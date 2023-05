Quién es quién dentro del núcleo duro de Dani Esteve en Desokupa: su 'escolta', boxeadores y un abogado

El pasado 11 de mayo llegó a la plaza Ferran Casablancas de La Bonanova (Barcelona) como si se tratara de una auténtica superestrella. "Dani, una foto". "Grande, Dani". Cientos de personas coreaban el nombre del que se ha convertido ya en uno de los personajes más polémicos de los últimos tiempos. No era un actor. Tampoco un cantante. Ni siquiera un influencer. Era lo mas parecido a un líder político en plena campaña electoral. Era Dani Esteve, el 'rey' de Desokupa, llegando a la manifestación convocada por su empresa para protestar contra la okupación de los edificios El Kubo y La Ruïna. "Tic tac ratitas, ya estamos allí", avisaba por redes.

Lo que vivió Dani Esteve en Barcelona hace poco más de una semana fue, para él, un auténtico baño de masas. La emoción fue tal que llegó, incluso, a repartir decenas de pizzas entre todos los asistentes. Según los datos de Desokupa, “entre 15.000 y 18.000 personas” se congregaron entre la plaza y las calles aledañas a la Bonanova durante la marcha. Unos datos que, sin embargo, fueron poco después desmentidos por la Policía, que cifró la convocatoria en poco más de 5.000 asistentes.

Pero como suele ser habitual, Dani Esteve no acudió solo a la protesta. Además de caminar por las calles de Barcelona rodeado de todos aquellos que apoyan sus actuaciones contra la okupación, lo hizo también junto a los que forman el 'núcleo duro' de Desokupa: el abogado de la empresa, Jorge Marín, los boxeadores Daniel Toledo 'Jacaré' y David Emporio, y su 'guardaespaldas', Alex Swat, más conocido como 'Mazinger'. Cuatro caras, hasta ahora, poco conocidas, que corresponden a sus hombres de plena confianza. Esos que se han convertido ya en sus socios más leales dentro de Desokupa.

Rodeados de izquierda a derecha: Jorge Martín, Alex Swat, David Emporio y Daniel Toledo 'Jacaré'

Musculados, tatuados, vinculados al mundo del boxeo, amantes de la simbología españolista y, algunos de ellos, antiguos porteros de discoteca. Es el perfil predominante dentro de los integrantes de Desokupa, los hombres que acompañan a Dani Esteve en cada una de sus actuaciones. De primeras, llama la atención su apariencia física. Y aunque es difícil apartar la mirada de sus figuras musculadas y sus brazos repletos de tinta, lo importante es el eslabón imprescindible que cada uno de ellos conforma dentro de la agrupación.

Siempre al lado de Dani se encuentra Alex Swat, más conocido como 'Mazinger'. En cada una de las manifestaciones y actuaciones promovidas por Desokupa, si se echa la mirada hacia el hombro derecho de Esteve, se le puede ver a él. Corpulento, alto, musculoso, rapado y con tatuajes. Al igual que el resto, cumple con el perfil. Pero que siempre se sitúe mano a mano junto al líder de Desokupa no es algo casual. Y es que 'Mazinger' es el encargado de proteger la seguridad de Dani Esteve en cada uno de los actos en los que participa.

Lo hizo en Barcelona, pero también en anteriores ocasiones. Durante la marcha contra la okupación en la Bonanova, Alex Swat no se separó ni un centímetro de Dani. Pendiente en todo momento de todo aquello que rodeaba a él y a su líder, a quien protege como si fuera su escolta.

Tal y como informó Crónica Global este fin de semana, la elección de 'Mazinger' como el protector de Esteve no es algo casual. Y es que Alex Swat ha conseguido convertirse en un hombre muy conocido en Barcelona tras haberse ganado "el respeto" de la gente trabajando durante años en el mundo de la noche. "Es una bestia. Muchos le temen y su fama le precede por, por ejemplo, hacer puertas en clubes como Amnesia Ibiza", contaban el medio anteriormente mecionado.

El líder de Desokupa Dani Esteve junto a Alex Swat, su 'guardaespaldas'. Desokupa

Los puntos de unión entre Alex Swat y Dani Esteve son dos. El primero, la empresa del mundo de los recobros para la que ambos trabajaron durante años. El segundo, su pasado en común como porteros de discoteca en conocidos locales de ocio nocturno de Barcelona. Pero esos dos nexos no son los únicos que han convertido a Alex y Dani en almas gemelas. También su pasión por el boxeo. Prueba de ello son las imágenes que ambos suelen publicar en redes sociales, donde aparecen incluso entrenando juntos.

Los boxeadores

Son varios los miembros de Desokupa que son conocidos por su vinculación al mundo del boxeo y de las artes marciales. El primero de ellos, su propio líder, Dani Esteve. Pero a pesar de haber sido siempre un gran apasionado del boxeo y de haber participado incluso en algunos combates más que polémicos, la realidad es que nunca se ha dedicado a ello de forma profesional.

"Él ha hecho boxeo como deporte, pero no como profesional ni nada. No lo ha dejado, pero lo ha hecho a nivel de mantenimiento. Hace años hizo algunas peleas, pero no se ha dedicado de manera profesional ni a la enseñanza. Solo para mantenerse en forma", contaba el exboxeador Xavi Moya a EL ESPAÑOL.

Sí que han conseguido, sin embargo, hacer carrera del boxeo otros miembros de Desokupa. Es el caso de Daniel Toledo ‘Jacare’. Natural de Málaga, con 1,90 metros de altura y 93 kilos de peso, Dani se ha convertido ya en una de las caras más visibles de la entidad. Junto a Alex Swat, acompaña siempre a Esteve en todo momento. Y no solo en las manifestaciones y campañas que realizan, sino también en las negociaciones que llevan a cabo con los okupas y en las intervenciones que realizan en las viviendas.

El líder de Desokupa Dani Esteve junto a Daniel Toledo ‘Jacare’

Desde pequeño siempre le apasionaron las artes marciales en general, pero con el paso del tiempo se fue aficionando poco a poco al MMA. Su pasión llegó hasta el punto de que, tras varios años, 'Jacare' consiguió dar el salto a la competición rusa ACB, en la que ha protagonizado importantes combates. Pero al igual que Esteve y Swat, también es conocido por su trayectoria profesional como portero de discotecas. "Yo trabajo de noche; mi trabajo me paga las facturas, aunque ahora me pagan bien en Rusia", aseguraba en una entrevista al Diario Sur.

Tras los altercados vividos en Majadahonda el pasado mes de abril por motivo de una actuación de Desokupa, Daniel Toledo ‘Jacare’ saltó a las portadas de los medios de comunicación. Pero en esta ocasión no lo hizo por participar en los episodios de tensión que se vivieron en el municipio madrileño, sino por ser derrotado pocos días después en un importante combate contra el luchador marroquí Tarik Khbabez.

Un combate que estuvo marcado por la presencia de Dani Esteve, que no quiso perderse el acontecimiento en primera persona. Bajo el ring apoyó a su compañero. Pero las fuerzas trasladadas por su líder en Desokupa no fueron suficientes para que Daniel Toledo consiguiera sobreponerse a los rodillazos, golpes en las costillas y puñetazos en la cara propinados por el marroquí.

David Emporio, otro de los miembros de Desokupa.

Otra de las caras visibles de los miembros de Desokupa es la de David Emporio. Al igual que el resto de sus compañeros, es conocido por su vinculación con el boxeo y las artes marciales. En su caso, trabaja en el Club Deportivo Lekonen como monitor ayudante de Rubén Maese, otro gran competidor en MMA. Pero no es la única actividad profesional que desarrolla. Junto al resto de compañeros de la empresa liderada por Esteve, David participa también en las negociaciones que se llevan a cabo en las casas okupadas.

El abogado

Siempre rezagado, normalmente al extremo de sus compañeros y tratando de no llamar demasiado la atención. La figura de Jorge Marín es, dentro de Desokupa, muy diferente a la del resto de sus compañeros. De hecho, no muchos se atreverían a decir, sin conocerle, que forma parte de la entidad de Esteve. Pero sí lo hace. De hecho, su función es vital, una de las más importantes. Jorge es el abogado de la entidad, aquel que acompaña al líder de Desokupa en todo momento con el fin de ofrecer toda la información a nivel legal sobre el caso en el que van a actuar.

Durante las intervenciones que ha realizado la empresa en viviendas okupadas, casi siempre aparece. Y lo hace con su libreta en la mano, con el fin de aportar toda la información necesaria en lo que el ámbito legal se refiere. Como el resto del equipo, se muestra muy crítico con los okupas, a los que critica independientemente de su situación económica o familiar. "Es lo de siempre. No traigas a un niño a cometer un delito. No tiene sentido esto. Mañana entras en un banco a robar y te llevas a un niño. ¿Hay que permitirtelo?", comentaba durante una de sus intervenciones.

Y es que Jorge es, posiblemente, el miembro de la agrupación que mejor conoce el mundo de la okupación. Los derechos, los deberes, las posibles actuaciones, las sanciones y los límites legales. Por ello, acompaña a Esteve en todo momento. Ejemplo de ello es una intervención emitida desde el propio canal de Desokupa en la que la entidad trata de desalojar a un cocinero de una casa okupada.

"De aquí vas a salir con una manita delante y otra detrás y te vas a hacer huevos fritos a la plaza, cocinero de los cojones", expresaba Dani Esteve gritando a pie de calle hacia las ventanas. Pero a pesar de sus palabras "amenazantes" y de la tensión vivida en el momento, finalmente la empresa logra un acuerdo amistoso con el okupa. Y es aquí cuando entra en juego la figura de Jorge, el encargado de mostrar toda la documentación y explicar a los protagonistas el procedimiento a seguir.

Las polémicas de Desokupa

La entidad liderada por Dani Esteve lleva meses situada en el foco de la polémica. El tenso desalojo llevado a cabo en Majadahonda y la reciente manifestación en Barcelona que acabó con destrozos en comercios y viviendas han colocado, aún más, a Esteve y los suyos en el punto de mira. De hecho, la polémica ha llegado, incluso, a dar el salto a la política.

Recientemente, la Secretaría General de Unidas Podemos, Ione Belarra, anunció que promovería una reforma del Código Penal para “perseguir expresamente a las personas y empresas que, movidos por el ánimo de lucro, hostiguen, acosen, discriminen o intimiden a personas en situación de vulnerabilidad”, haciendo referencia a Desokupa.

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, interviene durante el acto '¿Consentiste o no? Solo sí es sí', en el Círculo de Bellas Artes. Europa Press

Una propuesta a la que pronto respondió el propio Dani Esteve, quien pidió irónicamente a Podemos que aprovechara para hacer el ridículo antes de desaparecer. "Por fin se van a quitar las caretas en España, vamos a ver qué partidos son Okupas y cuáles no. Al final me obligan a presentarme a las elecciones", confesaba a través su cuenta de Twitter.

Una muestra de que el ruido no achanta a Dani Esteve y a los suyos, que continuarán ejerciendo la actividad profesional en la empresa Desokupa. Y no solo "mediando" en los casos de viviendas hallanadas, sino también criticando la figura de algunos líderes políticos. Por ello, este mismo jueves, Dani Esteve volverá a desafiar a la ciudad de Barcelona y sus habitantes con una nueva marcha, en este caso, contra la gestión de Ada Colau.

“Las anchoas con pasamontañas de la Bonanova tienen impunidad y han decidido bajar al centro de Barcelona a romper la ciudad. Pinta bien para todos menos para ti, querida Colau", sentenciaba Esteve.

