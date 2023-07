Pedro Sánchez se sube a la campaña contra Feijóo por su "estrecha relación" con un narcotraficante en 1995

Pedro Sánchez se ha subido este jueves por primera vez a la campaña contra Alberto Núñez Feijóo por sus fotografías junto al narcotraficante gallego Marical Dorado. "Es inquietante que un dirigente político haya tenido relaciones tan estrechas con un narcotraficante", ha dicho.

Sánchez ha dicho, en una entrevista en el programa Al Rojo Vivo, que Feijóo "tiene una deuda con la verdad" al no aclarar esa supuesta relación con Dorado, uno de los más famosos narcotraficantes de la Galicia de los años 90.

El PSOE había estado evitando a lo largo de esta campaña hacer referencia a las instantáneas e, incluso, el presidente las obvió en su tenso cara a cara con Feijóo el pasado 10 de julio. Sin embargo, esta última semana y con los sondeos a la contra, los socialistas decidieron atacar al líder popular por ese flanco.

[El PSOE desempolva una foto de Feijóo con un narco tomada hace 28 años para desacreditar al líder del PP]

Primero lo hicieron las ministras de Transición Ecológica y Educación, Teresa Ribera y Pilar Alegría, y después el jefe de Gabinete de Sánchez, Óscar López. Era cuestión de tiempo de que el presidente entrase al ataque y lo ha hecho este jueves, a un día de que termine la campaña electoral.

Feijóo estuvo este miércoles en el mismo programa de televisión y aseguró que no conocía la relación de Marcial Dorado con el narcotráfico cuando se tomaron las fotografías, en el año 1995.

Sánchez ha asegurado que es "inquietante que el señor Feijóo volviera a mentir". Sus explicaciones, ha dicho, "son mentira" y el líder del PP "perdió una oportunidad de aclarar realmente su relación". Asegura que los argumentos del popular "son excusas".

Lo cierto es que, en 1995, Marcial Dorado ya era un conocido contrabandista de tabaco -su salto al narcotráfico se supo después-. Ya había sido detenido e incluso consiguió escapar a Portugal para evitar ser apresado en una redada.

Peajes y Cataluña

Pedro Sánchez también se ha pronunciado sobre si habrá o no peajes en las autovías españolas a partir del año 2024. El director de la DGT, Pere Navarro, llegó a asegurar que España tendría que instalarlos por exigencias de Bruselas, algo que el Ejecutivo desmiente.

"En la Ley de Movilidad Sostenible no está incorporada la posibilidad de peaje, por mucho bulo que traten de verter Abascal y Feijóo", ha intentado zanjar Sánchez. Sin embargo, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sí que se recoge que "es preciso desarrollar un sistema de pago" por el uso de autovías.

[Bruselas corrige a Sánchez y confirma que la introducción de peajes es una condición para los fondos Next Gen]

De hecho, casi a la vez que Sánchez hablaba en la entrevista, el portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Veerle Nuyts, ha asegurado que la introducción de peajes es una de las condiciones asumidas por el Gobierno español a cambio de recibir los fondos europeos Next Generation.

El periodista Antonio García Ferreras también le ha preguntado al presidente del Gobierno por las últimas afirmaciones de dirigentes de ERC y Bildu, socios parlamentarios del PSOE esta última legislatura.

En una entrevista este miércoles, la hasta ahora portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, aseguró que su formación iba a poner el derecho a decidir como precio para apoyar una futura investidura de Sánchez. En su programa electoral, ERC también habla de negociar un referéndum.

"No ha habido ni habrá referéndum de autodeterminación", ha asegurado Sánchez taxativamente. Y ha dicho que no lo habrá, principalmente, "por convicción política". Ha recordado, además, que "no ha habido referendos cuando ha gobernado el PSOE" y que sí los hubo cuando gobernó Mariano Rajoy.

Sigue los temas que te interesan