Julia quiere ser Madeleine McCann: los expertos en reconocimiento facial desvelan el misterio

Han pasado más de 15 años desde la desaparición de la pequeña Madeleine McCann en Portugal, un suceso que estremeció a toda la península. Ahora, una joven polaca de 21 años afirma ser aquella niña procedente de Reino Unido que se encontraba de vacaciones con sus padres, Kate y Gerry McCann, en la región portuguesa de Algarve.

"No había oído hablar de este caso hasta que comencé a hacerles preguntas a mis padres sobre mi infancia, ya que tengo poco o ningún recuerdo de eso. Los recuerdos son todos muy borrosos", cuenta en su cuenta de Instagram @iammadeleinemccan, que alcanza casi 800 millones de seguidores y va en aumento. Aunque hay algo que sí recuerda: "Se trata de unas vacaciones en un lugar cálido donde había playa y edificios blancos o de colores muy claros con apartamentos. Recuerdo que vi tortugas en la playa. No veo a mi familia en este recuerdo".

Esta chica, que ha revolucionado las redes sociales tras afirmar ser ella, se llama Julia Faustyna, es adoptada y vive en Alemania con su familia. Tras pedirles su partida de nacimiento y estos negarle cualquier detalle de su pasado, y encontrar ciertos rasgos similares a los de Madeleine McCann, la joven pide una prueba de ADN para demostrar que es ella. "Creo que puedo ser Madeleine", sostiene.

Por otro lado, Julia admite que su propia su familia no quiere saber nada de ella por decir que es la niña desaparecida en Portugal. Dicen que Julia "no es normal" por "dar esperanzas a los McCann". Su madre confiesa que ella "necesita ayuda psiquiátrica" y la acusó de "montar un circo". En el vídeo viral rompe en llanto confesando que su abuela dijo que era "muy mala persona" y que ya no quería verla más. Ella misma reconoce que tiene amnesia postraumática y que en 2018 terminó en un "psiquiátrico de niños y adolescentes. Aparentemente también fui a psicólogos, pero no lo recuerdo".

EL ESPAÑOL habla con dos peritos fisonomistas expertos en reconocimiento facial para que nos expliquen si esta joven podría ser realmente Madeleine McCann.

"Se trata de buscar si esa persona es o no idéntica. Averiguarlo por semejanza es muy difícil porque hay muchas personas que se parecen la una a la otra y no lo son. Para hacerlo sin el ADN lo que yo hago es desnudar a la persona para buscar algún parecido. Primero miro las cuestiones cromáticas como el color de piel, ojos, pelo, pestañas... Una vez identificado esto, viene la parte morfológica (nariz, frente, barbilla, etc.) y ver si coincide. Y ya ir a buscar el punto de semejanza", explica Francisco Menén, ingeniero forense y perito fisonomista.

Menén considera "imposible" averiguar si es o no sin tener una muestra, "como fotografías", que lo demuestren. "No puedo decir si es o no porque no tengo forma de comparación. Así que la única forma de identificarlo es con el ADN y ahí se verá. Ahora, si los padres adoptivos no dan la autorización de hacerlo o no quieren, ahí hay gato encerrado", apunta. Y concluye: "Asegurar que es ciencia cierta una cosa y parecerse es otra muy distinta, porque hay un dicho que por cada persona tenemos un doble. No puedo afirmarlo categóricamente porque siempre suscita la duda".

Por otro lado, el perito judicial fisonomista Miguel Gallardo considera que, "más allá de las diferencias de la estructura ósea de la cara y el rictus, donde, por ejemplo, el labio superior de Julia es muy distinto al de Madeleine", lo relevante es lo que dijo la abuela de Julia Faustyna, "avergonzando a su nieta". Gallardo sospecha que alguien "ha circulado la supuesta noticia interesadamente" y que tal vez la policía polaca "pueda identificar a quien ha viralizado el asunto". Y lanza este mensaje: "Imaginad que vuestra hermano o vuestra hija dice que es el niño pintor, a pesar de saberse perfectamente dónde y cuándo nació y quiénes son los padres del falso niño pintor. La fisonomía es importante en algunos casos de videovigilancia, pero el sentido común es imprescindible en toda prueba de paternidad o de identificación de niños desaparecidos. Julia Faustyna debe tener algunos amigos muy sospechosos".

Parecidos razonables, según la joven

Julia explica en Instagram que, aunque su edad no concuerda con la de la niña -tendría que tener 19 años-, podría estar equivocada ya que su familia prefiere "evitar" hablar de su infancia.

Faustyna presenta toda una serie de imágenes y comparaciones en las redes con Madeleine y los padres de ella: su marca en el ojo, sus rasgos faciales, un lunar en el mismo lugar que tenía la pequeña, "la misma sonrisa que Kate, los mismos ojos que Gerry, el espacio entre los dientes como ella…", alega.

También porque, al igual que Madeleine, la polaca sufrió abusos cuando era pequeña y afirma que Christian Brueckner principal sospechoso de la desaparición de la misma, es "muy similar" al pedófilo alemán que abusó de ella. "He vivido una vida muy dura y he sufrido muchos traumas, mi abusador era un pedófilo alemán que fue sospechoso en la investigación de Madeleine McCann", afirma en su cuenta de TikTok.

La policía alemana se ha negado a realizarle una prueba de ADN, comenta, y ha acudido en varias ocasiones a Inglaterra, con el mismo resultado. "Llamé a la Policía Local, a la Policía de la ciudad capital, a la Policía MET, a la policía de Portugal y a Crimestoppers. Hace unos meses también hablé con Operation Grange", sujeta.

Por otro lado, el diario británico Daily Star manifiesta que los McCann están dispuestos a realizar la prueba de ADN tal y como solicita la joven. "La familia está dispuesta a analizar todas las pistas. Es importante que observen todos los factores, la niña se parece. No hay duda de eso. Si lo que dice es verdad, hay muchas posibilidades de que sea ella. Todo suma", cuenta una fuente cercana a la familia a ese periódico. Faustyna afirma que los padres de Madeleine, Kate y Gerry, han aceptado proceder con la prueba para esclarecer el asunto.

Sin embargo, no es la primera vez que vemos un caso parecido a este. El año pasado, una tiktoker decía ser Madeleine McCann, al igual que otra joven en 2019. Ambas resultaron ser una farsa. "Más de 100 niñas han admitido ser Madeleine McCann", expone Gallardo.

Ahora, la polaca declara: "Puedo probar que no estoy delirando, que no tengo psicosis y que no estoy loca. Mucha gente me pregunta: ¿por qué no te haces una prueba de ADN con tu familia actual? Yo les respondo que ellos no están de acuerdo. He hablado con mi abuela por parte de padre y ella dice cosas terribles sobre mí y que ellos no iban a comparar su ADN con el mío".

