Melilla, la ciudad de los 'pucherazos': de repetir elecciones en 1989 a robar votos en 2008 y 2023

"A los medios nacionales os sorprende mucho esto que pasa ahora y os lleváis las manos a la cabeza. Y aquí es habitual que cada vez que hay que votar se plantee en la calle a cuánto va a estar el voto: a 70, a 120 euros... algo que es impresentable, aquí se normaliza. Pero si coges las tablas del INE y las miras, verás que aquí desde el año 2000 siempre estamos por encima de la media nacional en el voto por correo".

Lo cuenta a EL ESPAÑOL María de los Ángeles Jiménez, una veterana periodista de 58 años que ha trabajado toda su vida en los dos medios escritos de la Ciudad Autónoma. Comenzó en Hoy Melilla y ahora está en El Faro de Melilla. Por eso, no se asusta, pero sí se indigna, con lo que ha acabado explotando esta semana.

Se ha asaltado en cuatro ocasiones a carteros para robarles documentación electoral, hasta el punto de que la Policía ha tenido que realizar labores de escolta. También se controla la salida de sacas de votos a la Península por tierra, mar y aire y por último, se ha pedido el DNI para poder votar en Correos presencialmente.

Las colas frente a la Oficina de Correos de Melilla para realizar el voto por correo.

¿El resultado? Las largas colas para votar en la Oficina de Correos desaparecieron misteriosamente mucho antes de que espirara el plazo. Lo ocurrido está siendo objeto de una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario.

María de los Ángeles fue testigo directo del primer fraude electoral, que provocó que en 1989 se suspendieran las elecciones al Congreso y al Senado y hubiera que repetirlas. También hubo que repetirlas en Murcia y en la provincia de Pontevedra. Pero el caso de Melilla es distinto, por ser ya reiterado y, lamentablemente, actual.

"Las elecciones se repitieron en marzo de 1990. Fue por lo sucedido en una serie de colegios periféricos, mayoritariamente con electorado musulmán, y de barrios en situación de vulnerabilidad". Los hechos más graves, como recogió la prensa de la época, ocurrieron en el colegio Juan Caro Romero.

-¿Se sabe quién fue?

-El PSOE. Tras la aplicación de la Ley de Extranjería en 1986, muchos musulmanes adquirieron la nacionalidad española o regularizaron su situación, con lo que el Partido Socialista se hizo con su voto mayoritario a partir de ese año.

Al recontar los votos, el PP constató que los censos en las mesas electorales no coincidían con los que tenían los partidos; no aparecían los DNI en los listados de quienes habían ejercido su derecho al voto; había actas sin rubricar, hubo actos de propaganda electoral durante el día de votaciones... "y la aparición de agentes electorales que llevaban en volandas a los votantes de estos barrios periféricos".

Los captaban, los acompañaban "e incluso allí les hacían de traductores del tamazig", el idioma que se habla en el Rif. "Un chanchulleo", resume. Fue tal el desbarajuste que fue imposible determinar en qué mesas se había cometido el fraude electoral, por lo que la Justicia anuló los resultados de la ciudad al completo.

La sentencia del TSJA -por aquel entonces Melilla era andaluza- referenciaba cómo "un interventor del PSOE rellenaba sobres con papeletas de su partido" o que "un musulmán fue detectado por la policía con muchos votos del PSOE para repartirlos", ha recordado la propia María de los Ángeles esta semana en El Faro de Melilla. "Es que eso lo vi yo", puntualiza.

El fraude de 2008

El segundo fraude "constatado también, con pronunciamiento judicial y acreditado" tuvo lugar en 2008 en las elecciones generales, "que el PP acabó ganando" aunque por un margen escaso. "Aquello fue curioso porque yo estaba de interventora en una mesa. Antes de las 9 de la mañana, en los colegios periféricos, había colas de gente para votar, algo que llamó mucho la atención".

Hay constancia, abunda la veterana periodista, "de que previamente hubo un envío de escritos con el membrete del INEM prometiendo trabajo a cambio del voto", sostiene a El ESPAÑOL. A aquellos comicios concurrieron en coalición el PSOE y Coalición por Melilla (CpM), cuyas sedes estaban "muy cerca la una de la otra. Y ambas se convirtieron en sedes electorales".

Mustafa Aberchán, presidente de Coalición por Melilla e inhabilitado por lo ocurrido en 2008. Europa Press

Los votos comprados ascendieron a 4.000. "La gente iba con la carta del INEM, entregaban el voto allí y los partidos los dejaban en Correos". Aquello se saldó con 18 condenados de ambos partidos por delitos de falsedad y fraude electoral. Entre ellos, destacan las condenas a 2 años de cárcel y 30 meses de inhabilitación para el secretario general del PSOE de Melilla, Dionisio Muñoz, y otros 2 años de prisión y 30 meses de inhabilitación para Mustafa Aberchán.

"No fueron a prisión por no tener antecedentes y porque la condena no fue de dos años y un día", subraya a este periódico Mustafá Ahmed, director del periódico Melilla Hoy. En febrero de 2021 el Tribunal Supremo ratificó la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Málaga. Con un día más de condena, ambos habrían pisado la cárcel. La condena en firme y la inhabilitación obligaron a Mustafa Aberchán a dimitir de su escaño de diputado en la Asamblea, pero ha continuado, hasta el día de hoy, como presidente del CpM.

Tras esto, desde 2008, "el porcentaje de voto por correo bajó un poco". En 2015 fue el 5,24% del censo electoral, y en 2019, el 7,78%: los más altos de España. "Pero ahora ha vuelto a subir y ha sido el remate: casi un 20%". Es decir, 11.002 solicitudes. La cifra es tan redonda que decide un tercio de la Asamblea. "Quien controle ese tercio, gobierna sí o sí en Melilla", subraya este curtido periodista, que comenzó su carrera profesional en 1989 y también lo recuerda todo.

La campaña del PSOE

El runrun de a cuánto cotiza el voto es tan real que el pasado mes de abril el PSOE de Melilla puso en marcha una campaña para disuadir a los melillenses de que vendieran su voto. "No vendas tu voto. Cárcel hasta tres años", fue el contundente eslogan utilizado para mostrar su oposición a las sospechas de fraude que existían ya hace un mes en la Ciudad Autónoma en torno al voto por correo.

Artículo 141. Delito por infracción de los trámites para el voto por correo.



1. El particular que vulnere los trámites establecidos para el voto por correo será castigado con las penas de prisión de tres meses a un año o la de multa de seis a veinticuatro meses.



Mustafa Aberchán, el líder del CpM, no concurre a estos comicios de mayo. Si se anularan estas elecciones, tal y como ha pedido su partido al saltar las alarmas de fraude en el voto por correo, podría ser candidato, porque se cumplirían los 30 meses de inhabilitación. También el CpM ha sido el único partido que concurre a las elecciones que se ha pronunciado en contra de la medida impuesta por la Junta Electoral de que haya habido que mostrar en DNI en Correos a la hora de votar.

"La Junta Electoral ha actuado y Correos ha validado 700 votos, que son de quienes realmente sí han votado legalmente por correo. Ahora, habiendo exigido el DNI y el voto presencial... ya veremos los resultados el 28 de mayo", sostiene el director de Melilla Hoy.

Los investigadores de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, tal y como ha avanzado este periódico, investigan desde hace días a varios consejeros de Coalición por Melilla (CpM), hoy el partido mayoritario en el Gobierno de la ciudad autónoma, que gobierna en coalición con el PSOE.

Desde el primer momento, todas las sospechas han apuntado al CpM. Como partido, está ligado a la plataforma Sumar que lidera Yolanda Díaz. Habría, según fuentes de la investigación, al menos un dirigente político del CpM involucrado en el caso.

