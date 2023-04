Ahórrate 400 euros en la declaración de la Renta: el sistema inventado por Álvaro, Enrique y Joaquín

Se ha dado el pistoletazo de salida a la campaña de la declaración de la Renta que durará hasta el próximo 30 de junio de 2023. Los contribuyentes de toda España, nuevamente, tendrán que presentar su borrador de la declaración de 2022 ante la Agencia Tributaria y, como siempre, pueden surgir miedos o dudas, ya que muchos no saben si lo están realizando correctamente. De hecho, uno de cada dos españoles pierde, de media, hasta 400 euros por no aplicar bien las deducciones fiscales que le corresponden.

O lo que es lo mismo, “según nuestros cálculos, la Agencia Tributaria se queda cada año unos 9.000 millones de euros que no se pagan en deducciones”, explica a EL ESPAÑOL Álvaro Falcones (Madrid, 1989), co-CEO y cofundador de Taxdown, una aplicación creada por tres treintañeros madrileños que le permite a los contribuyentes realizar bien la declaración pudiendo ahorrarse, de media, los 400 euros antes mencionados. Lo hace mediante un sistema que, grosso modo, aplica perfectamente hasta la última deducción que le puede corresponder a cada persona, incluidas las 200 autonómicas que en muchos casos se nos pueden escapar.

“Hay que tener en cuenta que el 80 % de los 25 millones de personas que deben hacer la declaración utilizan el programa padre de Hacienda, pero sucede algo curioso: el borrador que te proporciona la Agencia Tributaria viene relleno entero, excepto la parte de las deducciones, ya sean autonómicas o estatales, que siempre viene vacía. Nunca viene completo y es algo que el usuario tiene que conocer y tiene que rellenar. Y eso es una de las cosas que hacemos Taxdown”, explica el emprendedor que fundó en 2019 la empresa junto a sus compañeros Enrique García, co-CEO y Joaquín Fernández, CTO de la startup.

Desde entonces, la empresa fundada por los madrileños ha conseguido, desde 35 euros por usuario al año, ahorrar hasta 50 millones de euros a las familias de toda España. Esto, según Falcones, les hace sentirse “muy orgullosos”. La razón: los tres fundadores querían levantar una empresa “que tuviese verdadero impacto en la sociedad”. Era su mantra. No sabían qué iban a montar, pero partían de esa premisa, que fue la piedra angular del proyecto. “Arreglar un drama como es el de la gestión de impuestos nos pareció un reto suficiente como para dedicarle una vida a esto”, explica Falcones a este diario. En la campaña anterior, por ejemplo, ayudaron a un millón de personas en España; en la presente, persiguen llegar a las dos.

–Álvaro, ¿cómo funciona la aplicación de Taxdown?

–Lo primero es registrarse a través de taxdown.es. Lo siguiente que te pedimos es que te conectes a la Agencia Tributaria. Nosotros somos colaboradores sociales de la Agencia Tributaria, lo que nos permite, como cualquier asesor fiscal, actuar en nombre de nuestros clientes y poder presentar oficialmente declaraciones de la Renta.

Tras conectarte a la Agencia Tributaria empieza la magia. Cogemos más de 3.500 puntos de información; los organizamos y los estructuramos para que el cliente no tenga que pasar por el marrón del programa padre de Hacienda, es decir, en el programa padre hay 54 páginas y te obligan a pasar por la sección de minería o agricultura o cosas que no le sirve a mucha gente…

Nosotros, con esa información, hacemos un poco de thinking para saber quién es cada cliente y hacerle las preguntas adecuadas. Lo organizamos con secciones muy fáciles de seguir: datos personales, propiedades, trabajo, inversiones… Y una vez que validas la información, que no hay que rellenar porque ya la tenemos de la Agencia Tributaria, el siguiente paso le correspondería a Rita, que es como llamamos a nuestro algoritmo motor fiscal.

–¿Y qué hace Rita?

–Rita coge toda la información de cada cliente y busca en nuestra base de datos de deducciones aquéllas que se pueden aplicar. Después, le hace unas nueve o diez preguntas únicas al cliente y, tras responderlas, ya tenemos todas las piezas de información que necesitamos para calcular el resultado. A partir de ahí el usuario ve el resultado en la App. Incluso puede decidir si quiere hacer su declaración en otra parte o hacerla con alguno de los 12 planes que tenemos en Taxdown.

El proceso, en la aplicación, dura 15 minutos y en un día te calcula el resultado final. Taxdown te cobra 35 euros si, tras ver el borrador, el contribuyente decide presentar la declaración de la Renta. Si no, incluso sería gratuito. “Hemos seguido manteniendo la filosofía inicial de que 'si no te ahorramos, no te cobramos'. Que la gente pueda ser dueña de sus impuestos, para nosotros, es un derecho. Y a día de hoy calcular el resultado en Taxdown y saber lo que te sale la declaración aplicándose todas las deducciones y usando nuestro algoritmo es gratuito para todos los usuarios. Luego, si quieres contratar algunos de los planes, van desde 35 a 199 euros al año. Estos planes cuentan con asesoramiento fiscal u otras ventajas a lo largo del año”, desgrana Falcones.

La historia de este ahorro

Precisamente, desgrana el co-CEO de Taxdown, esta es la nueva política empresarial de la startup: el modelo de suscripción. “Estos planes de suscripción anual, como en el que pagas 35 euros al año, te incluyen la declaración, pero también te cubre todo el año de cualquier problema con Hacienda. Además, ofrecemos otros servicios de valor añadido, por ejemplo, aplicarse el famoso cheque de los 200 euros que sacó el Gobierno tanto en septiembre como en febrero… Y ese tipo de trámites. Nos volvemos un intermediario entre el contribuyente y el Estado”, dice.

Pero esto es la síntesis de la idea inicial. Es el último paso de una empresa que echó a rodar el 15 de enero de 2019. Todo, no obstante, había comenzado un tiempo antes. Enrique García (Madrid, 1989) y Joaquín Fernández (Madrid, 1989) se habían conocido en la Universidad Politécnica de Madrid, pues habían coincidido en la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones, de la cual se graduaron. Después, Joaquín se trasladaría a trabajar un tiempo a Silicon Valley, en Estados Unidos, y Enrique comenzaría a trabajar en una consultoría en Madrid.

Allí fue donde conoció a Álvaro Falcones, graduado en empresariales, e hicieron buenas migas. “Al año y medio, Joaquín fue más listo que yo y dejó la consultoría sumándose al proyecto de Jobandtalent y yo terminé mi carrera entre Madrid y San Francisco”, explica Falcones.

“Como Enrique sabía que iba a viajar, me dijo 'oye, mi amigo Joaquín vive allí, para que le conozcas, te ayude y salgáis por ahí'”, recuerda Álvaro. Así fue como se conocería el triunvirato que hoy dirige Taxdown. Producto de la casualidad y los mundos cruzados antes o después. El caso es que, al volver a España, los tres quedaron. “Fue la primera vez que coincidimos las tres juntos y propuse que creáramos algo que tuviese impacto”, detalla el co-CEO.

Comenzaría así, en la segunda mitad de 2018, un proceso en el cual los tres amigos Álvaro, Enrique y Joaquín quedarían cada miércoles a pensar en qué podían emprender. “Tuvimos 60 ideas, algunas tan absurdas como la de crear un nuevo ron premium, pero poco a poco fuimos descartándolas hasta que quedó, en solitario, la idea de crear una startup que ayude a gestionar los impuestos”, finaliza Falcones.

Nacería así Taxdown, la aplicación que ya ha ayudado a ahorrar a las familias hasta 50 millones de euros gracias a presentar correctamente sus declaraciones de la Renta. Un hecho que supone “un orgullo” para los tres amigos y su equipo. “Actualmente somos un equipo de 160 personas; 100 asesores fiscales; y 60 personas en la parte de tecnología, de producto, etc… Sin el trabajo de cada uno de ellos, no podríamos llegar a las cifras que hemos alcanzado”, agradece el co-CEO.

