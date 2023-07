Cómo encontrar trabajo en LinkedIn si te acabas de graduar: los consejos de la experta Aurora Jiménez

En España, no cabe duda alguna de que encontrar un puesto de trabajo que nos garantice la estabilidad económica que necesitamos y se adapte a nuestras circunstancias es un auténtico reto. Aunque cuentes con un currículum excelente y mucha experiencia, a veces nos cuesta destacar. Si a eso se le suma además ser recién graduado, la situación aumenta todavía más. Pero, ¿cuál es el método para sacarle el mayor partido a tu perfil y que las empresas se fijen en ti?

Durante los últimos años, son muchos los que han dado de lado el echar CV y se han lanzado a utilizar otras nuevas herramientas. Y nadie cuestiona que LinkedIn lidera el ranking de las más utilizadas. Aunque comenzó como una simple plataforma para encontrar trabajo, ahora se ha convertido en una red social en la que compartes tus experiencias profesionales. Con el objetivo de conocer cuáles son las mejores estrategias para que los jóvenes encuentren empleo, Aurora Jiménez García, consultora y formadora de marketing y estrategias comerciales da las claves.

Tras diez años de enseñanza obligatoria, dos de Bachillerato y mínimo otros cuatro para aquellos que estudian una carrera universitaria, debe ser muy inquietante, a la vez que frustrante, llegar al momento de trabajar y no encontrar un buen empleo. Aurora insiste en que para los jóvenes que buscan su primer empleo, "LinkedIn puede ser una gran herramienta que les permite establecer una presencia profesional en línea, conectarse con empleadores y acceder a oportunidades laborales que podrían no estar disponibles en otros portales de empleo", cuenta a EL ESPAÑOL.

Aurora Jiménez, en un taller sobre optimizar tu perfil en Linkedin. Cedida

El formato con el que se organiza puede ser uno de sus fuertes. Permite al usuario buscar oportunidades en función de dónde se encuentren, de su especialidad y de su nivel de experiencia. Cuando acabas de finalizar tus estudios y no tienes experiencia en el sector, puedes mostrar tu "personalidad y pasiones mediante publicaciones relevantes y compartir artículos" o proyectos que te interesen.

El error que cometen los jóvenes

Uno de los errores más comunes de los jóvenes es al crear el perfil. La formadora recalca que "no hace falta a esperar a terminar la carrera". Relata, según su experiencia, que mucha gente abre su cuenta cuando empieza a buscar trabajo, y entonces "parte de cero" cuando sus competidores ya han creado no solo una red de contactos, sino que han conseguido su confianza y que los consideren profesionales en su especializadas. Esto provoca que, quien realiza mal esta práctica, salga desde una posición de desventaja por no tener "los deberes" hechos.

Por otro lado, cuando contamos con una larga trayectoria profesional, la plataforma ofrece un amplio abanico de oportunidades laborales. LinkedIn cuenta con un punto fuerte que la diferencia de otras aplicaciones de búsqueda de empleo: las conexiones que se establecen entre los usuarios. Tal y como afirma Aurora, "es el lugar perfecto para hacer negocios y para el crecimiento profesional", ya que "se trata de una red profesional que conecta a individuos y empresas, y es importante utilizarla como una parte estratégica de nuestra empresa y carrera profesional".

Aurora Jiménez, durante un curso de formación. Cedida

Sin duda, la pandemia ha significado un punto de inflexión en la evolución de la plataforma. Durante los meses de confinamiento, muchos españoles se vieron obligados a optar por el teletrabajo, y otros sufrieron un ERTE. En esos momentos de desesperación, la plataforma cogió impulso hasta superar los 500 millones de usuarios activos, según cifras de analistas.

"Hay que dejar de pensar en LinkedIn como una red social más"

Es indudable que LinkedIn es una de las plataformas líderes en el mercado a la hora de buscar trabajo, una red social destinada al mundo laboral que millones de personas utilizan en todo el mundo. Sus funcionalidades están enfocadas en el ámbito del trabajo, por eso muchas personas en lugar de crear un currículum tradicional, se apoyan en esta plataforma que facilita el trabajo y añade cada cierto tiempo nuevas opciones.

A la hora de realizar publicaciones en tu perfil, es muy probable que te preguntes qué tipo de contenido es realmente efectivo para generar engagement con la audiencia. Jiménez nos confiesa algunos de los consejos que ofrece en sus talleres en AuroraMark. Lo primero que debemos tener en cuenta para aumentar el nivel de compromiso de nuestros seguidores en LinkedIn es "entender quién es nuestra audiencia". Para ello nos planteamos las siguientes preguntas: "¿quiénes son nuestros seguidores o contactos? y ¿cuáles son sus intereses y necesidades?", destaca Aurora.

En cuanto al contenido, para llamar la atención y destacar entre otros perfiles, podemos incluir una variedad de formatos como nuestros trabajos realizados, preguntas, fotos, o vídeos. Aurora insiste en que "lo que debemos cuidar es que el contenido que compartamos sea de calidad y relevante". Lo que viene a decir que no hay que añadir por añadir.

