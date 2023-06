Inma ha sacado un 13,97 sobre 14 en la Ebau de Murcia: "Prefiero estar sola a salir de fiesta"

Las pruebas de acceso a la Universidad, conocidas como Selectividad, Ebau, Evau o Pau, arrancaron el 5 de junio en varias comunidades autónomas como Cantabria, Comunidad de Madrid, La Rioja y la Región de Murcia. Hasta este 14 de junio, los alumnos de 2º de Bachillerato de todas las autonomías, excepto Andalucía y Ceuta y Melilla que terminan el próximo 15 de junio, ya han dado por finiquitado los exámenes.

En total, se han presentado 250.000 alumnos de toda España y se han creado 17 modelos distintos de Selectividad, uno por cada comunidad. Este es el momento en el que los estudiantes que están a un solo paso de la Universidad sabrán si su nota les catapultará a la carrera de sus sueños. El pasado lunes 12 de junio se conocieron los resultados de la Región de Murcia, los cuales se pueden comprobar a través de la web de la Universidad de Murcia o la Universidad Politécnica de Cartagena.

Así, el 94,7% del alumnado de Murcia ha aprobado la Selectividad, lo que supone más de un punto con respecto al año anterior en la región, cuando aprobaron un 93,1% de los estudiantes.

En la convocatoria murciana se presentaron casi 7.600 estudiantes a la fase general, y ya se ha abierto el plazo para las reclamaciones, el cual permanecerá abierto hasta el 15 de junio. Por consiguiente, la convocatoria extraordinaria se extiende a los días 3, 4 y 5 de julio y las notas se publicarán el 10 de julio.

Uno de esos 7.600 alumnos, y no cualquiera, es Inmaculada Martínez Reche: la joven de Santomera de 18 años que ha sacado un 13,972 sobre 14 en la Selectividad y es la número 1 de toda la Región de Murcia. Un crack académico que acumula dieces sin parar. Un 10 en Lengua y Literatura y en Matemáticas, un 9,90 en Historia e Inglés, un 9,70 en Biología y un 8,45 en Química, aunque esta última nota no la contaron. Con las cuatro primeras asignaturas, las que conforman la fase general, Inma ha obtenido de media un 9,98. Se ha quedado tan solo a 2 centésimas de marcarse un pleno en la Selectividad. Pero eso ya es lo de menos.

Inmaculada Martínez.

Si a este resultado se le suman sus calificaciones de Bachillerato, la murciana ha obtenido un 13,97, una nota que de sobra le da para entrar en cualquier carrera y, especialmente, para dedicarse de lleno a su gran vocación: la biología. "Es la carrera con la que más afinidad tengo. He mirado otras, como biotecnología y bioquímica, porque siempre hay que tener varias opciones, pero este grado es perfecto para lo que yo busco: la investigación y el trabajo con animales. Estudiaré en la Universidad de Murcia, donde piden de nota de corte un 9,5", sostiene Inma a EL ESPAÑOL.

Y es que claro, su pasión son los animales. Le vuelven loca. Y, si además, pudiera disciplinarse en este campo, sería su mundo de ensueño. Aunque realmente no sabe qué le deparará el futuro. Porque con 18 años saber qué serás de mayor y cuál será tu trabajo es complicadísimo, casi imposible. "Planes de futuro no he pensado, y no sé a qué me dedicaré porque nunca se sabe, depende mucho de las oportunidades que se me ofrezcan y lo que finalmente me guste. Así que mi futuro profesional no lo tengo claro. Por el momento, me enfoco en que quiero estudiar Biología, y ya está".

En cuanto a su familia y a sus profesores del IES Octavia Carpena, ellos mismos le han dado la "enhorabuena" por su calificación, e Inma ha señalado que "todos están muy felices por mí". "Me esperaba buena nota, para ser sincera, pero no tanta. Eso sí, nunca me han llamado empollona". No obstante, confiesa que es imprescindible serlo para "aprenderte de memoria algunos temarios y algunas asignaturas con las que no queda otra". Ella sabe que es lo principal, pero que también es fundamental "entender y comprender" los conceptos para conseguir unas notazas como las suyas. "Aunque la gran parte es empollar, tampoco lo vamos a negar".

Eso sí, la vida de Inma no es solo estudiar. Le encanta leer, jugar a videojuegos, "aunque no puedo jugar mucho", y, de vez en cuando, salir con sus amigos, "como cualquier persona de mi edad", pero no es su pasatiempo favorito. "Depende mucho de la persona, yo no soy una que salga mucho de fiesta especialmente. Sí que me gusta estar con mis amigos, pero ahora con los estudios era más difícil, así que prefiero estar sola, conmigo misma, hacer las cosas que a mí me gustan por individual, en mi casa, a salir de fiesta por ahí".

Justo este mes de junio, la cosa se le complicó por tener que "empollar" tanto para las pruebas de acceso a la Universidad, y no ha podido ni leer, ni jugar, ni salir. Pese a esto, ella cree que ha sido más duro todo Bachillerato que la Ebau. "La Selectividad son solo seis exámenes, durante los dos años de Bachillerato tienes que preparar más asignaturas, y es más difícil, porque también estás atenta de las optativas, los trabajos, el resto de exámenes...".

— ¿Cuál ha sido su truco para ser la número 1 de Murcia?

— Ninguno. No he usado ningún truco ni he ido a ninguna academia. La clave es ser constante y estudiar a diario. Al final, aunque estudies la semana antes de los exámenes, es más complicado sacar una buena nota y que se te queden las cosas, que si lo llevas estudiado con más tiempo, porque no estás acostumbrado al temario.

— ¿Y qué le diría a los futuros jóvenes que se enfrenten a la Selectividad de 2024, quienes tendrán que pelear con la nueva ley de educación, la Lomloe, si no cambian las cosas tras las elecciones generales del 23-J?

— Aconsejo estudiar, que es imprescindible, tener vida social, porque tampoco hay que dejarlo de lado, y saber controlar los nervios en los exámenes. Que bueno, una nota no te define y no es tan importante. Si quieres algo, lo puedes conseguir tarde o temprano, y si no te da la nota de corte puedes hacer una Formación Profesional y, a partir de ahí, a lo mejor encuentras lo que te gusta, pero siempre tienes la opción de meterte después en alguna universidad. Y los mando mucho ánimo, que ya se supone que va a cambiar el modelo educativo. Así que, que estén tranquilos y que luego todo pasa muy rápido.

