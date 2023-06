Las carreras que estudian los 17 mejores de Selectividad del año pasado: su gran futuro

Falta menos de una semana para el pistoletazo de salida a una de las pruebas más temidas por todos aquellos jóvenes que desean acceder a la universidad: el examen de Selectividad. Como cada año, más de 200.000 estudiantes se jugarán sus futuros académicos en una prueba que, este año, mantendrá la misma estructura, tiempos y revisiones que el año pasado. Cantabria, Madrid, La Rioja y Murcia serán las primeras en empezar. Las cuatro lo harán el próximo lunes 5 de junio. El resto de comunidades comenzarán los exámenes también esa misma semana, aunque a partir del martes, a excepción de Castilla-La Mancha, que arrancará el 12 de junio, y Andalucía, Ceuta y Melilla, que lo harán el día 13.

Con las notas de corte ya publicadas y los alumnos con su media de Bachillerato calculada, son muchos los que ya han comenzado a realizar las primeras cábalas sobre si les será posible estudiar lo que desean. Y es que las dudas sobre si obtendrán la nota suficiente como para acceder a la carrera y a la universidad a la que les gustaría son el principal tormento de la mayoría de los aspirantes. Una situación que ya vivieron los alumnos que se presentaron a la EBAU el pasado año 2022. Eso sí, algunos de ellos pudieron respirar tranquilos una vez se publicaron los resultados. Fue el caso de los 17 alumnos que sacaron la mejor nota de cada comunidad autónoma.

EL ESPAÑOL habló con todos ellos después de convertirse en las grandes promesas de sus regiones una vez publicados los resultados. Contentos e ilusionados hablaban por aquel entonces de cómo esperaban que fuera su futuro académico y de qué carrera y qué universidad escogerían para completar sus estudios. La mayoría de ellos se decantaban por Medicina. Pero en sus decisiones había de todo. Y no solo en los grados a escoger, sino también en los posibles destinos. Algunos preferían quedarse en su ciudad natal, otros dar el salto a las grandes ciudades e incluso los había que querían estudiar fuera de España. Pero, ¿qué ha sido de sus vidas un año después?

Aragón

Fotografía personal de la estudiante Ana Terrado.

Tras su experiencia en Bachillerato siempre supo que conseguiría una buena nota, pero jamás esperaba alcanzar el pleno. Ana Terrado, de Zaragoza, fue una de las pocas alumnas que obtuvo un 14 de calificación —la máxima— en la prueba de Selectividad del año pasado. El hecho de finalizar los exámenes con un buen sabor de boca le permitió poder estar tranquila los días previos a la publicación de las notas. Pero a pesar de ello, lo que esta alumna no esperaba es que se convertiría en la mejor nota de la EBAU de todo Aragón.

Por aquel entonces ya lo tenía claro. Su madre era médica, su hermana estaba estudiando Medicina y ella quería saber lo que era trabajar en un centro hospitalario. Por eso, no se pensó mucho su decisión. Una decisión que no cambió y que le ha llevado hasta el punto en el que se encuentra a día de hoy. En la actualidad, Ana es alumna del Grado de Medicina en la Universidad de Zaragoza, la ciudad donde decidió estudiar, entre otras cosas, para poder estar cerca de su familia.

Andalucía

“Yo estudié desde el principio, todos los días. Me esperaba una nota buena porque mis capacidades me lo permiten, gracias a dios. Pero no el 14. Ni de broma”, contaba José María Fuentes a EL ESPAÑOL hace poco más de un año. Su vida no ha cambiado mucho desde entonces. Continúa siendo estudiante. Eso sí, gracias al hito conseguido en la prueba de Selectividad, puede presumir de estudiar lo que más le gusta. En la actualidad, José María es alumno del Grado de Medicina en la Universidad de Córdoba.

Su etapa en Bachillerato estuvo vinculada al IES San Juan de la Cruz de Úbeda (Jaén). Una época en la que siempre tuvo en mente la necesidad de sacar la máxima nota posible para poder entrar a la carrera que deseaba. Por aquel entonces, necesitaba más de un 13 de nota. Pero tras mucho esfuerzo, constancia y organización, este joven andaluz consiguió marcar un hito en su región y lograr la nota más alta de todo Andalucía.

Asturias

Lucía Parry, la mejor nota de Selectividad de Asturias. Colegio Palacio de Granda

Otra de las que no ha cambiado de opinión desde el año pasado ha sido Lucía Parry. Esta joven nacida en Cudillero estudió en el colegio Laude Palacio de Granda, en Oviedo. Tras unas muy buenas calificaciones en Bachillerato se preparó el examen de Selectividad. Y aunque las notas de corte de las carreras que le apasionaban no eran demasiado altas, Lucía quiso darlo todo en los exámenes para obtener su nota final: un 13,8 sobre 14.

En su día, expresaba su intención de estudiar Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Y fue precisamente esa la carrera y la universidad que escogió la joven para completar su formación. “Pasé del bachillerato científico al de artes porque, aunque sacaba buenas notas, no podía renunciar a mi pasión por lo bello”, comentaba a El Comercio. Pero a lo que sí ha tenido que renunciar, en este caso, ha sido a su pasión por la tierra asturiana. La inexistencia del Grado de Bellas Artes en el Principiado obligó a la joven a abandonar su ciudad natal y trasladarse a la capital.

Baleares

Cristina junto a su madre, de visita en Boston. Cedida

De los alumnos que obtuvieron el año pasado las mejores notas de Selectividad en España, Cristina Guasch ha sido la única que ha decidido estudiar en el extranjero. Esta ibicenca compartió la nota más alta de Baleares —un 9,84 sobre 10— junto a otro estudiante, Sergio Minchiotti. Tal y como cuenta a EL ESPAÑOL, un año después de su hazaña, no se arrepiente de la decisión tomada en relación a su futuro.

En la actualidad estudia en el Boston College, en el estado de Massachusetts. Pero no hace Medicina, sino Biología. Y es que para poder acceder a la carrera de Medicina en Estados Unidos, los alumnos deben estudiar primero una carrera que les permita preparar un examen necesario para acceder al grado.

"Mi primer año súper bien. Me encanta estar allí y me encanta la ciudad. Boston es muy bonito. Mi vida es como en una peli. Vivo en el típico sitio americano en el que la universidad y la residencia están juntas. He conocido a gente de todo el mundo, hay españoles también. Sigo tocando el piano y me encanta todo", cuenta.

Canarias

El 17 de junio se convirtió en un día de esos que Laura Afonso nunca olvidará. La joven estudiante del IES Puerto del Rosario (Fuerteventura) obtuvo la mejor nota de la EBAU en las islas Canarias. “Quiero estudiar medicina y querría irme a Salamanca”, decía por aquel entonces. Y sus deseos, con la excelente nota conseguida en la media final de la Selectividad, fueron más que cumplidos. A lo largo del verano, Laura consiguió cumplir su sueño matriculándose en el Grado de Medicina de la Universidad de Salamanca, entidad en la que estudia en la actualidad.

Cantabria

Daniel Muñoz, alumno del Colegio Castroverde de Santander. Cedida

La preparación del examen de Selectividad del año pasado no fue nada fácil para Daniel Muñoz Tymofyeyeva. Durante meses, este joven cántabro compaginó sus hobbies con las intensas jornadas de estudio que conllevaba el examen de acceso a la universidad. Dedicaba horas y hora a estudiar, aunque también a una de sus mayores pasiones: el piano. Pero, finalmente, la constancia y el estudiar más de tres horas al día entre semana y unas seis o siete los fines de semana le llevó a obtener la mejor nota de Cantabria: un 13,92.

Tras conocer la calificación, lo tenía claro. “Quiero estudiar Ingeniería Aeroespacial", contaba a EL ESPAÑOL. Sin embargo, a pesar de tener clara su elección, dudaba entre varias universidades para matricularse: Universidad Politécnica de Madrid, Barcelona o en la Universidad Técnica de Delft, en Países Bajos. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con Daniel para conocer cuál fue finalmente su decisión, pero no se ha obtenido respuesta.

Castilla-La Mancha

Lucía y Laura, las dos mejores notas de Selectividad de Castilla-La Mancha. Cedida

Lucía y Laura eran, hasta la publicación de los resultados de la prueba de la EBAU del año pasado, dos auténticas desconocidas. Pero la realidad es que, sin saberlo, estas dos jóvenes tenían bastantes cosas en común. Ambas habían nacido en Castilla-La Mancha y ambas lo habían hecho en el año 2004. Y aunque todavía no eran conscientes de ello, las dos también iban a convertirse en las estudiantes con las notas más altas de toda la región.

"Iba súper bien preparada, pero no me esperaba algo así", contaba Lucía a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM. Pero a pesar de ello, logró —al igual que Laura— un 13,975 puntos sobre 14 en la Selectividad. Una nota que, a pesar de ser exactamente idéntica, ha llevado a las dos jóvenes a tomar caminos diferentes. Lucía Carnero Herrero decidió matricularse en el Grado de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, Laura Freitas Martín se decantó finalmente por el Doble Grado de Matemáticas y Física, también en la Universidad Complutense.

Castilla y León

Fotografía personal de Pilar Martínez

Si había alguien que tenía claro cuál iba a ser su destino si obtenía una buena nota en Selectividad era Pilar Martínez. Esta vallisoletana ha vivido siempre rodeada de médicos, un hecho que le ha llevado a estudiar Medicina en la Universidad de Navarra, donde también estudian sus hermanos mayores. El año pasado obtuvo una calificación de un 13,8 sobre 14 en Selectividad. Una nota que le permitió acceder sin problema a la carrera y la universidad que deseaba.

“Estudiaba una media de seis horas diarias durante el curso, pero también aprovechaba para descansar, estar con mi familia, estar con mis amigas… Hacía mi propio calendario y la organización ha sido clave”, contaba sobre sus jornadas de estudio para convertirse en la nota más alta de Castilla y León.

Cataluña

Al igual que la mayoría de sus compañeros, la nota más alta de todo Cataluña también decidió estudiar Medicina. Se trata de Ramón Bernadas, un joven que obtuvo un 13,6 sobre 14 de nota final. Este alumno de la Escuela Pia de Sabadell no las tenía todas consigo para lograr su objetivo. De hecho, pensó que se iba a quedar a un paso de lo que siempre había querido estudiar por un examen: el de Física. Pero, finalmente, lo consiguió.

Ahora puede presumir orgulloso de ser alumno del Grado de Medicina en la Universidad Pompeu Fabra. Allí estudia junto a Marta Bernadet, otra joven catalana que también obtuvo de las mejores calificaciones en la prueba el año pasado en la región. En su caso, la joven sacó la nota máxima en la fase general, un 10, mientras que la nota de corte era de un 13,09.

Extremadura

Los cuatro alumnos que obtuvieron las mejores notas en Extremadura.

La comunidad extremeña vivió el pasado año un acontecimiento histórico en lo que a resultados en Selectividad se refiere. Y es que un total de cuatro alumnos consiguieron la nota máxima en la región: Mario Herreruela, Raúl Tejada, Isabel Martín y Daniel García. Este periódico ha hablado con los cuatro para saber qué ha sido de sus vidas un año después.

Mario no cambió de opinión en ningún momento respecto a cuál quería que fuera su futuro profesional. En la actualidad, estudia Ingeniería Mecánica en la Universidad de Badajoz, la carrera que aseguró que estudiaría tras conocer su nota, un 13,95. "El primer año muy bien, como Bachillerato pero más deprisa. Te tienes que buscar un poco la vida, pero esto es así. Hay que llevar las cosas al día", cuenta a este periódico. Pero, tal y como asegura, la experiencia en general está siendo muy positiva. Y no solo en lo académico, sino también en lo social. "Estoy muy contento con mis compañeros, con la residencia. La verdad que muy bien", explica.

El caso de Raúl ha sido muy parecido al de sus compañeros. Tal y como él quería, ha conseguido acceder al Grado de Medicina. Sin embargo, lo que sí ha cambiado con respecto al año pasado ha sido el lugar de destino. Aunque en un primer momento aseguró que la haría en Sevilla, finalmente, ha decidido quedarse en su tierra y, en la actualidad, es alumno de la Universidad de Extremadura. "Estoy muy contento con la decisión porque estoy más cerca de mis amigos y de mi familia", confiesa.

“Voy a estudiar Química en la Universidad de Extremadura", decía Isabel Martín pocos días después de conocer sus resultados. Y dicho y hecho. Tal y como cuenta a EL ESPAÑOL, la experiencia en la carrera le está resultando muy enriquecedora y no se arrepiente de su decisión tras haber obtenido un 14 en la prueba de Selectividad. "Hay asignaturas que te gustan más y otras menos, como en todas las carreras, pero de momento estoy muy contenta", asegura.

Tampoco hubo nada que lograra hacer cambiar de opinión a Daniel. Tal y como pronosticó el año pasado, en la actualidad estudia el Doble Grado de Física y Matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid. Sobre la carrera, este joven extremeño asegura estar muy contento. Pero destaca una cosa. Y es lo bien que le ha sentado mudarse a la capital. "El ambiente es más movido, cosas activas todo el rato, la cercanía de todo... Me ha gustado mucho", cuenta.

Galicia

Julio Raposo, alumno del Colegio Privado Manuel Peleteiro en Santiago de Compostela. Cedida

Desde que era pequeño, Julio Raposo Bouzas tenía claro que quería ser médico. “Cuando tenía unos 6 o 7 años, me rompí un brazo y desde que estuve en el hospital decidí que mi vocación era la de ayudar así a la gente”, contaba hace poco más de un año a los medios de comunicación. Lo hacía, concretamente, pocos días después de obtener una calificación que rozó la perfección en Selectividad: un 13,8 sobre 14. Su intención, por aquel entonces, era quedarse en la tierriña, concretamente en la Universidad de Santiago. EL ESPAÑOL no ha podido contactar con él para conocer qué universidad eligió finalmente.

La Rioja

Patricia Adrados fue otra de las jóvenes que consiguió marcar un hito en su región el año pasado. Logró un 13,98 sobre 14 en Selectividad y se convirtió en la nota más alta de La Rioja. Por aquel entonces, tenía clara su decisión. “Siempre me interesó muchísimo el tema de las enfermedades y poder investigar nuevas curas. Por ello, creo que estudiaré Medicina", explicaba. Y al igual que la mayoría de sus compañeros, Patricia no cambió de opinión. En la actualidad, es estudiante del Grado de International Program in Medicine en la Universidad de Navarra.

Comunidad de Madrid

Gabriel Plaza, alumno del IES San Juan Bautista de Madrid. EFE

El caso de Gabriel Plaza fue, sin duda, uno de los más polémicos de la Selectividad del pasado año. Consiguió marcar un hito en la Comunidad de Madrid logrando un 13,964 sobre 14. De hecho, fue la nota más alta de toda la región. Pero su aparición en los medios no fue únicamente por el éxito cosechado, sino por su polémica decisión: quería estudiar Filología Clásica. Fueron muchos los que criticaron su elección. Y es que eran miles los comentarios en contra al considerar inviable escoger una carrera con tan pocas salidas profesionales tras haber obtenido una nota tan alta. Pero Gabriel hizo oídos sordos a las críticas y se guió por sus preferencias. En la actualidad, es estudiante del Grado en Filología Clásica en la Universidad Complutense.

Murcia

José María Moreno y Paula Piñero son otros dos alumnos que tampoco cambiaron de opinión durante el proceso de matriculación. El pasado año, ambos consiguieron sacar un 9,99 sobre 10 en la nota media y se convirtieron en las dos notas más altas de Selectividad en toda la Región de Murcia. En el caso de José María, lo tenía claro. Estudiaría Medicina en la Universidad de Murcia. Y así ha sido, como en la mayoría de los casos anteriormente mencionados.

Navarra

Alejandro Monroy, el alumno con la nota más alta de la Selectividad de Navarra en 2022.

EL ESPAÑOL ha conseguido hablar también con Alejandro Monroy, el joven que, con un 13,95 de nota en Selectividad, se convirtió en el alumno con la calificación más alta de todo Navarra. Tal y como pronosticó, en la actualidad estudia Medicina en la Universidad Pública de Navarra. "Estoy muy contento. Es lo que pensaba y hasta un poco mejor. Siempre dicen que el primer curso es un poco aburrido pero me ha gustado mucho e irá a mejor. Estoy muy contento de la elección que hice", cuenta.

País Vasco

Iratxe Ugartetxea fue de las pocas alumnas que no tenía claro qué carrera escoger tras conocer su nota en Selectividad. Por aquel entonces, dudaba entre Comunicación Audiovisual, Sociología y Antropología Social. Eso sí, tenía claro que lo estudiaría en su tierra. Con su 9,96 sobre 10 que obtuvo como calificación final, lo tenía fácil a la hora de elegir los estudios que más les interesaran. Y, finalmente, Iratxe decidió guiarse por su instinto y se decantó por Comunicación Audiovisual, la carrera que estudia en la actualidad en la Universidad del País Vasco.

Comunidad Valenciana

Su calificación de 9,975 sobre 10 y de 13,99 sobre 14 le abrían puertas para estudiar lo que quisiera. Pero, como la mayoría de sus compañeros con calificaciones tan altas, Carolina García también tenía claro su deseo de estudiar Medicina. “Me ha gustado desde pequeña, supongo que es lo que llaman ‘vocación’, querer contribuir y ayudar a los demás”, explicaba al diario Levante. En la actualidad, EL ESPAÑOL ha tratado de localizarla y conocer cuál fue su decisión final, pero no ha sido posible.

Ceuta y Melilla

En Ceuta y Melilla, el año pasado, los tres mejores de cada ciudad autónoma se conocían y compartían colegio. En el caso de Ceuta, Jaime Pedrosa Comino fue el joven que logró la calificación más alta: un 13,8 de nota. Finalmente, se decantó por Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial en la Universidad de Comillas. En el caso de Melilla, Natalia Plaza fue la afortunada que logró la hazaña en su ciudad autónoma con un 9,9 de calificación. Una nota que le permitió acceder sin problema a lo que siempre había deseado: estudiar Psicología en la Universidad de Granada.

