera irregular a Lanzarote por Marruecos. Él era el jefe da gabinete del ministro de Asuntos Exteriores, el actor del Gobierno de España llegado para solucionar la crisis.

"Fue enviado por Moratinos y Zapatero para reventar la huelga", apunta Fernando Peraita, presidente de Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, al otro lado del teléfono. Él vivió aquel episodio en primera persona en Canarias.

Peraita critica duramente aquella actuación de Santos que vivió en primera persona: "El gobierno trató de comprarla, le ofreció la nacionalidad, una casa en Marbella. Trató de comprar a Aminatou para que dejara la huelga de hambre. Ella dijo que no, que quería volver a su país, que había entrado en España de manera ilegal. Trató de comprarla en un acto indigno. Agustín Santos fue el lacayo de esa medida increíblemente sucia".

Los saharuis no olvidan aquello. La primera persona que coge el teléfono en una asociación con la que contacta este periódico avisa: "Con amigos así, quién quiere enemigos". En las redes sociales también claman contra el nombramiento de Santos en Sumar.

Sobre todo, señalan la contradicción de la elección: Díaz ha considerado públicamente a Marruecos una dictadura y se le ha visto abrazar a miembros del Frente Polisario; la número 3 de Sumar es Tesh Sidi, conocida activista saharaui y primer puesto de salida de Más Madrid, cuya posición sobre este conflicto es indiscutible. Sin embargo, Sumar elige de 2 a Santos, embajador de España ante Naciones Unidas, exjefe de gabinete con Moratinos y cuestionado por su acción durante el gobierno de Zapatero.

La contradicción podría no ser tal sobre el papel. Santos se ha mostrado a favor de la causa saharaui en la mayoría de sus declaraciones. De hecho, sobre su actuación en el caso Haidar, respondía a la revista Sin Permiso en 2009: "La respuesta marroquí ha sido exigir unas condiciones inaceptables a la Sra. Haidar".

No obstante, Santos también pidió a la activista que solicitara cualquier pasaporte, a Marruecos o a España, que se le ofreció. "El número del pasaporte no es tan importante como para jugarse la vida", dijo. El enviado del Gobierno comprendía la reivindicación pero pensaba que "no merece la pena" poner la vida en juego por la misma.

Aquello no lo perdonan. La Juventud Activa Saharui enviaba este lunes un comunicado en el que pedía la cabeza de Santos. El martes por la tarde enviaban otro. "Ha participado activamente en una estrategia que ha perjudicado gravemente los derechos del pueblo saharui y ha mostrado una clara falta de compromiso con la justicia y la autodeterminación".

Khaled Mohamed, presidente de esta asociación, apunta que el nombramiento por parte de Sumar les parece "vergonzoso". "No aceptamos que nos tomen por tontos", dijo a EL ESPAÑOL.

Santos: "Persona non grata"

Fernando Peraita se centra en los hechos, que ya se sabe que las palabras se las lleva el viento. "Agustín Santos es una persona non grata para todo el movimiento saharui. Tiene un currículum antisaharui y promarroquí", señala sin tapujos.

Recuerda perfectamente lo vivido en Lanzarote junto a Aminatou Haidar. "Tuvo un papel ridículo y lamentable a favor del rey de Marruecos, de Moratinos y de Zapatero", apunta.

"Yo estuve allí durante toda la huelga de hambre. No hablo de nada que me hayan dicho", insiste.

Peraita no entra en los discursos de Santos a favor del Sáhara siquiera. "No te puedo decir, los discursos, si los hay, él sabrá por qué los hace. Que luego vaya diciendo otras cosas, él sabrá. En un momento clave y en una pelea muy fuerte, él se sitúa del lado marroquí. Son claramente dos personas (Santos y Zapatero) que actuan de manera antisaharaui y promarroquí. Actúan de la misma forma hasta donde yo conozco".

Sobre su inclusión en Sumar, cree que se trata de una "contradicción" ante la que no sabe cómo responder. "Llevan a Tesh", se escucha al otro lado del teléfono. Además, "la señora Díaz dijo que Marruecos era una dictadura". "Es una contradicción que...", deja en abierto.

"Esperamos que la política de Sumar no sea al menos antisaharaui", continúa Peraita. "Esperemos que controlen a Santos para que no haga una política promarroquí", prosigue.

Peraita zanja la conversación restándole valor a Santos y una llamada a la esperanza: "Tampoco es tan importante, los saharauis tienen otras cosas más importantes. Que Sumar sea un partido que no se ponga del lado marroquí como el PSOE".

El Frente Polisario

Por el momento, el Frente Polisario ha preferido no hacer declaraciones sobre el nombramiento de Santos. "Desde el Frente Polisario no se comenta el asunto de listas de partidos. Ahora hay que estar pendiente sobre su papel como figura de Sumar y su posicionamiento en el Sáhara Occidental de ahora en adelante", aseguraron desde la delegación española del movimiento a Servimedia.

Khaled Mohamed, presidente de la asociación Juventud Activa Saharui, fue duro con Santos y con Sumar: "No aceptamos que nos tomen por tontos diciéndonos que es un defensor de la causa saharahui basándose en una entrevista suya de 2009. Sus hechos son otros y no se sostienen ni van en consonancia con sus palabras".

Les parece "insólito" que una formación "que se denomina prosaharui" lo incluya en sus listas y se muestran indignados: "Cuantos más conocemos de Santos, más lo reprobamos".

Esto ha provocado alguna disputa, según Khaled, entre las juventudes saharauis y Sumar. "Desde el espacio político se nos está acusando de atribuirle actuaciones de Moratinos. Desde Juventud Activa Saharui respondemos que él era el jefe de gabinete y que tenía una responsabilidad que están intentado borrar ahora".

La Juventud Activa Saharui fue muy crítica con el nombramiento de Agustín Santos desde el primer momento. De hecho, ha emitido hasta dos comunicados.

En el primero de ellos, inicialmente adujeron aquello de dime con quién vas y te diré quién eres. "En primer lugar, recordamos la idea promovida por Miguel Ángel Moratinos de que Marruecos era la 'potencia administradora' del Sahara Occidental en lugar de la 'potencia ocupante'".

"Esta concepción errónea ha permitido a Marruecos negociar ilegalmente con la Unión Europea la explotación de los recursos naturales saharauis, como la pesca. Agustín Santos, como parte activa en dicha estrategia, ha contribuido a perpetuar la ocupación y la explotación ilegal de los recursos del Sahara Occidental", defienden las juventudes saharuis y su presidente.

Asimismo, recuerdan el caso de Aminatou Haidar: "A pesar de la presión nacional e internacional, el Gobierno tardó semanas en enviar a una representante, Cristina del Valle, con el claro propósito de desacreditar la lucha de Aminetu Haidar y la Plataforma de Apoyo a través de acciones humillantes y manipuladoras. Agustín Santos fue uno de los responsables de esta estrategia vergonzosa que buscaba debilitar la resistencia y la lucha de los saharauis por su autodeterminación".

"La oferta de Agustín Santos, como jefe de Gabinete de Moratinos, a Aminatou Haidar, consistente en un intento de soborno, revelando su falta de compromiso con los derechos humanos", continuaban los jóvenes. "Este comportamiento de Agustín Santos no solo es inaceptable, sino que también es un claro ejemplo de la falta de ética y compromiso que demuestra hacia la justicia, hacia nuestro pueblo".

Por todo ello, el comunicado expone que no pueden "permitir que alguien con este tipo de actitudes y acciones se posicione en un partido político y participe en la toma de decisiones que afectan directamente a la causa saharaui. Resulta indignante que Agustín Santos, quien estuvo involucrado en acciones que perjudicaron los intereses del pueblo saharaui y buscó debilitar su lucha legítima, ahora aspire a ocupar un cargo político de relevancia".

De esta manera, reclamaban a la formación de Yolanda Díaz que tome "medidas inmediatas y contundentes para rectificar esta situación". "La presencia de Agustín Santos en su candidatura no sólo pone en entredicho la integridad y los valores del partido, sino que también supone una traición para aquellos que luchan por la justicia y la libertad del pueblo saharaui. Exigimos respeto hacia la lucha del pueblo saharaui ¡Sahara Libre y gloria a los mártires!".

Este martes por la tarde, la Juventud Activa Saharui incidía en su posición con un segundo comunicado y otros actos que no toleraban de Santos: "Otra de sus acciones durante el mandato de Moratinos fue la retirada de cooperantes españoles de los campamentos de refugiados saharauis. [...] Asimismo, Santos cerró literalmente las puertas a la delegación canaria española que acudía a la Comisión de Descolonización de las Naciones Unidas en 2022, impdiendo cualquier posibilidad de diálogo sobre la situación en el Sáhara Occidental".

Los jóvenes pedían una respuesta por parte de Sumar: "No podemos permitir que personas con este historial de colaboración y blanqueamiento de las violaciones de los derechos humanos, ocupen cargos de responsabilidad política en partidos políticos que se denominan pro-saharauis".

