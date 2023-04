El sistema para que te ahorres 400 euros en la declaración de la Renta: un día con sus creadores

“La vida aquí se mide en campañas y no en años”. Esta frase dicha por Juncal, una de las trabajadoras de Taxdown, resume el espíritu que se respira dentro de las oficinas de la startup fundada en 2019 por tres treintañeros madrileños. La empresa, especialista en asesoramiento fiscal, persigue que los contribuyentes puedan recuperar unos 400 euros de media tras presentar correctamente su declaración de la Renta. “Hay que tener en cuenta que uno de cada dos españoles puede perder dinero por no aplicar bien las deducciones fiscales que le corresponden”, explica a EL ESPAÑOL Álvaro Falcones (Madrid, 1989), co-CEO y cofundador de la entidad.

Precisamente eso es lo que hacen a diario los 100 asesores fiscales de Taxdown: aplicar todas las deducciones, incluidas las 200 autonómicas que obviamos o desconocemos, para que los contribuyentes puedan ahorrar. Con su novedoso sistema, Falcones, Enrique García (Madrid, 1989) y Joaquín Fernández (Madrid, 1989) han conseguido que las familias de toda España hayan ahorrado unos 50 millones de euros. Por ello, la campaña de la declaración de la Renta –que este año se prolonga hasta el próximo 30 de junio– se convierte en el periodo más importante del año para la entidad. La vida se mide en campañas.

Es en este momento del año cuando el café se vuelve un aliado muy importante para afrontar el frenesí de cada día. Un ritmo frenético del que ha sido testigo este diario durante la mañana de este martes. Héctor Jiménez, uno de los asesores jefes de equipo, explica que durante la campaña llega a la oficina “sobre las 9 de la mañana” y sale “sobre las 8 ó 9 de la tarde”. “Pero las horas extra, fines de semana y festivos las pagan debidamente”, puntualiza. Cada minuto es necesario para tramitar la ingente cantidad de borradores que le llegan a diario a cada asesor.

De espalda, Aitor Fernández, asesor fiscal jefe, junto a sus compañeros de equipo, tramitando declaraciones. N. A.

De ahí que el equipo de Taxdown haga piña y un sobreesfuerzo durante tres meses. Son conscientes de que se juegan buena parte de la facturación anual. Pero lo hacen con una sonrisa, incluso juegan a ser el asesor o el equipo que más declaraciones presenta, consiguiendo un consecuente bonus como premio. Por ello, asesores jefes de equipo como Paula Urcera, Marta Rayaces, Héctor Jiménez o Aitor Fernández, se visten de superhéroes para liderar sus equipos y motivarlos. Y no es una exageración. Cada uno ha asumido un rol de héroe como Capitán América, Thor o Iron Man. Así se llaman sus equipos. Así compiten. Así juegan al más puro estilo de una startup norteamericana.

Ese juego es una motivación extra para realizar a sus clientes sus declaraciones de la Renta cada día. “El primer día pude hacer unas 200 declaraciones y ahora puedo hacer unas 100 diarias de media. El año pasado, por ejemplo, hice 8.000”, cuenta Aitor Fernández, el asesor que la pasada campaña realizó más declaraciones. En dicha campaña, Taxdown ayudó a un millón de personas a ahorrar dinero evitando que, según cálculos de la empresa, la Agencia Tributaria pueda quedarse 9.000 millones de euros anuales que no se pagan en deducciones. “Pero este año el objetivo es alcanzar los dos millones de usuarios”, cuenta Falcones.

[Ahórrate 400 euros en la declaración de la Renta: el sistema inventado por Álvaro, Enrique y Joaquín]

Su eficiente sistema

Dos millones de usuarios en 2023 es un objetivo alto, pero asequible, ya que cada vez más personas confían en Taxdown para realizar su declaración de la Renta. La fórmula mágica ha sido la confianza que han depositado sus clientes y suscriptores en la entidad. Esto se ve reflejado en que “en una semana, hemos presentado más de 200.000 declaraciones”, dice a este periódico Joaquín Fernández, CTO y cofundador de la entidad. Se ha permitido un breve receso para comentar el dato, pero luego vuelve a fijar su mirada en la pantalla. Hay que seguir ahorrando dinero a la gente.

Pero, claro, surge la duda. ¿Cómo es el sistema de Taxdown que permite a los usuarios, desde 35 euros, ahorrar 400 de media al presentar su declaración? ¿Qué hace la empresa? La respuesta reside, en buena medida, en la capacidad tecnológica que ha desarrollado la aplicación de la empresa durante cuatro años. Falcones, el co-CEO, se lo ha explicado a EL ESPAÑOL.

Álvaro Falcones (i.) y Joaquín Fernández (d.), en sus puestos de trabajo. N. A.

–Lo primero es registrarse a través de taxdown.es. Lo siguiente que te pedimos es que te conectes a la Agencia Tributaria. Nosotros somos sus colaboradores sociales, lo que nos permite, como cualquier asesor fiscal, actuar en nombre de nuestros clientes y poder presentar oficialmente declaraciones de la Renta.

Tras conectarte a la Agencia Tributaria empieza la magia. Cogemos más de 3.500 puntos de información; los organizamos y los estructuramos para que el cliente no tenga que pasar por el marrón del programa padre de Hacienda, es decir, en el programa padre hay 54 páginas y te obligan a pasar por la sección de minería o agricultura o cosas que no le sirve a mucha gente…

Nosotros, con esa información, hacemos un poco de thinking para saber quién es cada cliente y hacerle las preguntas adecuadas. Lo organizamos con secciones muy fáciles de seguir: datos personales, propiedades, trabajo, inversiones… Y una vez que validas la información, que no hay que rellenar porque ya la tenemos de la Agencia Tributaria, el siguiente paso le correspondería a Rita, que es como llamamos a nuestro algoritmo motor fiscal.

[Todas las fechas clave para la nueva campaña de la Renta 2022/2023]

–¿Y qué hace Rita?

–Rita coge toda la información de cada cliente y busca en nuestra base de datos de deducciones aquéllas que se pueden aplicar. Después, le hace unas nueve o diez preguntas únicas al cliente y, tras responderlas, ya tenemos todas las piezas de información que necesitamos para calcular el resultado. A partir de ahí el usuario ve el resultado en la App. Incluso puede decidir si quiere hacer su declaración en otra parte o hacerla con alguno de los 12 planes que tenemos en Taxdown.

Un grupo de trabajadores de Taxdown, haciendo un receso para desayunar durante un día de campaña. N. A.

El proceso, en la aplicación, dura 15 minutos y en un día te calcula el resultado final. Taxdown te cobra 35 euros si, tras ver el borrador, el contribuyente decide presentar la declaración de la Renta. Si no, incluso sería gratuito. “Hemos seguido manteniendo la filosofía inicial de que 'si no te ahorramos, no te cobramos'. Que la gente pueda ser dueña de sus impuestos, para nosotros, es un derecho. A día de hoy calcular el resultado en Taxdown y saber lo que te sale la declaración aplicando todas las deducciones y usando nuestro algoritmo es gratuito para todos los usuarios. Luego, puedes contratar algunos de los planes, que van desde 35 a 199 euros al año. Estos planes cuentan con asesoramiento fiscal u otras ventajas a lo largo del año”, desgrana Falcones.

Taxdown, por dentro

Pese a que Rita desempeña un papel esencial, los 100 asesores fiscales revisan detenidamente cada declaración antes de emitir el borrador que se presentará a Hacienda. No hay lugar para errores, de ahí que la concentración de los trabajadores, con una media de edad por debajo de los 30 años, sea máxima.

Héctor Jiménez enseña a este medio cómo tramitar una declaración. Lo hace con paciencia. “Unas veces podemos tardar un minuto, porque son sencillas, pero otras una hora”, se sincera. El programa, diseñado por tecnología, resalta en colores qué puntos son los que tienen que revisar con especial cuidado en función del tipo de declarante. Cuando todo queda revisado, Héctor dice “mira, en este caso le sale a devolver más de 3.000 euros a esta persona. Se alegrará”.

Héctor Jiménez, asesor fiscal jefe, revisando declaraciones de la Renta durante su jornada laboral. N. A.

Aunque el asesor tarda unos cinco minutos de media por declaración, otros asesores, como Marta Rayaces y su equipo, tranquilamente pueden llegar a la media hora. ¿Por qué? “Porque nosotros analizamos y llevamos las declaraciones donde hay criptomonedas e inversiones y eso debe revisarse a fondo por su complejidad. Requiere más tiempo”, explica.

[Estos son los gastos que pueden deducirse los autónomos en la declaración de la Renta de este año]

Además de declaraciones, I+D+i

Aunque la vida de Taxdown se mida en campañas, no todo el trabajo que se realiza es presentar declaraciones a la Agencia Tributaria. Pese a que Fiscal y Marketing son dos patas fundamentales, lo que ha hecho mejorar y crecer tan rápido a Taxdown ha sido lo que ellos llaman “el Productrío”. En esta triada se encuentran tres departamentos: Producto, Diseño e Ingeniería. Son los encargados del I+D+i de la empresa; los que no se quedan quietos ni en campaña para ejecutar “los cambios que facilitan la experiencia del usuario”, expone Falcones.

Producto siempre está pensando cómo mejorar la App, preguntando a suscriptores, etc. Por ejemplo, en el brainstorming de este martes, Falcones y los suyos han planteado ideas como: “¿Y si no cobramos a los clientes al tramitar la declaración, sino cuando Hacienda les devuelva el dinero?” “Exploramos ideas como ésta, porque muchos usuarios no consideran que el trabajo ha concluido hasta la devolución. Es como cuando Amazon te vende una silla. Hasta que no estás sentado en ella no sientes que tienes el producto”, explica Falcones.

Miguel, Raúl, Manuel, Álvaro y Julia, miembros de Producto, hablando sobre ideas para mejor la App de Taxdown. N. A.

Eso sí, son sólo ideas, porque en Producto analizan con minuciosidad cómo llevarlas a cabo para que no haya grietas al ejecutarlas. Cuando la idea está aprobada, Diseño e Ingeniería la cristalizan en dos semanas “incluso durante la campaña de la Renta”. “Nuestro trabajo es que el trámite de la Renta sea cada vez más sencillo”, concluye Álvaro Falcones. Puro I+D+i que permite que Taxdown consiga ahorrar 400 euros de media a cada uno de sus usuarios.

Sigue los temas que te interesan