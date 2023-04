Oliva “compró a agentes de la Policía Judicial” para lograr el control de toda la lucha contra el narco

El Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil abrió hace más de un año una investigación interna contra el teniente coronel David Oliva Moreno, el máximo responsable del Instituto Armado contra el narcotráfico en Cádiz y en el Estrecho hasta septiembre de 2022. Fue entonces cuando tuvo lugar el desmantelamiento del Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico en Andalucía (OCON-Sur).

Tras esa investigación el alto mando de la Guardia Civil figura como investigado por dos presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho. Éste último, por haber presionado, supuestamente, a un agente de la SAI para que le pasase información sobre si estaba siendo investigado a nivel interno. Según ha podido saber este medio, Oliva habría ofrecido a cambio al agente entrar a formar parte de OCON-Sur. Los hechos, por tanto, se habrían producido antes del desmantelamiento de esta unidad.

Oliva ha declaró ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal, junto con otros dos mandos. Los tres han quedado en libertad con cargos con la medida cautelar de comparecencia mensual ante el juzgado.

A El ESPAÑOL detalla una fuente jurídica del Campo de Gibraltar que "por lo que cobraban los agentes, el OCON-Sur tenía enemigos dentro de la Guardia Civil". También, que desde el principio, la unidad tenía "patente de corso. Es cierto que había que dar un golpe en la mesa contra el narco, pero no se puede montar un operativo por encima del bien y del mal, en ocasiones, saltándose la legalidad".

EL OCON-Sur estaba compuesto por 150 agentes de la Guardia Civil en comisión de servicio, disponibles las 24 horas y los 7 días de la semana. Era un grupo operativo de élite en la lucha contra el narco en Andalucía. Operativo durante 4 años, se desmanteló, por sorpresa, en 15 días, en pasado septiembre. Los agentes que integraban esta unidad cobraban pluses y unas dietas diarias de 80 euros. "Sueldazos, vaya". Oliva "tenía las manos libres para elegir" a los agentes que integraban esta unidad.

Todos los martes "había una operación". En ocasiones, con decenas de detenidos, "a los que se les acusaba de todo". Muchas de estas operaciones han derivado en macrocausas judiciales. "Ya estamos viendo cómo en el juicio contra Los Castañas han absuelto a 20 personas nada más empezar, y de los 152 acusados, ha habido 62 acuerdos de conformidad. Porque muchos no tienen medios para pagarse un abogado, recurre al oficio y lo más fácil es pactar la condena mínima".

El control

¿Y cómo tenía el teniente coronel Oliva hilo directo con un agente de Asuntos Internos, quien finalmente lo denuncia? Porque en 2019 "Oliva se cargó a través de Asuntos Internos a la única persona que le quiso parar los pies: el jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Algeciras": Joaquín Franco.

A Joaquín lo condenó "porque le plantó cara. Podía hacerlo porque tenían el mismo rango. ¿Qué hizo? Compró, captó, a subordinados suyos de la Policía Judicial que lo traicionaban, lo ocultaban y lo vendían". Varios de ellos "acabaron en OCON-Sur. Uno de ellos, de Tarifa. Franco se enteraba de operaciones cuando ya habían empezado, sus subordinados le ocultaban información... Al final (David Oliva) ha pretendido hacer lo mismo con uno de Asuntos Internos, pero le ha salido rana y lo ha denunciado". La enemistad entre ambos era manifiesta. Al principio, porque Franco, con mucha experiencia, era partidario de "instrucciones normales".

Un agente histórico de la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho cuenta a EL ESPAÑOL que "tengo la impresión de que (Oliva) inflaba las operaciones. Y la relación entre agentes y narcos confidentes es habitual. Lo que no se puede es engañar. Cuando hay un confidente, ambos sacan un beneficio". Si el narco es de origen marroquí, por ejemplo, "para informar sobre integrismo islámico". El agente continúa advirtiendo que "yo ya hace tiempo que me dije que alguno se estaba pringando y que había movidas extrañas".

Le consta que desde hace un año el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil "iba detrás, así que lo que ha pasado ahora no me ha sorprendido. Mucha gente se ha manchado por conseguir confidentes para entrar en OCON-Sur. ¿Por qué se enteraban antes en Jerez que en La Línea? ¿Cómo es posible que veas a uno y se te escape en la goma, cuando está a 25 metros? Es que ése es el confidente. Aquí han faltado fardos y han sobrado historias largas".

Oliva, a quien conoce, "es bueno trabajando, y tiene una buena mente. Pero es muy ambicioso por gloria personal. En estos temas hay que juntar cartas y ver qué mano hay. Se montaba las historias a su interés. Y hay veces que si se puede actuar, se actúa, y si no, se sigue investigando. Porque luego lo que pasa es que los sueltan en el juzgado".

El Messi del hachís

El detonante de la enemistad entre el capitán jefe de la Brigada Judicial, Joaquín Franco, y el por aquel entonces capitán y jefe de OCON-Sur tuvo lugar con la detención, o entrega pactada con la Fiscalía, de Abdellah El Haj Sadek El Membri, el Messi del hachís. "Fue Franco quien se encargó del operativo", detalla otra fuente de toda solvencia a este periódico.

Abdellah llegó a la playa de San García, en Algeciras, a bordo de una goma, y fue puesto a disposición del fiscal Juan Cisneros. "Oliva quiso intervenir y Franco le paró los pies". Luego, el narco acabaría huyendo en marzo de 2019, a Marruecos. Llegó a emitir hasta un comunicado de prensa, explicando que abandonaba España "por la enorme presión policial".

A Joaquín Franco "le destrozó la vida. Por celos. Por la Comandancia de Algeciras iba diciendo que a lo iba a meter en la cárcel. Fue Oliva quien denunció a Franco ante Asuntos Internos". Fue detenido el 4 de julio de 2019, acusado de presuntos delitos de prevaricación, relacionado con el narcotráfico, omisión del deber y revelación de secretos. Pasó 10 meses en la cárcel, en preventivos. "Hoy ha sido absuelto de todo, y solo le queda el cargo de revelación de secretos".

El ESPAÑOL ha tenido acceso a dos audios entre un narcotraficante y un agente a sueldo de éste.

"El capitán de Asuntos Internos nuestro me estuvo enseñando fotografías, me estuvo enseñando fotos y grabaciones, me enseñaron vídeos... que la operación nuestra fue iniciada por Joaquín... y por ahí vino el arrebato mío y el cabreo, y dije, pues ahora se va a enterar... pero ahora me he dado cuenta de que la he cagao pero bien. Ya he hablado con mi abogada a ver si puedo rectificar, y me dice que no, que esto ya para el juicio. La he cagao pero bien, bien, bien. Aquí me estaban presionando, que me iban a dar la libertad, que la pena me iba a bajar en dos tercios... en fin. Que me han engañao pero bien".

-Pero cómo se te puede ocurrir inventar algo que no existe.

-Lo redactaron ellos y yo firmé un papel en blanco.

-Pues haberlo leído antes.

-Ya, pero ellos pusieron lo que les dio la gana. Pusieron lo que les salió de los mismísimos cojones.Y me prometieron que a mi mujer y a mi hija me la sacaban del caso, y que yo iba a salir en libertad condicional ya, a los tres meses.

-¿Y cuánto llevas ahora?

-Llevo ya diez meses.

-Te han mentido, has metido a una persona que no tiene nada que ver en esto... porque él no tiene nada que ver en esto... ¿Te he dicho yo alguna vez que el gordo (Joaquín Franco) ha cogido alguna vez un duro?

-Yo más arrepentido no puedo estar.

-Pues haz un escrito.

(...)

-Yo creo que está metido en la misma causa que nosotros.

-Es que tú has contado que Joaquín trabaja para mí.

-Exactamente así, no.

-Bueno, más o menos.

(...)

-¿Y quién es el que te prometió eso? ¿El David? (Oliva)

-No, vinieron de Asuntos Internos.

-Y la jueza y la fiscal. ¿Y por qué no han cumplido?

-Pues decían que por presiones políticas. Yo hablé con la jueza por videoconferencia...

-¿Pero eso fue antes de la detención de Joaquín?

-Sí.

-Aquí todo el pasto lo tienen David y la Macarena (la fiscal). Mil por mil.

-¿Si, no?

-Claro. A Joaquín, David no lo puede ver.

-Si, sí ya ves, David y el gordo se llevaban a muerte siempre.

-Pues se la ha jugao.

-Y aparte, a mí me mintieron. ¿Tú sabes lo que me contaron que había hecho el gordo contra mí? Que todo había empezado por él.

(...)

-Es que ese hombre jamás en la vida ha recibido ni un duro, y tú lo sabes. Jamás. ¿Cuántas veces te he dicho yo a ti ese hombre no coge ná, este hombre no coge ná... ¿Cuántas veces te lo he dicho?

