Bob Pop, Almodóvar y los herederos del club de la ceja de Zapatero: "Votad a la izquierda, por favor"

Con la proximidad de las elecciones generales del próximo 23 de julio, numerosas personalidades artísticas han firmado un manifiesto en contra de la censura y a favor de la libertad cultural. Entre ellos, destacan nombres como el de Pedro Almodóvar, Andreu Buenafuente o Rozalén. A través de sus redes sociales y de declaraciones públicas han mostrado su apoyo a las candidaturas de izquierda, posicionándose en contra de las medidas impulsadas por Vox en las últimas fechas.

El apoyo masivo de este colectivo hacia los grupos de izquierda recuerda a la campaña que en 2008 buscaba la reelección de José Luis Rodríguez Zapatero. Para ello, se creó la plataforma PAZ, cuyas siglas significan "Plataforma de Apoyo a Zapatero". En ella, un nutrido grupo de artistas participó en un vídeo a favor del expresidente, en el que utilizaban su simbólica ceja como signo de apoyo.

En 2008, con un panorama que dista mucho del actual, los artistas que participaron en esta campaña músicos como Miguel Bosé, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Soledad Giménez, Miguel Ríos, Víctor Manuel, Ana Belén y Cristina del Valle; miembros del mundo del cine como Pedro Almodóvar, Concha Velasco, Fran Perea, María Barranco y Núria Espert; y los presentadores de televisión Jesús Vázquez y Boris Izaguirre, entre otros.

[El manifiesto firmado por Pedro Almodóvar, Rozalén o Buenafuente contra la "ofensiva conservadora"]

Ahora, un nuevo grupo de artistas ha presentado un manifiesto contra la "ofensiva conservadora", y donde centran sus objetivo en luchar contra la censura y en que en las próximas elecciones la izquierda logre un apoyo mayoritario en las urnas. Varios son los que han pasado de ponerse la ceja de Zapatero a apoyar las candidaturas de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Son ejemplo de ello, Pedro Almodóvar o Ana Belén, aunque hay muchas caras nuevas que se incorporan a este proyecto.

De entre las más de 300 personalidades firmantes, destacan el propio Almodóvar, Andreu Buenafuente, Rozalén, Carmen Machi, Bob Pop, Juan Mayorga, Jesús Maraña, Soledad Gallego-Díaz, Ana Belén, Joaquín Estefanía, Leonor Watling, Emilio Lledó, Rosa Montero, Miguel Ríos, Aitana Sánchez Gijón, Marwán, María José Landaburu, Emilio Gutiérrez Caba, Luis Enjuanes, Alberto San Juan, Inés Hernand y Nerea Pérez de las Heras, entre otros.

Pedro Almodóvar

Almodóvar, nuestro cineasta más internacional, aparece cuando tiene que hacerlo. Nunca ha ocultado sus preferencias políticas, pero ahora se ha puesto manos a la obra y, además de firmar el citado manifiesto, ha desatado su pluma para advertir a la socidad sobre los riesgos de un posible triunfo de la derecha. Escribió en su última columna para eldiario.es lo siguiente:

Pedro Almodóvar. Efe

"El próximo 23 de julio no estamos votando al partido que nos va a gobernar, estamos votando la calidad de nuestra democracia, y debemos ser conscientes de que corremos el riesgo de que el resultado no sea digno de llamarse así, democracia. En 1933 Hitler llegó al poder utilizando las instituciones democráticas que después él mismo se encargaría de destruir. ¿Estoy exagerando? ¿Por mi boca habla el miedo y el desconcierto que siento en estos momentos? Ojalá sea eso y no que nuestra democracia está siendo seriamente amenazada".

Rozalén, Buenafuente, Rosa Montero y Bob Pop

Los firmantes del manifiesto pertecen a diferentes ámbitos de la cultura, desde cantantes, hasta personajes televisivos, pasando por periodistas de renombre o presentadores de televisión. Todos ellos han mostrado su apoyo sin fisuras a la lucha contra la censura y las políticas que prohíben, por ejemplo, la representación de obras de teatro.

Por su parte, la cantante Rozalén, ha publicado en redes sociales numerosas imágenes que denuncian la censura de diversos eventos artísticos. También Andreu Buenafuente, presentador de Movistar+, y la periodista y escritora Rosa Montero, han compartido una imagen en la que denuncian "el retorno a la censura", exigiendo "la protección de los derechos fundamentales" y afirmando que "sin cultura no hay democracia". A su vez, el polifacético Bob Pop clama en sus redes: "votad a la izquierda, por favor", mientras comparte vídeos de apoyo a Sumar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andreu Buenafuente (@andreubuenafuente)

Inés Hernand

Unas de las personalidades más jóvenes en firmar el manifiesto son la periodista y presentadora de TVE, Inés Hernad, y la actriz Alba Flores. Ambas han lanzado mensajes en contra de la censura y en apoyo a los partidos de izquierdas. Durante el especial de Gen Playz XL sobre el Orgullo, Inés Hernad dijo las siguientes palabras:

"Yo tengo que decir que los buenos siempre ganan y que, aunque la violencia sea estructural, no tengo ninguna duda de la victoria de un gobierno progresista en las próximas elecciones generales". Tras la emisión, RTVE presentó un comunicado en el que ordenaba retirar el programa, porque estas afirmaciones podrían afectar a su compromiso con la neutralidad.

La polémica presentadora no duda en manifestar su opinión cada vez que tiene ocasión, lo hace incluso cuando no la tiene. Sus declaraciones levantaron las criticas de integrantes del propio Consejo de Administración de RTVE a través de sus redes sociales. Una de ellas fue Carmen Sastre, consejera designada por el PP: "Esto se dijo ayer en un programa en directo de RTVE play a las puertas de unas elecciones. Una presentadora tomando partido y diciendo que está segura de que las ganará un gobierno progresista".

Inés Hernand. Gtres

Alba Flores

También en las fiestas del Orgullo, Flores declaró que "la herramienta más poderosa que tenemos para crecer en igualdad y justicia es la cultura. Denunciamos desde aquí a los que nos quieren silenciar con su censura. Seguiremos defendiéndola juntes, por mucho que insistan en arrebatárnosla".

Alba Flores leyendo su discurso en el Orgullo de Madrid. Gtres

Asimismo, a través de sus redes sociales compartió el manifiesto y se expresó en los siguientes términos: "en estos tiempos tormentosos y en medio de estas aguas revueltas, donde pretenden ahogar nuestras voces, ojalá sea ésta la OLA que nos empuje a la orilla tranquila donde volver a escucharnos inmensas como el mar."

[El Orgullo de tres gais, dos lesbianas y una trans de Vox: "No somos fascistas, somos 'marifachas'"]

Las redes sociales se han convertido así en el lugar ideal para conocer los pensamientos políticos de los artistas. Antes mostraban su apoyo a través de vídeos de campaña, ahora Twitter e Instagram han cogido el relevo y se presentan como la opción perfecta para compartir ideas y mostrarse favorable al partido político que más les representa. Varios han cambiado las cejas de Zapatero por las propuestas de Sánchez y de Yolanda Díaz, parece que la situación no ha cambiado tanto.

