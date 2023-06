El trío de la bencina de Vox: los agitadores ideológicos que presiden parlamentos autonómicos

La secuencia comienza a ser un clásico. Vox llega a un acuerdo con el PP para la gobernabilidad de alguna institución. El partido de Santiago Abascal designa a alguno de sus candidatos electos para los puestos pactados. Las redacciones corren a peinar su biografía y se encuentran con pasados y presentes extraordinariamente reaccionarios, furiosas fobias públicas contra consensos sociales casi unánimes y tuits escandalosos donde, en muchas ocasiones, reinan los insultos.

Ha sido el caso de Marta Fernández, Gabriel Le Senne y Llanos Massó, flamantes presidentes de las Cortes de Aragón y los parlamentos balear y valenciano, respectivamente, investida esta última este mismo lunes. Hablamos del nuevo trío de la bencina de Vox. Una suerte de remake político de aquella antiquísima comedia alemana donde tres amigos pugnan por el mismo amor, sobrellevado el dilema con cierta camaradería. Aquí los tres también comparten una misma misión: agitar ideológicamente los parlamentos autonómicos en un contexto orgánico donde Jorge Buxadé, máximo representante de la corriente más nacionalcatólica de Vox, ha ganado terreno.

La palma se la lleva la Martrynahappy —nick de Marta Fernández (Zaragoza, 1966) en Twitter e Instagram— que, cómo no sería la cuenta, optó por la vía rápida y la suspendió de forma simultánea a su nombramiento. No así su rastro. Las migajas digitales que esbozan el perfil de una mujer antivacunas —"¿te han asegurado ellos que no tienen tuberculosis o sida?", preguntó a un tuitero que no quería vacunarse del covid pese a las quejas de su familia—, una católica a quien el Santo Padre actual no le despierta especial apego —"es un ser luciferino", dijo del Papa Francisco— y una política para quien Pedro Sánchez es un "gusano rastrero para que el Nuevo Orden Mundial continúe con su velocidad de crucero", además de anti "feminazis". "Irene Montero sólo sabe arrodillarse para medrar", es otra de las perlas que habría que incluir en su WikiQuote.

"Un perfil político no se parece en nada a un papel institucional. Es como ver el mismo barco pero desde la proa o desde la popa", justificó la suspensión de su cuenta en una entrevista al Heraldo publicada el pasado sábado. "Mejor ahí [en puestos de representación] que en los gobiernos", se consuelan fuentes de Génova en conversación con EL ESPAÑOL. "Ojalá Irene Montero hubiera presidido el Congreso en lugar de ser ministra", comparan.

Muchas veces, los equipos de comunicación de Bambú, madrileña sede del partido, son conscientes de lo conflictivo de las cuentas de sus candidatos y tratan de barrer ciertos comentarios antes, durante y después de los nombramientos. Así sucedió con Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, uno de los primeros en sufrir los fantasmas de sus tuits pasados.

Jorge Buxadé, vicepresidente de Acción Política de Vox, y Marta Fernández, nueva presidenta de las Cortes de Aragón, el pasado viernes. Fabián Simón EP

Hablamos de reveses fruto de un adanismo político muchas veces institucionalmente sano, otras cuestionable, sobre todo si la hemeroteca arroja tales radiografías de quienes acceden a los cargos públicos. En el caso de Fernández, se afilió a Vox en 2019 —año en el que accedió al Parlamento aragonés— sin contar con experiencia política previa. Su nombramiento ha sido una condición sine qua non de Vox al PP, cuyo candidato, Jorge Azcón, aún negocia bajo qué condiciones accederá a la Presidencia del Gobierno de Aragón.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, ha sido procuradora y 20 años responsable del departamento de recursos humanos en una empresa de reparación y mantenimiento de equipos de gas.

Le Senne y cambio climático

Gabriel Le Senne (Palma de Mallorca, 1977), nuevo presidente del Parlament balear y cuyo padre —del mismo nombre— fue director general de Obras Públicas en el Govern balear del PP en la década de los años 80, ha dejado por escrito opiniones tan contundentes como polémicas acerca de ciertos asuntos que abarcan desde la violencia de género o el cambio climático a la educación, los derechos LGTBI y el racismo. Mensajes que Le Senne, a diferencia de Marta Fernández, no ha eliminado de su Twitter.

Se trata, sin embargo, del perfil más cuajado y con más poso de los tres en cuestión. La frase de Le Senne más elevada a los titulares, si bien una barbaridad de enero de 2020, no ha sido puesta en contexto en muchas informaciones. Se trata de un tuit en respuesta a la exconcejala de Justicia Social, Feminismo e Igualdad del Ayuntamiento de Barcelona Sonia Vivas. "Los hombres con penes pequeños suelen ser más beligerantes. Se debe a que el mandato patriarcal valora mucho el tamaño de los genitales masculinos y asocia esa medida a la idea de potencia fortaleza", escribió Vivas. "Por eso las mujeres son más beligerantes, porque carecen de pene", contestó Le Senne.

Gabriel Le Senne, nuevo presidente del Parlament balear, el pasado 20 de junio. Isaac Buj EP

Le Senne, también vicesecretario jurídico de Vox, recogió su acta como diputado tras la renuncia de Jorge Campos, quien encabezará la lista al Congreso en las generales del 23-J por el partido de Santiago Abascal, como parte de un acuerdo aún por cerrar entre PP y Vox para que Marga Prohens sea presidenta. Además de letrado, es economista. Está especializado en Derecho Civil y Mercantil. Curiosamente, en 2018, pidió el voto para Ciudadanos en sus redes sociales y afirmó que el PP era un partido "invotable". Es, además, columnista en el medio local mallorcaDiario.

Otras de sus opiniones: "Bloqueo a todos los anunciantes con banderita LGTBI. Y no es por homofobia. Es por aversión al totalitarismo, porque la propaganda LGTBI es ingeniería social liberticida impuesta desde arriba y pagada en gran parte con nuestros impuestos". "(...) Detener el adoctrinamiento de género, LGTBI, climático... Agenda 2030, en definitiva. Promover en su lugar familias numerosas". "La Agenda 2030 y el catastrofismo climático provocan que los gobiernos gasten dinero en privar a gente de su medio de vida y encarecer la comida". "La Brasa Climática que nos están dando es mucho peor que el Cambio Climático (acojonante)".

Llanos Massó, la exdelegada de HazteOír

Llanos Massó (Albacete, 1966) ha avivado con su nombramiento este lunes la sombra de influencia que HazteOír y la organización secreta ultracristiana El Yunque ejercen en Vox. No en vano, Massó fue delegada de HazteOír, un lobby ultracatólico y de corte sectario, en Castellón, provincia por la que es diputada autonómica desde 2019. Ahora, tras el pacto de Carlos Mazón con Vox, presidirá el Parlamento valenciano. El catolicismo más rancio es el gran leitmotiv de su actividad política, algo curiosamente compartido en su generalidad por los 13 diputados autonómicos de Vox en la Comunidad Valenciana.

Un pasado cierto, como también lo es, y es de justicia recordarlo, que Massó abandonó hace tiempo la organización y se ha mostrado beligerante con la asociación fundada por Ignacio Arsuaga, también miembro de El Yunque.

Llanos Massó, este lunes en el Parlament valenciano. Rober Solsona EP

Massó, convencida activista antiabortista, será presidenta del Parlamento autonómico pese haber criticado los "17 miniestados con costes desorbitados" que a su juicio representan las autonomías y cobrará cerca de 100.000 euros anuales por su nuevo cargo.

La nueva presidenta del Parlament balear saltó a la fama por mostrar, desde la tribuna de oradores, iliustraciones con distintos tipos de penes empleados en un colegio público de Castellón como material escolar. "¿Cree usted que estas imágenes de penes de adultos de distintos tamaños y formas benefician a los niños?", preguntó. "Dejen a los niños en paz", dijo.

Con estudios de Ciencias Físicas, de Ciencias Religiosas y de audioprótesis, la antigua delegada de Hazte Oír en Castellón acusó al tripartito de izquierdas de dedicar dinero público a propiciar la inmersión lingüística y a "erradicar el español y el valenciano original". Por ello, acusó a Puig de "adoctrinar" en los colegios usando "mentiras históricas" e introduciendo "la ideología de género".

Otras de sus críticas se han referido al cambio climático, por eso habla de "las milongas ecolojetas". También reivindica la "Agenda España" frente a la Agenda 2030.

