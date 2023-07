El Orgullo de tres gais, dos lesbianas y una trans de Vox: "No somos fascistas, somos 'marifachas'"

Decía este 28 de junio, Día del Orgullo LGTBI, el líder de Vox, Santiago Abascal, que "hay muchos homosexuales" que no "reducen su personalidad simplemente a su querencia sexual", y que los que votan a su partido "no se identifican con el mensaje de los lobbies" ni creen que deban tener "un día especial de celebración".

Y sí, por extraño que parezca, una parte de la población que se identifica como homosexual, bisexual y transexual vota al partido ultraconservador. Porque quién dice qué es lo correcto, que hay que seguir un patrón, un estigma; que hay que ajustarse a un molde. Según la Federación Estatal LGTBIQ+ y la agencia 40 dB, un 7,1% de ellos lo rompe: su presente y futuro gira en torno a Vox.

Datos del CIS señalan que casi 3 millones de personas mayores de 18 años forman parte del colectivo en España. Estos mismos podrán ir, si así lo desean, a las urnas en las próximas elecciones generales del 23J. En abril se publicó la primera encuesta realizada por dicha agencia sobre la intención de voto de este sector en el territorio español. He aquí los resultados: el 27,8% votaría al PSOE, el 22,6% a Unidas Podemos, el 19,6% al PP y el 7,1% a Vox, entre otros.

Emma, Isaac, Javier, Carlos, Paula y Estefanía serán parte de ese último porcentaje. Ellos son los eternos marginados, discriminados y criticados por el colectivo LGTBI. Quebrantan la ley no escrita de que todo gay, lesbiana, bisexual y transexual debe votar a la izquierda. No es fácil dar con ellos. Son pocos, muy pocos, pero están ahí. "No vas a encontrar a nadie más que a nosotros. Están metidos en el armario por miedo a la represión y al qué dirán", advierte Carlos a este periódico. EL ESPAÑOL habla con los seis. Saben que este reportaje dará mucho que hablar, y eso esperan.

Emma Pecharromán (transexual)

Emma Pecharromán tiene 48 años y es teleoperadora. A los 28 "reventó" y decidió cambiar de sexo. Ella siempre ha sido más del PP que del PSOE, pero cuando se leyó el programa electoral de Vox, y vio que "la mayoría de sus argumentos tenían sentido", creyó que este era el partido que podría "poner solución a la economía del país".

Otro de los motivos por los que su voto va directo a la formación de Abascal es la inmigración: "Con todo lo que nos está entrando últimamente, que vienen culturas diferentes a la nuestra y que van en contra de la homosexualidad y la transexualidad, corremos peligro", señala Emma.

Emma Pecharromán. E.E

Desde octubre del año pasado, ella y su novia se afiliaron a Vox. Forma parte de las listas de la alcaldía de Villaquilambre (León), y ocupa el octavo puesto.

Pregunta.- ¿Qué opina de la Ley Trans?

Respuesta.- La Ley Trans de Irene Montero es para cogerla y tirarla a la papelera o a la hoguera. Cuando las personas transexuales tenemos disforia de género, que te cambien el nombre vale bastante poco. Lo que nos pasa es que hay una disconformidad entre nuestra mente y nuestro cuerpo, entonces siempre vamos a tender a intentar cambiar el cuerpo mediante procesos médicos. Si yo le digo a un profesional que quiero hormonas o hacerme la cirugía, no puede decirme que no sin pensar en las consecuencias que eso pueda tener para mí, y eso es un problema. Lo que están generando ahora con la Ley Trans es hacer que a los menores se les dé acceso a una medicación y a una serie de cosas a una edad que no deberían, porque luego pueden cambiar de opinión.

P.- ¿Qué quiere una persona transexual?

R.- Pasar desapercibida y nada de protagonismo. Yo estoy saliendo a hablar ahora porque no me queda más remedio, porque tengo dos hijos y no quiero este futuro para ellos.

P.- En febrero, la diputada de Vox, Maria Ruiz Solas, dijo en el Congreso que era "alarmante" que muchos casos de homosexualidad derivaran en transexualidad.

R.- Es cierto. De hecho, Sandra Mercado, una trans que se arrepintió de cambiarse de género, ha denunciado que eso no era lo que necesitaba. Si hubiese tenido una buena terapia psicológica, que es lo que no permiten ahora, quizás ella no hubiese seguido por ese camino y hubiese tomado otras vías. ¿Qué pasa? Que cuando tú te metes en todo esto del colectivo LGTBI te comen mucho el coco. Yo he intentado hablar con estas asociaciones y siempre es lo mismo: 'Los médicos son malvados, perversos y malignos, tómate las hormonas que te vas a ver maravillosa y estupenda de la muerte'. Pero al final es todo mentira. Te venden una cosa que no es real.

Emma Pecharromán. E.E

Isaac Parejo, alias 'InfoVlogger' (homosexual)

Isaac Parejo es conocido como InfoVlogger en las redes sociales. Entre Instagram, Twitter y YouTube acumula casi 500.000 seguidores. Tiene 36 años, es youtuber, autónomo, "zurdo para escribir y facha para repartir". Después de todo ello, también es homosexual.

P.- ¿Por qué vota a un partido que supuestamente perjudica a los homosexuales?

R.- Bueno, eso supuestamente no sé de dónde sale. O sea, yo no veo que perjudique ningún derecho de los homosexuales.

P.- El matrimonio homosexual, por decir uno.

R.- Me gustaría que alguien me enseñara algo del programa de Vox en el que ponga que quiere derogar el matrimonio homosexual. Una cosa es que ellos no estén de acuerdo con esa unión civil, pero otra cosa es que quieran derogarlo.

P.- En el apartado 'Vida y Familia' hablan de la promulgación de una ley orgánica de protección de la familia natural, refiriéndose a la del hombre y la mujer, no a la de dos personas de un mismo sexo.

R.- En este sentido, yo creo que esta familia se está desvirtuando y se está produciendo un ataque frontal hacia ella, y me parece perfecto que se defienda ese tipo de familia sin denostar otras.

P.- ¿Alguna vez le ha sorprendido alguna frase de un dirigente del partido hasta tal punto de replantearse su voto? Le pongo tres ejemplos: Santiago Abascal dijo que el matrimonio homosexual era una "unión civil como la que podrían tener dos hermanas viudas". Iván Espinosa de los Monteros afirmó que habíamos pasado "de pegar palizas a los homosexuales a que ellos impongan su ley". En 2022, por aquel entonces portavoz de Vox del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Javier Moreno de Miguel, señaló que "las uniones entre personas de un mismo sexo" responden a "un pensamiento retrógrado".

R.- No. Lo que dijo Espinosa de los Monteros, por ejemplo, se tergiversó. Porque si escucháis las declaraciones completas de lo que dijo, tiene toda la razón del mundo. Dijo que se había perseguido durante muchos años injustamente a las personas homosexuales y que se había pasado de un extremo a otro. Y eso quiere decir que tanto una cosa como la otra es mala.

El otro era un portavoz, no representa nada. También hemos escuchado a Pablo Iglesias decir que azotaría a una mujer hasta que sangrara. ¿Esa es la posición de Podemos? No, es la posición particular de una persona. Entonces tampoco se puede cuestionar a todo un partido por lo que diga un portavoz.

P.- ¿Entonces no cree que Vox dañe sus derechos como homosexual?

R.- Es que mis derechos como homosexual no existen, yo tengo mis derechos como español recogidos en la Constitución. Yo no tengo derechos por ser homosexual, ni una mujer tiene derechos por ser mujer. Todas las leyes LGTBI que se hacen son para privilegiar a una minoría de la población.

P.- ¿Se refiere a la Ley Trans?

R.- La Ley Trans de Irene Montero no otorga ningún derecho al colectivo. Lo que hace es cargarse el deporte femenino, cargarse las plazas, por ejemplo, de policías y bomberos, y también menoscabar los derechos de las mujeres, porque ahora las cárceles de mujeres pueden llenarse de violadores que han cambiado de sexo.

P.- ¿Y usted se identifica dentro del colectivo LGTBI?

R.- No, porque ellos persiguen crear lobbies. Mi único objetivo es la libertad de todos los españoles, yo no defiendo hacer leyes que beneficien a una minoría de la población. Además, ellos sienten que el voto homosexual es patrimonio de la izquierda, y cuando ven que alguien se sale de eso se vuelven violentos.

P.- ¿Qué opina del cartel de Vox que tuvo que ser retirado en el que mostraban cómo se tiraban a la basura ciertos símbolos, como el del colectivo?

R.- Tira a la basura al lobby LGTBI, a los diferentes chiringuitos y colectivos que persiguen y acosan a las personas disidentes, no la bandera gay ni de la diversidad, que es distinto, con lo cual estoy bastante de acuerdo.

P.- ¿Qué significa para usted el Orgullo LGTBI?

R.- El Orgullo se ha convertido en un día para reivindicar la obscenidad y el sectarismo de distintos grupos que no consienten que varias personas seamos libres. Es un desfile de ideologías y de partidos donde solo tiene cabida tener una determinada posición política.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) lo dijo hace bien poco, y las asociaciones que lo organizan, como el COGAM, reciben miles de euros para ello. Directamente el Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez Almeida otorgó en 2019 unos 20.000 euros para el Orgullo, para que luego el colectivo le llame carapolla. Así funciona. Es un negocio. Luego dicen que el Orgullo anticapitalista, cuando es la fiesta más capitalista que existe en este país.

El COGAM que menciona Isaac es el colectivo LGTBI y una de las entidades fundadoras de la FELGTB. En 2019, este youtuber lanzó la polémica canción 'Volver al 36', en la que sostenía que este da el "carnet de buen homosexual".

Isaac Parejo. Redes sociales

P.- ¿Qué es un "buen homosexual"?

R.- El que vota al PSOE, según el COGAM. El carnet de homosexual te lo reparten varias asociaciones de chiringuitos, y si tú sigues distintas directrices, no eres un buen homosexual, eres alguien que merece ser agredido o insultado porque no eres el homosexual tipo que han esculpido.

P.- En la biografía de Twitter tiene puesto: "Soy zurdo para escribir y facha para repartir". ¿Se considera un facha?

R.- Es la imagen que ha construido de mí la izquierda. Yo no soy fascista, ninguno somos fascistas y nadie con dos dedos de frente en este país se considera fascista. Y si piensan que lo soy, pues lo seré, sí, y qué, somos marifachas.

P.- Y también dicen que es usted un homófobo.

R.- Sí. Yo cuando critico al colectivo LGTBI no lo hago por ser homosexuales, sino por el sectarismo que ellos representan y por las ideologías que pregonan. Me puedes llamar lo que quieras, pero homófobo no.

Pese a que a Isaac le definen como "facha" y "homófobo", él se define a sí mismo como una "persona libre". "A mí no me define mi homosexualidad. Me define mi vida, mi trabajo y mi forma de hacer las cosas. Pero la homosexualidad no, porque no es algo que yo haya elegido. Nací así y ya está".

Javier Bravo, alias 'Madame in Spain' (homosexual)

Javier Bravo, conocido como Madame in Spain, tiene 37 años, es costurero, camarero, maquillador y se dedica al show del drag.

Madame maquillada.

Madame vota a Vox por la unidad de España, por combatir la Agenda 2030, "por ilegalizar a partidos que van en contra de la Constitución, y por la inmigración ilegal que nos está afectando a todos los homosexuales". "Lo único que están haciendo el resto de partidos es meter culturas que son incompatibles con nosotros, y ya sabemos lo que nos hacen a los homosexuales en sus países. Ahora mismo las políticas de inmigración que tienen tanto PP como PSOE me resultan un ataque a los homosexuales y a las mujeres".

P.- ¿Para usted, qué es el colectivo LGTBI?

R.- L de lerdo, G de gilipollas, T de tonto, B de bobo e I de idiota. Yo lo llamo 'la secta del abecedario'. Lo que nos jode es que por el hecho de ser homosexuales, la gente ya automáticamente te encasilla, y tenemos que estar diciendo que no pertenecemos a esa secta.

Madame apuntala que el Orgullo fue "un movimiento necesario", pero que ahora, como han visto "peligrar sus subvenciones", la izquierda se ha "apoderado de ese chiringuito y lo ha usado como arma". "Ahora mismo el Orgullo es una oda a la pornografía, a la droga, a la ideologización y al adoctrinamiento".

Madame. E.E

Carlos Guamán, alias Carlitos in Spain (homosexual)

Carlos Guamán tiene 39 años, es boliviano y llegó a España hace 15. Tiene una empresa de cuidadores y es vicepresidente de la Asociación Comando Libertad, fundada con Isaac y Javier.

Como inmigrante boliviano "que he sufrido la dictadura boliviana", Carlos considera que Vox "es el único partido que ha defendido los intereses de los exiliados que estamos en España". Esa es una de las razones, pero hay más: "Yo he cumplido todos mis requisitos para entrar a España, y este partido nos protege de que personas de otras religiones, como la del Islam, puedan entrar y nos ahorquen".

Guamán confiesa que mucha gente no entiende que la bandera LGTBI "no representa al colectivo", sino a "comunistas trasnochados".

P.- ¿Para usted, qué representa Irene Montero?

R.- Es lo peor que le ha pasado al colectivo y a las mujeres. Con la Ley Trans cualquier menor de edad puede hacerse un cambio de sexo sin autorización de sus padres. Yo con una Irene Montero me habría cortado el pene, porque de pequeño me gustaba ponerme braguitas, pintarme los labios... y, a lo mejor, en ese ataque de rebeldía, hubiera dicho a mi madre que quería cortarme el pene y me hubiera arrepentido.

P.- ¿Y Pedro Sánchez?

R.- Nunca voy a votar a Pedro Sánchez. Yo no puedo estar en un grupo donde me extorsionan y donde no puedo estar seguro. Tampoco me siento identificado con sus propuestas. Entonces, ¿cómo puedo votar por alguien que me está quitando mi seguridad, que me está haciendo cortar las manzanas y las sandías en el supermercado porque cada vez tengo más aprietos económicos? ¿Cómo puedo votar por la izquierda que nos está maltratando?

Carlos Guamán.

Paula Miguel (lesbiana)

Paula Miguel tiene 27 años, reside en San Esteban de Gormaz (Soria) y es peón de fábrica. Rechaza al colectivo y vota a Vox porque es el partido con el que más se identifica. "El colectivo es un lobby creado para ganar más dinero y más adeptos. A día de hoy, los homosexuales son unos heterosexuales bisexuales. La gente está empezando a odiar a las personas LGTBI por todos los derechos y beneficios de más, y ese es el problema".

Paula Miguel.

Apunta que, ahora que estamos "más cerca" de las elecciones, "se está manipulando todo y a ciertos partidos no les conviene que Vox gane más votos".

P.- ¿Manipulando en qué sentido?

R.- Por ejemplo, con el cartel. La gente le ha dado la vuelta. Hay mucha gente influyente en el ámbito de las redes sociales y ha hecho creer que Vox está tirando a la basura a los homosexuales y a las mujeres. Y todo porque tienen miedo de Vox porque a muchos se les acaba el chollo.

Sostiene que, ahora, la fiesta del Orgullo "se ha degenerado" y que no es "necesario" dar más beneficios a nadie "por ser lesbiana". "Nosotros mismos nos estamos discriminando. Siempre he defendido mi orientación sexual, pero no creo que sea necesaria tanta propaganda".

Estefanía Garrido, novia de Paula (lesbiana)

Estefanía tiene 22 años, es de Madrid y, al igual que su pareja, está de acuerdo con casi todas de las propuestas de Abascal, incluso con el señalado cartel: "Yo hubiera hecho lo mismo, porque todo lo que estaban tirando a la basura son cosas que deben desaparecer", dice.

Estefanía Garrido.

Lo mismo que con el Orgullo, porque "solo lo usan como fiesta para drogarse, beber y desnudarse".

La joven sostiene que se ha sentido más discriminada por las personas que votan a la izquierda, que por los que votan a la derecha, sobre todo por votar a Vox. Y sentencia: "Si no hubiera colectivo se nos vería igual que a los heterosexuales".

