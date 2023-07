Estos son los motivos por los que tu voto puede ser declarado nulo el 23J

Las elecciones generales de España cada vez están más cerca y los ciudadanos que acuden a las urnas quieren que sus votos sean válidos. En un principio, acudir a votar puede resultar ser una tarea sencilla, pero hay que seguir una serie de normas para que se pueda ejercer este derecho con todas las garantías.

Por tanto, hay que seguir unos criterios para que nuestro voto sea contabilizado y no sea declarado nulo. A continuación, te contamos las causas que pueden dar lugar a que un voto sea declarado nulo.

¿Por qué un voto puede ser declarado nulo?

La mayoría de los ciudadanos que acuden a las urnas es con la intención de que su papeleta electoral sea contabilizada. Por lo que el hecho de que al final su voto sea considerado nulo, puede causar una gran decepción. Asimismo, es probable que, en la mayoría de los casos, la persona que ejerce el voto ni siquiera se haya percatado de que ha cometido algún error.

En concreto, existen un par de circunstancias que pueden dar lugar a que un voto sea declarado nulo. Por tanto, si quieres que tu voto cuente, te animamos a que conozcas cuáles son las principales causas que pueden dar lugar a la anulación de un voto.

Los fallos que causan la anulación del voto

Uno de los motivos que puede dar lugar a que un voto sea declarado nulo es en el caso de que se utilice un sobre o papeleta que sean diferentes a los oficiales. Asimismo, otra de las causas más comunes que tienen como resultado que la votación no se contabilice es que se introduzca dentro del sobre cualquier objeto que no tenga que ver con la documentación oficial de las elecciones generales de España, o que se incluyan elementos de más.

En este último caso, una de las situaciones más comunes es que, por ejemplo, se introduzcan dentro del sobre dos papeletas electorales, pero de diferentes candidatos. Sin embargo, si se da la situación de que se incluyan dos papeletas electorales, pero del mismo candidato, en ese caso, el voto se considera como válido, según se recoge en el Artículo 96 de la Ley Electoral.

No marcar bien las casillas, un error habitual

Otra de las circunstancias que puede dar lugar a que nuestro voto sea declarado nulo es que no se marquen de forma correcta las casillas de los candidatos. Por ejemplo, se declara un voto nulo cuando un sobre tiene solo una papeleta, pero hay marcadas varias opciones. Un fallo muy similar es cuando se marcan cuatro nombres en una papeleta electoral en la que sólo deben ir marcadas las candidaturas de tres senadores.

De igual forma, el hecho de incluir en la papeleta electoral cualquier objeto o frase que no debería de ir ahí, también es un motivo que daría lugar a la anulación del voto. Asimismo, si el voto incluye algún tipo de seña gráfica u otras marcas que no deben ir ahí, se considera como 'voto marcado' y, por tanto, queda anulado y no se contabiliza.

