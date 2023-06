Ahorra hasta 400 euros en tu declaración de la Renta gracias a tres madrileños: ¡sólo te quedan 3 días!

Quedan sólo tres días para que finalice la campaña de la declaración de la Renta, pues el próximo 30 de junio cerrará el plazo para presentarla en la Agencia Tributaria. Como cada año, a miles de españoles les surgen dudas acerca de cómo hacer la declaración y de qué manera perder el menor dinero posible. No aplicar correctamente las deducciones fiscales ha provocado que uno de cada dos españoles pierda, de media, hasta 400 euros al año.

De ahí que Taxdown se presente como solución a estos problemas. Esta aplicación, creada por tres treintañeros madrileños, permite a los contribuyentes realizar bien la declaración pudiendo ahorrarse, de media, los 400 euros antes mencionados. "Según nuestros cálculos, la Agencia Tributaria se queda cada año unos 9.000 millones de euros que no se pagan en deducciones", explica a EL ESPAÑOL Álvaro Falcones (Madrid, 1989), co-CEO y cofundador de Taxdown.

Para usar la aplicación lo primero es registrarse a través de su página web y conectarse a la Agencia Tributaria. "Nosotros somos colaboradores sociales de la Agencia Tributaria, lo que nos permite, como cualquier asesor fiscal, actuar en nombre de nuestros clientes y poder presentar oficialmente declaraciones de la Renta", cuenta Falcones.

Un móvil con la aplicación de Taxdown. Cedida

Taxdown recopila más de 3.500 puntos de información, los organiza y los estructura con el fin de que el cliente no necesite hacer uso del programa de Hacienda. Para que el proceso funcione, la aplicación debe saber quién es cada cliente y hacerle las preguntas adecuadas. Por eso, Taxdown se organiza en secciones muy fáciles de seguir: datos personales, propiedades, trabajo, inversiones… Y una vez que validada la información, entra en acción Rita, un algoritmo motor fiscal, que se encarga de recopilar la información de cada cliente y busca en la base de datos de deducciones aquéllas que se pueden aplicar.

Después, el algoritmo le realiza unas diez preguntas únicas al cliente y, una vez respondidas, la aplicación ya cuenta con los datos necesarios para arrojar un resultado, que puede ser consultado a través de la App. Es en este momento cuando el cliente puede decidir si quiere hacer su declaración por otro medio o realizarla mediante los 12 planes que propone Taxdown. El proceso de uso de la aplicación dura una media de 15 minutos y, si el contribuyente finalmente decide presentar la declaración a través de la App, tendrá un coste de 35 euros.

Objetivo, dos millones

Hacer la declaración de la Renta se presenta como un reto muy confuso para gran parte de la sociedad española. Son pocos los ciudadanos que cuentan con unos conocimientos suficientes en materia fiscal que les permitan rellenar un documento tan difícil de comprender y con tantos puntos a tener en cuenta. Esto provoca, no solo que un gran número de ciudadanos pierda dinero, sino que cometer determinados fallos pueden poner al contribuyente en serios problemas con Hacienda.

"Arreglar un drama como es el de la gestión de impuestos nos pareció un reto suficiente como para dedicarle una vida a esto", ha contado Falcones. En la campaña anterior ayudaron a un millón de personas en España; en la presente, tienen como objetivo doblar esa cifra.

Parte del equipo actual de Taxdown. Cedida

"Hay que tener en cuenta que el 80 % de los 25 millones de personas que deben hacer la declaración utilizan el programa padre de Hacienda, pero sucede algo curioso: el borrador que te proporciona la Agencia Tributaria viene relleno entero, excepto la parte de las deducciones, ya sean autonómicas o estatales, que siempre viene vacía. Nunca viene completo y es algo que el usuario tiene que conocer y tiene que rellenar. Y eso es una de las cosas que hacemos Taxdown", explica el emprendedor que fundó en 2019 la empresa junto a sus compañeros Enrique García, co-CEO y Joaquín Fernández, CTO de la startup.

En definitiva, esta aplicación hace más sencilla la vida de sus usuarios. Sin la necesidad de tener que acudir a una asesoría fiscal tradicional, los ciudadanos pueden, a través de Taxdown, completar el complejo formulario de Hacienda. Estas facilidades han logrado que muchos se hayan beneficiado de deducciones de las que no tenían conocimiento, lo que les ha beneficiado económicamente.

El próximo 30 de junio finalizará el plazo para realizar la declaración de la Renta. El tiempo apremia, pero Taxdown propone una solución rápida y eficaz a tantos quebraderos de cabeza. Una buena correcta es fundamental, no solo para no tener problemas con Hacienda, sino también para no perder dinero cada año.

