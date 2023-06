Expedientan al policía local que multó a Rocío Saiz por mostrar sus pechos en un concierto

La polémica se ha trasladado de las redes sociales al escenario político. Tanto la concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, como la diputada de Más Madrid, Carla Antonelli, han cuestionado la intervención de un inspector de la Policía Local de Murcia que detuvo el concierto del Orgullo LGBTI+ porque la cantante y activista Rocío Saiz mostró sus pechos. Tal gesto lo viene repitiendo desde hace una década, cada vez que versiona el tema 'Como yo te amo' de Rocío Jurado.

La intervención del mando policial está en la diana de la polémica porque si un hombre hubiese mostrado el torso sobre el escenario, no habría pasado nada. Sin embargo, no se aplicó la misma vara de medir con Rocío Saiz cuando mostró sus senos, como parte de su espectáculo, porque el citado inspector se acercó al escenario a ofrecerle dos opciones: ponerse una camiseta o salir esposada de la plaza Cardenal Belluga.

El inspector denunció a la cantante por la ley de Seguridad Ciudadana, cuyas multas oscilan de 100 euros a 600.000 euros. En concreto, el mando policial consideró que Rocío Saiz había infringido el artículo 36.1: perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos, culturales y oficios religiosos.

El importe de la multa deberá imponerlo la Delegación del Gobierno, pero este trámite se ha paralizado porque el mando policial ha sido expedientado, según confirma un portavoz de la Policía Local de Murcia a EL ESPAÑOL: "La actuación del inspector no es la correcta y se le ha abierto un expediente interno desde la Jefatura". De momento, no se le han impuesto medidas cautelares a este mando, tan solo se le ha reclamado un informe para "aclarar lo sucedido" y justificar su intervención.

Rocío Saiz enseña los pechos

Todo apunta a que la multa a la activista no irá a ningún sitio, después de que el mando policial haya sido expedientado. El debate sobre lo sucedido no ha parado de crecer en redes sociales desde el sábado. Jesús Costa, presidente del colectivo No Te Prives de Murcia, califica de "desproporcionada" y "machista" la actuación del inspector: "La Policía Local intervino de manera dudosa en términos legales, interrumpiendo el concierto y amenazando a nuestra compañera con detenerla".

"El Colectivo No Te Prives no puede dejar de denunciar la vergonzosa actuación de este inspector de la Policía Local, ya que nos ha vuelto a poner en el centro de atención de todo el país", según lamenta en un comunicado Jesús Costa. "Existen serias dudas sobre la legalidad de su intervención, acusando a nuestra compañera de incumplir ordenanzas, sumado a un acoso y discriminación por expresarse".

La activista y exlíder de Las Chillers, Rocío Saiz, se ha mostrado muy dolida por la censura a la que ha sido sometida su actuación por parte de un miembro de la Policía Local de Murcia, justo en un día en el que se buscaba concienciar sobre el colectivo LGTBI+: "Ya no me divierto. Ya no quiero poner más el cuerpo. Que lo pongan otras. Que luchen otras. A ver cuántas se ponen delante para luchar verdaderamente por nuestros derechos. ¿Cuántas?"

Finalmente, la polémica ha saltado de las redes sociales al escenario político. La presidenta del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular, Andrea Levy, ha tuiteado esto en su perfil personal de Twitter: "Amiga, @rorio_saiz todo mi apoyo. Te conozco y sé que estos momentos los vives con una gran intensidad emocional. Efectivamente, una artista es dueña de su escenario y en ese territorio sólo reina su arte y el respeto hacia los demás. Si algo no gusta, basta con acudir a verte".

La policía de Murcia para un concierto en el Pride y detiene a la cantante @rocio__saiz este sábado, porque en su actuación interpreta una canción con los pechos descubiertos, lo que lleva haciendo diez años. Si, sobre el escenario, en una actuación y en el Pride, y lo más… https://t.co/ndQUeJuPec pic.twitter.com/8strEKaeiX — Carla Antonelli / 🏳️‍⚧️☂️ (@CarlaAntonelli) June 25, 2023

También se ha pronunciado en Twitter la diputada de Más Madrid e histórica activista por los derechos de las personas LGTBI, Carla Antonelli: "No sabía que rigiese una ley en ningún lugar de España que prohíba tener los pechos descubiertos a las actrices, durante su actuación, en la misma España que se puede estar en toples en todas sus playas, por mucho que gobiernen el PP y VOX, cuanta razón tenía Rigoberta Bandini: 'No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas'".

La concejal en el Ayuntamiento de Madrid Andrea Levy ha borrado con posterioridad su tuit, una decisión que puede deberse a dos motivos. El primero: el Ayuntamiento de Murcia acaba de ser recuperado por el PP de José Ballesta, tras las últimas elecciones municipales. Y el segundo: desde Podemos se está atacando a los populares por lo ocurrido con Rocío Saiz: "Murcia vuelve a ser noticia nacional por la censura. Una semana lleva gobernando el PP de Ballesta y la inquisición ya ha llegado a las fiestas del Orgullo de Murcia".

El concierto de Rocío Saiz no se interrumpió porque la concejal del PSOE Esther Nevado subió al escenario a entregarle a la cantante una bandera arcoíris, para que se tapase los senos, para seguir la actuación, evitando su detención. No obstante, la activista volvió a mostrar los pechos en otro momento del concierto para no ceder a lo que activistas de colectivos LGTBI han calificado como un episodio de censura.

