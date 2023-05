El método de Noémie para que tus hijos elijan bien la carrera que van a estudiar: así funciona su empresa

Noemie Fréchet, fundadora de Futureo, la empresa que asesora a padres y alumnos de Bachillerato a no equivocarse en la carrera elegida. Jean-François Sanchez

La elección de una carrera universitaria se ha convertido en un desafío cada vez mayor para los jóvenes estudiantes. Muchos de ellos se encuentran perdidos y desorientados, sin saber qué camino tomar en su futuro académico y profesional. Ante esta problemática, Noémie Fréchet decidió fundar Futureo, una empresa dedicada a brindar asesoramiento y orientación educativa a madres, padres y estudiantes de Bachillerato en España.

Con más de siete años de experiencia en el campo de la orientación educativa, Noémie comprende las necesidades y preocupaciones de los adolescentes que se enfrentan a la difícil tarea de elegir una carrera universitaria. Proveniente de una familia de profesores, esta orientadora ha tenido un contacto directo con el sistema educativo y ha sido testigo de las dificultades que muchos jóvenes enfrentan al tomar decisiones cruciales sobre su futuro.

Según datos de Futureo, en España, un 33% de los estudiantes universitarios abandonan la carrera, ya sea porque no les gusta o porque no tienen las capacidades. El 21% de ellos deja los estudios definitivamente y un 12% decide hacer una reconversión. "Los jóvenes no tienen suficiente autoconocimiento sobre las salidas profesionales ni sobre los estudios que se ofrecen", dice Noémie en una entrevista con EL ESPAÑOL.

"Uno de los problemas principales radica en que los jóvenes no piensan con suficiente antelación en su futuro académico. Además, existe una falta de conocimiento completo sobre las asignaturas y materias que se imparten en los diferentes grados universitarios. Esta falta de información puede llevar a situaciones en las que los estudiantes se matriculan en carreras que no les interesan o que no se alinean con sus verdaderas pasiones y vocaciones", explica la fundadora de Futureo.

La realidad es que, en España, la figura de los orientadores educativos en los institutos se considera insuficiente para brindar un asesoramiento adecuado a los alumnos en la elección de su carrera. Esto se debe a que los orientadores tienen una carga de trabajo desproporcionada, atendiendo hasta cuatro veces más alumnos de lo recomendado. "Un orientador puede tratar hasta 1.500 o 2.000 alumnos a la vez", comenta Noémie.

Además, estos profesionales también deben ocuparse de los estudiantes con dificultades de aprendizaje, "lo que reduce aún más su tiempo disponible para brindar una atención personalizada a aquellos que necesitan ayuda en la elección de su futuro académico".

Según una encuesta realizada por Futureo en 2022 a 500 jóvenes, el 78% de ellos consideró que el momento de decidir una carrera universitaria fue estresante debido a la falta de claridad en sus elecciones. Sólo en España existen más de 3.000 grados diferentes, lo cual puede resultar abrumador para los jóvenes elegir la carrera que mejor se adapte a sus intereses, perfil y motivaciones.

Método Futureo

El método de Futureo está dividido en tres fases complementarias, con el objetivo de proporcionar una atención personalizada y adecuada a cada alumno. La primera fase, conocida como la fase de exploración, se centra en el autoconocimiento del estudiante. Noémie señala la importancia de "valorar los puntos fuertes de cada individuo y, en base a ellos, explorar las carreras que podrían ser más adecuadas. Es en esta etapa donde Futureo se esfuerza por ampliar las posibilidades, manteniéndose dentro del perfil y los intereses del joven".

La segunda fase, llamada fase de profundización, implica reuniones entre un coach, la familia y el estudiante para determinar conjuntamente los objetivos al elegir una carrera. "Estos objetivos pueden ser tanto una formación específica como una profesión claramente definida. Aquí, se le brinda el apoyo necesario a los jóvenes para tomar decisiones informadas y establecer metas realistas", comenta Fréchet.

Finalmente, en la fase de identificación, los estudiantes eligen dónde desean estudiar para alcanzar los objetivos previamente definidos. En este sentido, Noémie menciona un ejemplo: "Si un estudiante decide estudiar Fisioterapia, analizamos su expediente académico para determinar qué universidades son adecuadas para su admisión. En ocasiones, cuando un alumno no alcanza la nota de corte requerida para ingresar a una universidad en particular, le ofrecemos alternativas, como la Formación Profesional, para que el estudiante pueda alcanzar su objetivo".

La participación de los padres en este proceso es fundamental, ya que a menudo existe una imposición por parte de los progenitores sobre la elección de una determinada carrera para sus hijos. "Esta situación puede generar tensiones familiares y hacer que el estudiante se sienta presionado. Nosotros desempeñamos un papel clave al establecer una base de conversación entre ambas partes y ayudar a llegar a un acuerdo", explica Noémie.

Además, al ser un intermediario externo, "la figura del orientador puede aliviar las tensiones y convencer a los padres mediante las recomendaciones expertas que aseguran cuál es la opción más conveniente para el adolescente".

Más de diez años de experiencia

El equipo de Noémie cuenta con dos profesionales con más de diez años de experiencia en el ámbito de la orientación juvenil. Estos expertos no solo han trabajado en España, sino que también han tenido la oportunidad de asesorar a estudiantes franceses en su país de origen que querían trasladarse a España para continuar sus estudios. "Esta experiencia en ambos contextos les ha permitido familiarizarse a fondo con el sistema de educación español y conocer las distintas universidades privadas y públicas", cuenta la experta.

Asimismo, la orientación no es un proceso que se pueda resolver de la noche a la mañana. Requiere tiempo, dedicación y un enfoque estratégico. Según Noémie, es ideal comenzar a pensar en el futuro académico en cuarto de la ESO, "ya que es cuando los estudiantes deben tomar la primera decisión importante sobre qué modalidad de bachillerato seguir, ya sea ciencias, humanidades u otras opciones disponibles".

Por tanto, "es crucial tomar una decisión informada en esta etapa, ya que elegir incorrectamente puede limitar las opciones de carrera y excluir algunas profesiones que podrían no haberse considerado previamente", dice.

Es en este punto donde Futureo hace hincapié en el trabajo de autoconocimiento. "Ayudar a los estudiantes a comprender sus fortalezas, intereses y motivaciones es fundamental para tomar decisiones acertadas sobre su futuro académico y profesional". Sin embargo, la orientadora también enfatiza que "siempre hay espacio para ajustar y reevaluar el rumbo elegido. La orientación no es una línea recta y estática, sino un proceso en constante evolución".

En definitiva, una buena orientación tiene un impacto significativo en el rendimiento académico del estudiante universitario. "Cuando los jóvenes estudian lo que les apasiona y motiva, es más probable que obtengan mejores resultados académicos. Tener una meta clara y un propósito definido les brinda la motivación necesaria para destacar en su educación secundaria y bachillerato. El rendimiento académico sobresaliente, a su vez, les dará la oportunidad de ingresar a la carrera de sus sueños, consolidando así su camino hacia un futuro exitoso", concluye.

