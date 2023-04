Julia Faustyna, la falsa Madeleine McCann, pide dinero para ir al psicólogo: ya lleva casi 700 euros

Julia Faustyna Wandelt, la joven polaca que aseguraba ser Madeleine McCann, se llevó un chasco al descubrir que no era aquella niña de tres años desaparecida en 2007 en Portugal.

Las pruebas de ADN reveladas por su defensora y médium estadounidense, Fia Johansson, así lo confirmaron. "Los resultados de las pruebas demostraron que es 100% de corazón polaco, con una influencia insignificante de Lituania y Rusia. Los resultados de la prueba de ADN no mostraron ninguna conexión con raíces británicas o incluso alemanas", decía Johansson en su cuenta de Instagram.

Ahora, Julia afirma sufrir problemas de salud mental tras recibir los resultados de la prueba. Pide dinero y ayuda económica para costearse un psicólogo y un abogado.

"Estoy creando esta recaudación de fondos para ayudarme a mí misma. Mucha gente me dijo que debería hacerlo, pero me negué porque no quería que la gente dijera que soy una mentirosa o simplemente una mala persona, pero he decidido pediros ayuda... Necesito vuestra ayuda", comienza la falsa Madeleine McCann en la página Go Get Funding. "Entiendo que el frenesí mediático que rodea esto ha sido abrumador para todos. También ha sido un momento terriblemente abrumador para mí, soy una chica de 21 años, he pasado por muchas cosas en mi joven vida. En las últimas semanas, me obligaron a ir a Estados Unidos, lo que me aisló de todo lo que me rodeaba. Mientras estuve allí, pasé por momentos difíciles que a su vez me llevaron a aislarme aún más y a desconfiar de los demás".

Julia Faustyna.

Pruebas que demostraban no ser Madeleine McCann

Antes de saber la verdad, Julia se creó una cuenta en Instagram con el nombre 'iammadeleinemccann' en la que subía varias fotografías y collages de ella y de Madeleine señalando ciertas similitudes entre ambas. Aunque EL ESPAÑOL ya confirmó que no era ella antes de saber los resultados de la prueba de ADN gracias a la ayuda de dos expertos en reconocimiento facial. Encontraron "diferencias en la estructura ósea de la cara y el rictus, donde, por ejemplo, el labio superior de Julia es muy distinto al de Madeleine".

Este periódico también desveló las publicaciones de Julia que revelaban sus verdaderas intenciones: quería ser cantante y se dedicaba a la fotografía, buscaba formar parte de vídeos publicitarios, películas y series, subía vídeos a YouTube y TikTok cantando temas propios y también hacía distintas covers de canciones como Favourite Crime, de Olivia Rodrigo, Dream de Shaw Mendes o Easy on Me de Adele.

El siguiente paso de Julia Faustyna: recaudar dinero

Así, tras el resultado negativo del ADN, Julia sostiene que está "intentando volver a llevar una vida normal con mi novio y mi adorable gato Monte", aunque se encuentra "con despiadadas afirmaciones falsas y mentiras descaradas sobre mi carácter. Necesito recuperarme, llegar a un punto en el que pueda volver a trabajar y prosperar en la carrera que elija. Para ello necesito apoyo a mi alrededor, como abogados y profesionales".

Julia Faustyna Wandelt en la página de recaudación de fondos. E.E

La polaca ya lleva, por ahora, 631 euros en recaudación de fondos. Algunos solo le han dado 10, 15 o 20 euros. Hay otros que hasta 200. "Mucha gente quiere saber cómo ayudar y me ha tendido la mano para hacerlo. Rechazaba ofertas y no quería aceptar dinero de la gente, pero muchas personas me escribieron y me dijeron que crear esto sería muy útil para mí y espero poder empezar a trabajar para ponerme en pie y poder tomar ciertas decisiones por mí misma. Puede que opte por contratar algún tipo de asesoramiento jurídico, que por supuesto es costoso. Todo ayuda y se agradece sinceramente".

La misteriosa desaparición Madeleine McCann

La niña británica Madeleine McCann tenía tan solo tres años cuando desapareció en 2007 en Algarve, Portugal, mientras disfrutaba de unas vacaciones con sus hermanos y sus padres, Kate y Gerry McCann. Ya han pasado 16 años desde que sucedió aquel fatídico momento. Sus padres siguen intentando descubrir qué pasó y creen que su hija podría estar viva.

Todo ocurrió el 3 de mayo de 2007 en Praia da Luz. Madeleine estaba durmiendo en un apartamento vacacional con sus otros dos hermanos mientras sus padres cenaban en un restaurante a 50 metros de ellos. Solo pasaron dos horas desde que Kate y Gerry McCann se fueron hasta que la pequeña desapareció.

Todavía se desconocen muchos hechos de lo que pasó ese 3 de mayo. El principal sospechoso, Christian Brueckner, ya fue detenido en 2020, aunque por otros motivos: violar a tres mujeres, entre ellas una de 72 años, otra de 20 y la última una adolescente. También fue acusado de tres casos de violación y dos de abuso sexual infantil.

