Interior se queda sin dinero para las cárceles y les pide aplazar los pagos a proveedores a septiembre

Las cárceles de España se han quedado sin dinero en la caja. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, no ha transferido los fondos para gasto corriente y pagos a proveedores que realiza cada mes de junio, y que son imprescindibles para satisfacer los gastos durante el verano.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de múltiples fuentes penitenciarias de toda solvencia, los administradores de las cárceles se vieron sorprendidos por esta situación, que no tiene precedentes. Cuando preguntaron a la Secretaría General, dirigida por Ángel Luis Ortiz, mano derecha de Fernando Grande-Marlaska, la respuesta fue que se había congelado el dinero y que no se les podría enviar "hasta septiembre", pero sin dar una explicación del motivo.

Desde la sede central de Prisiones en Madrid, les aseguraron que si necesitaban adquirir alimentos, productos de farmacia o pagar facturas atrasadas, deberían "hablar con los proveedores" para informarles de que tienen que atrasar el cobro, y que se les pagará en septiembre porque no habrá dinero hasta entonces.

Algunos de los administradores, cuando aún queda todo el verano por delante, afirman que disponen sólo de 40.000 euros para afrontar pagos pendientes, que es una cantidad insuficiente y que van a quedarse sin fondos.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto en la tarde de este jueves con Instituciones Penitenciarias para tratar de averiguar qué es lo que está pasando con el dinero de las cárceles de todo el país. Tras intentar recabar la versión de Prisiones por distintas vías, no se ha obtenido ninguna respuesta.

Desde el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) señalan la gravedad de la situación: "Es la primera vez que ocurre algo así. Nunca había pasado esto y nadie entiende el motivo, no han explicado el porqué de esta medida. Es un escándalo. La Administración debe seguir disponiendo de sus métodos de pago a proveedores, haya o no haya elecciones de por medio".

Cuatro veces al año

Cuatro veces al año, Instituciones Penitenciarias desembolsa dinero a los centros de toda España. La Secretaría General transfiere a las cuentas corrientes de los centros una cantidad, y ese efectivo, que en ocasiones roza el medio millón de euros, es gestionado por los administradores de cada presidio.

Así, van pagando gastos puntuales, desde alimentos para los presos, a limpieza de oficinas, facturas de luz y agua, medicamentos y productos de farmacia que no requieren receta.

Ahora, cuando han ido los administradores a pedir la partida correspondiente del mes de junio porque se les estaba terminando el efectivo, les han dicho que no están en disposición de enviarles ese dinero. Según relatan a EL ESPAÑOL diversas fuentes penitenciarias, la Secretaría General envió el dinero en febrero y en abril, pero no han hecho el ingreso de la tercera partida a mitad de junio.

En alguna de las prisiones con deudas de más de 100.000 euros de gasto corriente, el abono realizado por Instituciones Penitenciarias ya venía siendo insuficiente. Ahora, se ha empezado a llamar a algunas de las empresas habituales para advertirles de que, de momento, no se les puede pagar lo que se les debe.

Desde TAMPM insisten en que Instituciones Penitenciarias ofrezca una explicación: "Tendrán que dar una explicación de por qué se corta la financiación a los administradores de las cárceles. Habrá proveedores a los que no les importará estar a pérdidas y cobrarlo en unos meses, y otros a los que sí les va a importar".

Desde el sindicato CSIF denuncian también este impago por parte de Instituciones Penitenciarias a los proveedores de los centros. "Constituye un ejercicio de irresponsabilidad que puede ocasionar incidentes regimentales en el interior de las Cárceles", advierten.

Esto, señalan, "podría ocasionar que los proveedores, ante la falta de pago, dejasen de proporcionar elementos tan importantes como algunos tipos de medicación, artículos de limpieza, repuestos, etc., que podría hacer que la población reclusa se levantase en protestas ante la falta de estos elementos".

