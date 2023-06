Rocío Saiz, la cantante detenida por un 'topless': "El policía me exigió que pidiera perdón"

El contundente y explícito nombre del espacio semanal que Rocío Saiz tiene en un programa de Radio 3, ya da pistas de que esta cantante es una activista LGTBI de armas tomar. 'Tengo el coño en modo avión'. Así se llama la sección radiofónica de Rocío, una mujer que lucha por los derechos del colectivo desde que era menor de edad y que este sábado no se achantó ante un inspector de la Policía Local de Murcia que quería multarla, por mostrar sus pechos durante el concierto que ofrecía en la plaza del Cardenal Belluga.

"Fue un abuso de poder de libro", tal y como sostiene la artista madrileña en conversación con EL ESPAÑOL. "Me encantaría que ese inspector explicase por qué lo hizo", subraya Rocío Saiz (Madrid, 1991), multada porque a juicio de ese mando policial ha infringido el artículo 36.1 de la ley de Seguridad Ciudadana. O lo que es lo mismo: el haber mostrado sus pechos ha contribuido a perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos, culturales y oficios religiosos.

"Lo que ha ocurrido es muy fuerte". Tanto es así que la Fiscalía abrirá diligencias para aclarar si el funcionario ha incurrido en una conducta delictiva en su intervención. Todo ello, después de que un portavoz de la Policía Local de Murcia haya anunciado que expedientan al inspector porque su "actuación" con la cantante "no es la correcta". El citado mando deberá aclarar a la Jefatura porqué tramitó una sanción contra Rocío Saiz, a la vista de que jamás se habría multado a un cantante masculino por realizar la misma conducta sobre un escenario: mostrar su torso desnudo.

Además, en Murcia no existe una ordenanza municipal sobre exhibicionismo. Tal giro en el guion invita a pensar que Rocío no abonará finalmente la multa, ya que el importe de la sanción todavía no ha sido fijado y lo sucedido en el concierto del Orgullo ha provocado una cascada de reacciones tanto judiciales como políticas: PSOE, PP, Más Madrid… "No hay que tenerle miedo a un fascismo ni a un abuso de poder y desde luego, yo estoy ganando", según reflexiona esta cantante que ha actuado en festivales de talla internacional, como el Primavera Sound de Barcelona.

Rocío Saiz enseña los pechos

Desde hace diez años, esta cantante siempre muestra sus pechos cuando versiona los temas Como yo te amo, de Rocío Jurado, y Sobreviviré, de Mónica Naranjo. Esté sábado, volvió a hacerlo cuando actuaba en Murcia hasta que una persona de la organización subió al escenario a advertirle de que un inspector de la Policía Local iba a parar el concierto donde se reivindicaba el Día del Orgullo. De modo que la activista LGTBI solo tenía dos opciones: ponerse una camiseta o salir esposada.

- ¿Cómo reaccionó usted cuando le dijeron que iba a ser detenida?

- Rocío Saiz: Apareció una persona en la organización y me empezó a decir que me tapase, de lo contrario me llevaban esposada. Entonces, me taparon con la bandera LGTBI. Yo no me quería tapar, lo que yo quería era irme de allí. Esta persona de la organización me dijo que si no quería seguir actuando, no pasaba nada, pero le dije que iba a terminar por el público y en la última canción, 'Sobreviviré', me volví a quitar la camiseta, como siempre hago.

- ¿Qué ocurrió al reincidir en su gesto de mostrar los pechos al público durante su actuación?

- Después del concierto, había dos policías que bloquearon la entrada al camerino, estaban custodiando nuestras cosas, y querían que me fuese con un inspector a una sala. Me dijeron que no me dejarían entrar al camerino hasta que no hablase a solas con el inspector y les contesté que no iba a encerrarme con nadie. No estaba obligada a hacerlo y entonces, el inspector salió muy enfadado. Ese tío empezó a gritarme y lo primero que me dijo fue esto: 'Como tú no habrás trabajado nunca y no sabes lo que es trabajar, yo estoy aquí haciendo mi trabajo'.

Básicamente, me faltó al respeto desde el minuto uno. Como todas las leyes se estaban cumpliendo, el inspector me decía: 'Pídeme perdón y dime que no lo vas a volver a hacer'. Pero yo le respondí que no pensaba pedirle perdón y que lo iba a volver a hacer, una y mil veces. Entonces me quiso llevar esposada y le advertí de que se iba a liar si me llevaba al calabozo. 'Tú veras', le dije. Ahí ya me pidió la documentación, tomó mis datos personales y me informó de que ya me llegaría la sanción a mi casa.

- ¿Cómo se sintió al ser multada por mostrar sus pechos sobre el escenario cuando ese gesto lo hacen muchos cantantes varones que muestran su torso desnudo durante sus conciertos?

- Sentí mucha ira, agotamiento, cansancio, pero sobre todo, mucha ira. Estoy cansada de que me insulten, de que siempre sea yo la conflictiva.

Una persona de la organización del concierto sale con una bandera arco íris para tapar los pechos de Rocía Saiz. Cedida

A Rocío Saiz le ha tocado vivir muchas situaciones desagradables por su lucha en defensa de los derechos LGTBI: "Llevo desde los 16 años en el activismo musical". En las Fiestas de San Isidro de 2022, le tiraron piedras cuando protagonizó un show con drag queens y sacó balones donde ponía 'bollera', 'maricón'… También ha sido insultada y amenazada cuando ha mostrado la bandera arcoíris mientras pinchaba en alguna discoteca. "Está llegando un punto en el que subirse al escenario es peligroso y me quedaré sin trabajo: al final, el público también tiene responsabilidad sobre lo que apoya y lo que no apoya", remarca la cantante y exlíder de Las Chillers.

"Todo esto siempre pasa fuera de los festivales, los festivales son los únicos sitios seguros para tocar porque en los pueblos y en las provincias siempre hay violencia". Lo ocurrido en Murcia ha generado un profundo debate en las redes sociales, donde se está gestando una respuesta contra la intervención policial que ha sufrido Rocío Saiz y que podría materializarse en las próximas actuaciones que ofrecerá en Mataró, Elda o Madrid: "Hay mucha gente que está organizando para desnudarse en mis conciertos. Ojalá todo el público se desnude".

- ¿Modificará el guion de sus próximos conciertos para no volver a tener problemas con la Policía o seguirá mostrando sus pechos?

- Rocío Saiz: Voy a seguir haciendo la actuación de siempre que ya tiene todo el ingrediente que debe tener. También voy a seguir realizando los discursos que suelo hacer. No voy a cambiar en nada.

El espíritu crítico de esta madrileña es indomable, como lo demuestra el hecho de que admite sentir "un poco de resquemor" con la ministra de Igualdad, Irene Montero, por la hoja de ruta seguida con el colectivo LGTBI durante esta legislatura: "No han llamado a todo el mundo para que dialoguemos, aquí hace falta más activismo de bajo fondo y que no solo llamen a la gente que tiene pódcast y muchos seguidores en redes. Creo que hay muchas científicas que están haciendo cosas importantes y hay mucha gente que está en el barro y con la que hay que hablar".

- ¿Qué debería hacer la Administración con el colectivo LGTBI después de lo que le ha sucedido a usted en Murcia?

- Rocío Saiz: Revisar la ley, revisar las Fuerzas de Seguridad y formales bien tanto en el lenguaje como en las maneras. Desde luego, no hay que tenerles miedo.

- ¿Emprenderá acciones legales contra el inspector de la Policía Local que le impuso una multa por mostrar sus pechos?

- No lo he pensado todavía, hablaré con mis abogados. Pero me hace feliz saber que le han abierto expediente, es decir, que cualquier policía pueda tener miedo a ejercer poder sobre una persona, por miedo a que le expedienten, eso ya me hace feliz.

Rocío Saiz, mostrando la bandera arco íris, en sus redes sociales. rocio_saiz

Rocío necesita poner su cabeza en orden antes de tomar una decisión con sus abogados, después de que la Fiscalía de Murcia haya anunciado que abre diligencias para esclarecer si el inspector de la Policía Local cometió un supuesto abuso de poder con esta cantante, activista, DJ y experta en la perspectiva de género en la música. "Estoy exhausta", tal y como admite en conversación con EL ESPAÑOL.

De hecho, en su cuenta de Twitter, después de lo sucedido en Murcia ya publicó un tuit donde confesaba su cansancio defendiendo al colectivo sobre el escenario: "Ya no me divierto. Ya no quiero poner más el cuerpo. Que lo pongan otras. Que luchen otras". Incluso lanzaba un reproche en la cuenta del pajarito: 'Que luchen otras. A ver cuántas se ponen delante para luchar verdaderamente por nuestros derechos. ¿Cuántas?"

- ¿Por qué se siente exhausta como activista?

- Rocío Saiz: No hay implicación en la gente que no está en los colectivos. En el colectivo hacemos lo que podemos, sin un euro, donde no hay implicación es en la educación. En el colectivo necesitamos apoyo en todos los sentidos, no solo cuando llega el fin de semana del Orgullo. Quiero que nos den trabajo todo el año y que no solo nos entrevisten cuando nos pasen cosas malas como esta.

Hay mucha gente del colectivo [LGTBI] que está trabajando para que cambien las cosas, no tienen millones de seguidores y no se les da el reconocimiento que se merecen. Hay muchos compañeros a los que no se les reconoce lo que están haciendo y están ahí, mojándose, como yo.

Los mensajes de apoyo -algunos del PP- que ha recibido esta activista declarada abiertamente de izquierdas, ponen de manifiesto que no vulnera la ley su puesta en escena durante el concierto que ofreció este sábado en Murcia, como tampoco lo hizo Rigoberta Bandini cuando mostró sus pechos en el Mallorca Live Festival, de junio de 2022, mientras interpretaba su célebre 'Ay mamá' que casi la lleva a Eurovisión.

"Me alegro de que existan personas que ideológicamente pertenecen a un partido distinto al mío, pero que respetan mi trabajo", admite la autora de Amor Amargo: el primer álbum que ha lanzado en solitario, tras dejar Las Chillers, compuesto por temas de pop electrónico que hablan sobre rupturas, inseguridades y la gestión emocional del dolor. Una aventura más en la dilatada carrera de una artista polifacética, de 31 años, que forma parte de la directiva de la Asociación de Mujeres en la Industria de la Música y que también se ha estrenado en el cine, formando parte del reparto de la comedia romántica lésbica: La amiga de mi amiga.

Rocío Saiz en dos imágenes en concierto, en una muestra la bandera LGTBI, y en otra muestra sus pechos al versionar el tema Como yo te amo de Rocío Jurado.

- De todas las muestras de apoyo que ha recibido en las últimas horas, ¿cuál es la que más le ha llamado la atención?

- Me parece fascinante que Ana Rosa nos apoye, me parece una contradicción de arriba abajo, pero es una alegría también. Hay que defender la libertad, no practicar el odio, independientemente de tu partido. En general, ahora mismo hay una crispación [social] y una hostilidad mucho más grande de la que había antes, pero también creo que hace mucho que no le plantamos cara a la Policía. La Policía no tiene la razón absoluta de todo. Ante un Policía tienes que asumir sus órdenes, sean las que sean y eso no puede ser así.

- ¿Qué le diría al inspector de la Policía Local de Murcia si pudiese volver a hablar con él sobre lo sucedido en el escenario?

- Solo le diría: fórmate.

- ¿Dejaría la cosa correr si ese mendo policial le pide disculpas?

- Yo no quiero humillar a nadie. Yo solo quiero que el mundo cambie.

