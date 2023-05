CpM impugnará las elecciones en Melilla al ser válido el voto por correo previo a exigirse el DNI

Coalición por Melilla (CpM) ha anunciado que impugnará las elecciones en la ciudad autónoma del próximo 28 de mayo, independientemente del resultado, después de que la Junta Electoral de Zona haya desestimado su petición de rechazar 700 de los 11.700 votos solicitados en Correos antes de que los órganos judiciales obligaran a presentar el DNI para votar por correo en Melilla, dado que consideran que esos sufragios también pueden ser sospechosos de compra.

En declaraciones a los periodistas, su presidente Mustafa Aberchán ha explicado que la cifra que se entregó antes de dicha exigencia de personarse de forma individual y con identificación puede ser superior porque afirma que "1.500 votos han escapado del control de identificarse con el DNI antes de emitir el voto por correo", es decir, antes del jueves 18 mayo.

En esa jornada la Junta Electoral Central (JEC) adoptó "medidas extraordinarias" para los comicios en Melilla, al extender al resto de España, para el caso concreto de votos de correo dirigidos a las elecciones de Melilla, "la identificación personal del elector mediante DNI, pasaporte u otro documento de identificación válido, en el momento de la entrega de la documentación que contenga su voto".

De este modo, según Aberchán, esto obligaría a que cada elector tenga que entregar únicamente su voto y no, como sucedía hasta ahora, que una única persona pudiera llevar un saco de papeletas de otras personas si así lo considerara oportuno.

"Nosotros hemos dicho que el proceso está adulterado y va a prostituir el voto libre en urnas y por lo tanto vamos a proceder a recoger todos los indicios y todas las pruebas para impugnar el resultado. Estamos avisando antes de obtener el resultado, porque quizás podamos tener hasta la mayoría absoluta pero lo impugnaremos de todos modos", ha manifestado.

A juicio del presidente del principal partido del Gobierno de Melilla que conforman CpM con PSOE y Grupo Mixto desde 2019, los votos que se entregaron antes de que entrara en vigor la exigencia de hacerlo de forma personal y con DNI "no solo pueden ser determinantes, sino que además, con el proceso de investigación abierto, nos invita a la reflexión de que esos sobres no tienen control y porque todo el mundo hemos dicho que hay compra masiva de votos en la calle".

Aberchán, además, ha pedido que esos votos ya aceptados sin DNI se revisen con antelación. "Nos podríamos encontrar con una prueba contundente", ha dicho.

Retraso electoral

Por último, ha negado que su intención, con esta impugnación, sea retrasar las elecciones para poder presentarse como número 1 de la lista de CpM en lugar de la actual consejera de Hacienda Dunia Almansouri, dado que su condena por inhabilitación por el "caso voto por correo" de las elecciones generales de 2008 está a punto de concluir, concretamente en el mes de agosto.

"Independientemente de que las elecciones se suspenden o no, nuestra candidata va a ser la misma: lo digo para esas mentes que están por ahí calibrando de que esto es para que la condena de Aberchán termine y sea candidato Aberchán. No, no, nuestra candidata es la que es y si se repite, se repite la fotografía, no vamos a cambiar de actores", ha reiterado.

Doble presencia policial

La Delegación del Gobierno en Melilla ha informado que en las próximas elecciones del 28 de mayo la ciudad contará con un dispositivo de seguridad de 594 agentes, el doble que en Ceuta, con 247, "que trabajarán para garantizar la seguridad ciudadana y el ejercicio de los derechos y libertades durante el día de votación".

Según ha informado un portavoz de la institución que preside Sabrina Moh, el próximo domingo la Policía Nacional desplegará un total de 241 agentes, mientras que en la Guardia Civil serán 213 y por parte de la Policía Local 140.

"Durante la fase crítica, que es la que estará teniendo lugar durante los actos de final de campaña, la jornada de reflexión y el día de votación, se intensificará la vigilancia y protección de infraestructuras críticas, así como la ciberseguridad de todo el proceso y los dispositivos de los colegios electorales y sus inmediaciones" ha añadido la citada fuente. Para ello se ha constituido un Centro de Operaciones de Seguridad IT para monitorizar y gestionar la seguridad y continuidad de todos los sistemas de información involucrados en el proceso electoral.

