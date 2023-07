Este es el origen de las fotos de Feijóo con el narco Marcial Dorado

Hay un aforismo que dice lo siguiente: “En la guerra y en el amor, todo vale”. Esta frase breve y doctrinal bien podría aplicarse a otros campos, como el de la política. Y todavía más en periodos como los actuales, en los que está en juego la presidencia del Gobierno para los próximos cuatro años. Ahí están las fotos de Alberto Núñez Feijóo con el narco Marcial Dorado en el yate de este último para demostrarlo.

El PSOE, que está detrás en la mayoría de las encuestas (salvo en las del CIS), ha desempolvado este asunto en plena campaña electoral. Un arma de la que habían tirado algunos de los ministros del actual Ejecutivo antes del adelanto de los comicios, nombrándolas, pero sin llegar a mostrarlas. Incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se subió al carro de sus ministros en el Congreso de los Diputados.

Lo hizo el pasado 8 de marzo, apenas 12 horas después de haber votado conjuntamente con el PP la reforma de la ley del sólo sí es sí para subir las penas a los agresores sexuales. En concreto, y desde la tribuna del hemiciclo, Sánchez hizo mención de las citadas fotografías para atacar al líder de la oposición.

¿De cuándo son las fotos?

Hay que remontarse al año 1995. Por aquel entonces, Marcial Dorado tenía un atraque para sus barcos (llamados Menkalia y Oratus) en el recinto del Monterreal Club de Yates de Baiona. Allí solía invitar a quienes consideraba sus amigos. Una de esas personas fue Alberto Núñez Feijóo que, en dicho año, era vicepresidente y secretario general del Servicio Gallego de Salud. Tenía 34 años.

Fue en 2013 cuando esas fotos salieron por vez primera a la luz. Lo hicieron en un reportaje que publicó El País.

“Fue un momento en el que tuve que dar explicaciones, de qué había ocurrido 20 o 25 años antes con personas que conocí o con las que tuve algún tipo de encuentro. Esas fotos son, cuando menos, difíciles de explicar”, dijo Feijóo a Jordi Évole en su programa Salvados ese mismo año.

Y añadió: “¿Usted cree que si yo supiese de lo que iba a ser acusado yo me dejaría hacer fotos o iría a comer con él? No tenía nada que ocultar. Por lo tanto, en ningún caso tenía información de si es verdad o no, la verdad judicial es que sí tenía alguna relación con determinados negocios relativos al narcotráfico”.

Fotografías requisadas

Conviene recordar que, desde 2004, se sabía que las fotografías de Feijóo y Dorado habían sido requisadas durante un registro judicial en el domicilio del también contrabandista de tabaco. El propio Feijóo aseguró que cortó la relación cuando, en 1997, supo que la Audiencia Nacional había abierto una investigación contra Dorado.

Feijóo conoció a Dorado a través del testaferro de este último (Manuel Cruz), a la par chófer oficial de consejeros de la Xunta como José Manuel Romay Beccaria, que fue quien lanzó la carrera política del candidato del PP a la presidencia del Gobierno.

Y ha afirmado que su relación se limitó al ámbito personal en reuniones en su tiempo de ocio, junto a otros amigos, sin tener conocimiento de sus negocios, y sin ningún tipo de influencia en sus posteriores decisiones como cargo público.

