El controvertido mensaje de una mujer trans: quiere que le trasplanten el útero para abortar

Un hecho tan común como es el quedarse embarazada puede verse limitado por diferentes aspectos de la vida como es el caso de esta joven trans. Lo que aparentemente puede ser un hecho muy común, la realidad es que se trata de un deseo cuanto menos sorprendente. Y es que, la mujer en cuestión quiere quedarse embarazada para ser la primera mujer transgénero en abortar.

En esta ocasión ha sido el conocido Pablo Lucini quien ha dado a conocer este hecho. Desde que este joven fue atacado hace 6 años por llevar un polo con una bandera de España, no ha dejado títere con cabeza a través de sus redes sociales, arremetiendo sin filtros contra diestro y siniestro. La respuesta por parte de Pablo no ha tardado en llegar. "Esto es lo que pasa cuando permites que los intereses de una minoría de enfermos mentales se impongan sobre la mayoría", ha publicado en su cuenta personal de Twitter.

Esta mujer, que desconocemos su nombre, ha aunado dos cuestiones que son de lo más comunes hoy en día, como es la posibilidad de abortar y la capacidad de quedarse embarazada. Sin embargo, la sorpresa que encontramos es su deseo explícito: simplemente quiere un trasplante de útero para quedarse embarazada y acto seguido abortar.

"Quiero ser la primera mujer transgénero en abortar, sometiéndome a un transplante de útero para quedarme embarazada y así poder abortar".



Esto es lo que pasa cuando permites que los intereses de una minoría de enferm0s mentales se impongan sobre la mayoría. pic.twitter.com/yxEpbNV0qx — Pablo Lucini (@PabloLucini3) July 13, 2023

"Quiero ser la primera mujer trans en tener un trasplante de útero, ovarios y óvulos incluidos. Y quiero ser la primera mujer trans que aborte. Dejaré que un doctor que haya hecho un trasplante completo antes, corte los órganos de una donante sana, lo ponga en mi cuerpo. Yo pondré el alma y el cuerpo en el postoperatorio. Tendré tantas relaciones como pueda con las personas que haga falta y dejaré que los tránsfobos y homófobos se rasquen la cabeza preguntándose qué hacer", apunta la joven en el vídeo.

Aunque se trate de un deseo un tanto extraño por parte de la joven, la reacción de Pablo era de esperar. Y es que, el estudiante de Ciencias Políticas es reincidente con este tipo de acusaciones. Otro de los comentarios más populares fue cuando hace escasos días comparó la belleza de dos finalistas de Miss Holanda 2023. "A la izquierda, la travesti Rikkie Kolle ganadora de Miss Holanda 2023. A la derecha, Nathalie Yasmin, la mujer que perdió contra él en la final. No digas nada, sólo retuitea.", apuntaba.

"Jugadores negros representando a selecciones europeas, hombres ganando concursos de Miss Holanda y Miss Universo... Me llegan a decir hace años que viviría está distopía, y no me lo creo", añade en otro de sus tuits.

Pero no ha sido el único. Otros tuiteros también la han atacado por su alegato: "Está para encerrar", decía uno. Y otro: "Es una ruina humana". Y suma y sigue.

Este tío es una ruina humana que va a terminar sus días solo y amargado. — -The Silent- SVLL (@Petrenko666999) July 13, 2023

Está para encerrar, es un peligro para el mismo. — políticamente incorrecto (@p0liticamente_) July 13, 2023

